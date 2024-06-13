Общество

Спортивные игры и состязания подготовили для псковских школьников в лагере «Поверь в себя»

Девятая профильная смена ценностно-ориентированной реабилитационной программы «Поверь в себя - 2024» проходит в Псковской области. В мероприятии традиционно участвуют подростки из Пскова и районов региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Ребята на протяжении нескольких дней занимаются по насыщенной программе: спортивные игры и состязания, творческие мастер-классы, а также образовательные площадки. На профильной смене ребята совершенствуются в строевой подготовке, учатся плотному командному взаимодействию, а также проявляют себя в личных первенствах. Кроме того, в период проведения лагеря с подростками на постоянной основе работает педагог-психолог.

Так, в один из дней лагерной смены состоялся День карьеры. В нем поучаствовали представители управления Росгвардии Псковской области, кинологи, а также гости из МЧС.

На тематических площадках подростки познакомились с представителями разных профессий, ознакомились со специальными средствами, которые используются в работе, задали вопросы об учебных заведениях, где проходит подготовка и обучение. Представители МЧС показали ребятам, какое оборудование возят с собой на экстренные вызовы, как управляться с огнетушителем, показали развертывание пожарного рукава и надевание экипировки на время.

Особый интерес у подростков вызвала пожарная машина и ее оборудование, а некоторым даже посчастливилось посидеть за рулем спецтранспорта. Служебные собаки Центра кинологической службы УМВД продемонстрировали знание специальных команд, а также нашли заранее запрятанные на территории закладки - имитацию взрывчатого вещества.

Военнослужащие рассказали участникам смены о боевом опыте, а также о том, почему они решили стать военными. Ребятам было интересно узнать, как проходит обучение в военных учебных заведениях.

На одной интерактивной площадке начальник отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-телекоммуникационных технологий УМВД России по Псковской области подполковник полиции Александр Полатовский рассказал подопечным о популярных схемах мошенничества в сети Интернет. Полицейский еще раз напомнил подросткам о предусмотренной законом ответственности за совершение мошеннических действий и предупредил, что полиция имеет все возможности для раскрытия и установления лиц, причастных к данным категориям преступлений.

Еще одними гостями профильной смены стали представители центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин», которые подготовили для ребят площадки, посвященные медицине, тактике, беспилотникам и огневой подготовке.

Напомним, что «Поверь в себя» проводится на территории региона по инициативе управления МВД России по Псковской области при поддержке правительства области и членов регионального отделения «Всероссийского студенческого корпуса спасателей». Кроме сотрудников полиции, в нем задействованы представители органов образования, медицины, спорта и общественники, в том числе волонтеры из числа курсантов и студентов областного центра, а также военнослужащие.