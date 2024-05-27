Спорт

Молодёжный форум «Воздух» впервые пройдет в Великих Луках

Молодёжный образовательный форум «Воздух» впервые пройдёт в Великих Луках с 9 по 12 июня. Как Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы, форум направлен на развитие молодёжи и молодёжных, спортивных, общественных объединений, а также популяризацию воздухоплавательного спорта.

Город Великие Луки – официальная столица воздухоплавания в России. С 1996 года здесь проходят главные старты отечественного спортивного воздухоплавания. В 1999 году фестивалю присвоили статус международных соревнований. В 2024 году здесь состоится 28-я Международная встреча воздухоплавателей, в рамках которой с 9 по 17 июня 2024 года пройдут 29-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту и 3-й чемпионат Псковской области по воздухоплавательному спорту. Также будут разыграны 19-й Кубок города Великие Луки; 17-й Кубок Княгини Ольги и 16-й Кубок Дружбы.

На протяжении недели великолучане и гости города будут наблюдать в небе и через трансляции движение аэростатов, следить за соревновательной сеткой. Предварительно в городе действует запрет на проведение массовых мероприятий, поэтому старты аэростатов, вопреки традиции, будут проводиться в закрытом формате с привлечением онлайн- трансляций.

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Параллельно с Международной встречей воздухоплавателей для популяризации спорта среди молодежи и студенческого клубного движения, а также поддержи молодежных инициатив проводится образовательный форум. В основе мероприятия лежат три направления обучения: медиа, организация спортивных событий и спортивный менеджмент. В рамках программы участников ждут встречи с дирекцией АССК России (Ассоциации студенческих спортивных клубов России), топовыми пилотами по воздухоплавательному спорту, зарядки и пробежки с чемпионами. Из лекций экспертов слушатели узнают особенности организации спортивных мероприятий, тонкости написания грантовых проектов и ведения медийных ресурсов спортивных клубов.

Участниками форума сможет стать молодежь в возрасте от 15 до 35 лет. Количество мест ограничено. Положение мероприятия можно посмотреть здесь. Зарегистрироваться к участию можно тут .

Программа организовывается на базе Великолукской государственной академии физической культуры и спорта. Форум «Воздух» также проводится при поддержке АССК России и «Молодёжь села», среди участников заявлены активисты «Движения первых».