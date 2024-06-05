Общество

Юные псковичи попробовали себя в роли следователей-криминалистов

В городе Пскове следователи-криминалисты следственного управления СК России по Псковской области приняли участие во Всероссийской акции «Безопасность детства», которая стартовала на территории одной из гимназий в областном центре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фотографии: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

В мероприятии приняли участие более 100 детей, посещающих школьные дневные лагеря. Интерактивные площадки для них подготовили сотрудники регионального управления Следственного комитета России, полиции, спасатели и пожарные МЧС, а подростки из детсовета провели танцевальный флешмоб.

Площадка следственного управления была представлена передвижной криминалистической лабораторией, где у ребят была возможность ознакомиться с криминалистической техникой, применяемой при производстве следственных действий и попробовать себя в роли следователя.

Ребята искренне поблагодарили следователей-криминалистов и других гостей за интересный рассказ, а также проявили заинтересованность в выборе будущей профессии.