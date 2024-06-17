Общество

Генпрокуратура сочла негуманными законы об усыплении бездомных животных

Конституционный суд России (КС РФ) в открытом заседании рассмотрел запрос Верховного суда Республики Бурятия по вопросу соответствия основному закону ФЗ, позволяющего регионам принимать свои нормативные акты по контролю за бездомными животными.

Генеральная прокуратура представила свою позицию, согласно которой допускающие эвтаназию неопасных бездомных животных региональные акты противоречат федеральному законодательству и принципам гуманности, при этом соответствующий ФЗ в силу своих широких формулировок создает ситуацию правовой неопределенности, пишет ТАСС.

«Органы государственной власти субъектов наделяются правом законодательно устанавливать порядок деятельности по обращению с животными без владельцев и определять перечень таких мероприятий, что является источником нормативных коллизий. <…> Регламентирована технология, ничего общего не имеющая с требованиями федерального закона, методическими указаниями правительства РФ при, как представляется, недопустимой правовой определенности приоритета нормотворчества субъекта в данной сфере. Полагаю, что у Конституционного суда имеются веские аргументы для признания оспариваемых норм несоответствующими Конституции РФ», - сказал в ходе заседания полномочный представитель генпрокурора РФ в КС РФ Вячеслав Росинский.