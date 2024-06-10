Общество

Доля использующих очки или контактные линзы псковичей растет — аналитики

57,3% жителей Псковской области в возрасте 15 лет и старше пользуются очками или контактными линзами. Об этом говорят данные выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2023 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

Доля женского населения области, которая использует средства коррекции зрения, составляет 66,4%. Из них очки или линзы носят 56,6% женщин, проживающих в сельской местности, и 70,2% женщин, живущих в городе.

Среди мужчин очками или линзами в Псковской области пользуются 45,1% населения. Из них 44,5% в городах и 46,4% в селах.

Стоит отметить, что по сравнению с 2022 годом доля женского населения, которое использует очки или линзы, в Псковской области увеличилась.