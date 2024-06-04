Предприятия Великих Лук решили поддержать первый Молодежный образовательный форум «Воздух»

Сразу два предприятия города Великие Луки решили поддержать первый Молодежный образовательный форум «Воздух», который пройдет на базе Великолукской государственной академии физической культуры и спорта с 9 по 12 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы форума.
Мероприятие пройдет впервые и станет единственным в своем роде образовательным проектом в среде молодежного студенческого спорта с привлечением воздухоплавательного спорта. Для города Великие Луки и Псковской области развитие воздухоплавания играет особую роль, так как ежегодно привлекает рекордное количество участников в соревнованиях и любителей данного спорта.
Предприятия Великих Лук, разделяющие ценности здорового образа жизни, выступили спонсорами форума, благодаря чему молодежь получит раздаточный материал в виде футболок, проживание и питание. На сегодняшний день на форум зарегистрировалось уже 49 студентов из Смоленска, Рязани, Санкт-Петербурга и Псковской области.
Генеральными спонсорами выступили ТМ «Красное знамя» и ГК «Ломовоз».
ТМ «Красное знамя» производит мясную, молочную продукцию и яйцо. Миссия бренда заключается в производстве натуральных продуктов питания по самым высоким стандартам из сырья с собственных ферм в Псковской области.
«Торговая марта "Красное знамя" выражает свою поддержку развитию спорта, в том числе и воздухоплавания! Великие Луки - официальная столица воздухоплавательного спорта. Мы хотим, чтобы этот статус закрепился за нашим городом. В свою очередь поддержка молодёжный инициатив помогает создать почву для светлого будущего молодого поколения», – рассказали представили ТМ «Красное знамя».
Группа компаний «Ломовоз» не только надежный партнер в вопросах поставки спецтехники, оборудования и запасных частей, но и крепкая опора для будущих специалистов Псковской области.
«Мы рады стать спонсором первого Молодежного образовательного форума в нашем городе. Наша компания с радостью стремится внести свой вклад в создание благоприятных условий для развития молодёжи, а также стремится поддерживать развитие спорта в Великих Луках. Особенно, воздухоплавания!» - делится представитель ГК «Ломовоз».
Напомним, что целью форума является популяризация здорового образа жизни, воздухоплавательного спорта, обучение молодежи тонкостям проведения и организации спортивных мероприятий, а также повышение узнаваемости и престижа Псковской области.
В рамках образовательного форума запланированы встречи с экспертами АССК России, пилотами воздухоплавательного спорта, членами Федерации воздухоплавательного спорта России, яркими представителям спортивной жизни города Великие Луки.