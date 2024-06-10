Общество

Шлосберга* третий раз привлекают к ответственности за дискредитацию ВС России

Заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга*, включенного в реестр иностранных агентов, привлекают к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России (часть 1 статьи 20.3.3 УК РФ).

Вчера, 11 июня, в Псковский городской суд поступили материалы административного производства в отношении Льва Шлосберга*. Дата судебного заседания пока не назначена.

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Напомним, в 2022 году Льва Шлосберга* дважды привлекли к административной ответственной за дискредитацию ВС России. В обоих случаях ему назначили штраф в размере 32 тысяч рублей.

*16 июня 2023 года в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов