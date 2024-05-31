Общество

Какой будет погода в июне в Псковской области, рассказали синоптики

В первой декаде июня погода в Псковской области ожидается преимущественно сухой. Во второй и третьей декадах прогнозируют увеличение облачности и количества дней с осадками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону со ссылкой на данные синоптиков.

«В первой декаде июня на погоду в Псковской области большей частью будут влиять поля повышенного атмосферного давления. Это обусловит преимущественно сухую погоду с выраженным суточным ходом температуры воздуха. Во второй и третьей декадах участится влияние циклонов, что обусловит увеличение облачности и количества дней с осадками. Температурный фон в течение месяца ожидается в пределах нормы. Среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах нормы. Месячная сумма осадков ожидается в пределах 90-120% от нормы», - сообщили в МЧС.

Среднемесячная температура воздуха составит +15,2 до +16,4 градуса. Месячная сумма осадков составит от 74 до 85 мм.

В течение месяца преобладающие дневные температуры прогнозируются в диапазоне от +18 до +23 градусов, в отдельные дни воздух прогреется от +25 до +28 градусов. Преобладающие ночные температуры в течение месяца составят от +10 до +15 градусов, с понижением в отдельные ночи от +5 до +9 градусов.

В отдельные периоды возможно усиление ветра от 15 до 18 метров в секунду.