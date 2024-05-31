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Общество

За какие опечатки могут отобрать загранпаспорт и не пустить за границу

03.06.2024 11:07|ПсковКомментариев: 0

11 декабря 2023 года вступили в силу поправки в закон о порядке выезда за пределы России и въезда в страну (закон от 13 июня 2023 г. № 212–ФЗ) — они вводят ограничения для некоторых категорий граждан. В документе указано, в каких случаях загранпаспорт, дипломатический или служебный паспорт считается недействительным.

На первый взгляд изменения, внесенные федеральным законом № 212-ФЗ, могут показаться простыми правилами, но они имеют огромное значение для граждан, путешествующих за границу. Благодаря этому закону, государственные органы получили дополнительные инструменты для борьбы с недобросовестными гражданами, использующими недействительные документы.

Новые критерии и признаки недействительности паспорта утверждены постановлением правительства №2090 от 9 декабря 2023 г., они помогут предотвратить возможные неприятные ситуации на границе. Поэтому перед поездкой заграницу необходимо внимательно их изучить, проверить все документы и убедиться, что информация в них соответствует действительности.

Председатель комитета РСТ по юридическим вопросам Георгий Мохов заявил, что из-за ошибок, опечаток и неточностей в заграничных паспортах туристы могут столкнуться с проблемами на пограничном контроле при выезде за границу.

По мнению эксперта, после принятия закона случаи изъятия документов на границе стали более частыми. Ошибки в написании фамилии, имени или региона, как правило, приводят к отказу в посадке на борт самолета и отказу в выезде за границу.

Псковская область приграничный регион и подобные случаи могут возникнуть на границе с Эстонией и Латвией. По нашей информации, уже были зафиксированы случаи изъятия паспортов на границе Псковской области и, как следствие, отказано в выезде за границу из-за опечатках в ранее выданных документах.

Специалисты отмечают, что изъятие загранпаспорта на границе в большинстве случаев связано с ошибками в написании фамилии, имени, региона - пропущенными буквами.

Что важно проверить в загранпаспорте перед поездкой:
1. Орфографические ошибки, опечатки в паспорте, пропущенные буквы;
2. Сравнить написание имени и фамилии в строках кириллическим шрифтом в заграничном паспорте с написанием во внутреннем паспорте.
3. Проверить, верно ли указана дата рождения и пол.
4. Проверить машиночитаемую строку - это широкая белая полоса на странице с фотографией. Имя и фамилия там тоже должны быть без опечаток и совпадать с написанием на той же странице. На той же строке нужно проверить дату рождения и пол (они указаны в строке с множеством цифр после номера паспорта).
5. Наличие повреждений, нарушающих целостность бланка паспорта.

Изъятию подлежат заграничные паспорта граждан России, в которых органы выдачи допустили опечатки. Граждане, предъявившие такие документы к административной либо другой ответственности не привлекаются. В указанных случаях паспорт изымут и передадут государственному органу, который его выдал.

Также с учётом начала сезона отпусков и школьных каникул специалисты напоминают, что детям, выезжающим за пределы страны без родителей необходимо нотариальное согласие одного из законных представителей на выезд несовершеннолетнего за границу.
При соблюдении всех этих требований отдых точно состоится.

Источник: Псковская Лента Новостей
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