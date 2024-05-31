Общество

Дожди и до +27 градусов прогнозируют в Псковской области 2 июня

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 2 июня. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, ночью местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы.

Прогнозируется ветер южных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозах местами порывы до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от +9 до +14 градусов, днем столбик термометра покажет от +22 до +27 градусов.

Атмосферное давление будет низким.