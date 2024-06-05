Общество

В Псковской области выросло количество вакансий для подростков - исследование

Аналитики hh.ru выяснили, что у псковский компаний продолжает расти спрос на работников-подростков. Ситуацию с подростковой занятостью в северно-западном регионе прокомментировала Ирина Святицкая, руководитель молодежного направления hh.ru.

По итогам за май, на hh.ru размещено более 2 тысяч вакансий для соискателей с 14 лет. По сравнению с прошлым годом, количество таких вакансий выросло более чем в два раза, в первой половине мая 2023 их было около 700. Такой рост обусловлен существенным упрощением найма подростков, изменения были приняты в начале июня 2023.

По данным hh.ru, в среднем подросток на летних подработках может заработать около 50-60 тысяч в месяц. Самые высокие зарплаты в сфере логистики — около 70 тысяч рублей в месяц. По результатам исследования, проведенного hh.ru в мае, 20% подростков планируют работать летом официантами. Далее по популярности профессии курьеров и работников склада (по 10%), 9% школьников ищут подработку фрилансерами, а 7% — продавцами.

Более того, молодое поколение (до 18 лет) больше других настроено на подработку. Так, согласно опросу hh.ru, сразу 43% местных соискателей до 18 лет однозначно будут искать подработку этим летом. Причем за год интерес к подработке у этой возрастной когорты кандидатов вырос сразу на 14%. Причем у каждого третьего (29%) респондента до 18 лет сейчас уже есть подработка.

Сейчас на портале можно найти достаточно вариантов для летней подработки в регионе. Например, сеть фастфуда ищет помощника в кафе на подработку от 4-х часов, предлагая зарплату до 55 тысяч рублей на руки.

В Псковской области есть и другие варианты работы на лето для школьников или подростков:

вакансия тренера-хореографа, знающего базу классической хореографии и балета, с зарплатой от 30 тысяч рублей на руки;

предложение для грузчика с зарплатой до 50 тысяч рублей;

вакансия велокурьера в супермаркет от крупной торговой сети: доставка заказов из магазинов клиентам с зарплатой до 120 тысяч рублей на руки;

Предлагаются и удаленные варианты подработки – объявление для начинающего копирайтера, который будет создавать и публиковать контент и работать с отзывами.

На что стоит обратить внимание, при поиске летней подработки, чтобы не наткнуться на мошенников: