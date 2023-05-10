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Звериная вендетта

Недавно законодатели выступили с очередной инициативой, призванной решить проблему бродячих животных, - усыплять агрессивных особей. Общественность традиционно разделилась на три лагеря: одни считают идею негуманной, другие высказываются в поддержку, третьи вообще не в курсе происходящего. Тем временем законопроект уже получил одобрение на федеральном уровне. Зооозащитники продолжают выступать против и уверяют: эвтаназия может привести даже к худшим последствиям, чем деятельность догхантеров.

Бьющиеся в конвульсиях собаки в окружении рассыпанных по земле кусков мяса и колбасы - такую картину можно было встретить во многих городах еще несколько лет назад. Люди, именующие себя догхантерами, или охотниками на собак, устраивали массовую травлю животных, раскладывая на улицах щедро приправленные ядом «угощения». Проглотив отравленную еду, собака либо умирала сразу, либо чуть позже, в мучениях. Таким образом догхантеры вершили «народный суд» с целью защитить окружающих от нападения стай бездомных животных.

Некоторые «санитары улиц», как они себя сами именовали, шли на более кардинальные меры и отстреливали встречающихся на пути четвероногих. Их разлагающиеся трупы порой оставляли на месте кары, и те по несколько дней «радовали» вышедших на прогулку детей, беременных женщин, стариков. И собаководов, молящих питомца не брать корм из чужих рук и не подбирать ничего с земли.

Казалось бы, те времена канули в Лету. Последние годы фиксируются единичные случаи отравлений в некоторых регионах, зачастую после нападения животных на людей. В Пскове, по данным зоозащитников, в популярных местах выгула собак каждую весну появляются куски отравленного мяса. Их съедают и домашние питомцы, пришедшие на прогулку. Но о таких фактах широко не говорят, так как они случаются не часто - в этом году пока никто не пострадал.

Всё говорит о том, что движение догхантеров, которое зародилось в России в начале двухтысячных в «ответ на неспособность муниципальных властей решить проблему бродячих собак», сошло на нет. Но теперь на звание «спасителей человечества» претендуют авторы законопроекта «о гуманной эвтаназии».

Оренбургские депутаты предлагают разрешить регионам самостоятельно решать, что делать с животными на улицах: усыплять или продолжить работать по программе «Отлов - вакцинация - стерилизация - выпуск в среду обитания». Идея законодателей из Оренбурга, где в апреле стая стерилизованных и чипированных собак загрызла восьмилетнего мальчика, уже нашла положительный отклик в правительстве России и Совете Федерации. Госдума планирует рассмотреть законопроект в первом чтении 16 мая. Будет ли он принят, и чем это аукнется - вопросы открытые и дискуссионные.

Все зоозащитники выступают категорически против законопроекта. По их мнению, разрешать эвтаназию ни в коем случае нельзя, так как это приведёт к самым печальным последствиям. Гораздо гуманнее продолжать работу по программе «ОСВВ», которая не идеальна, но приносит свои плоды. В том числе в Псковской области - невооружённым глазом видно, что собак на улицах с каждым годом всё меньше, они не размножаются, практически не сбиваются в стаи. Некоторые особи могут вести себя не так, как хочется прохожим - облаивать, провожать до автобусной остановки или рычать.

Но кто и как может оценить степени агрессивности конкретного животного? Ведь собака по природе своей склонна лаять, просить еду, может увязаться за человеком в надежде на заветный кусок колбасы. И будет пытаться защитить себя, если вы замахнулись на неё палкой. Это абсолютно нормальное собачье поведение некоторых горожан вгоняет в ступор и вселяет в души панический страх. После мы слышим истории о псах, держащих в ужасе целые микрорайоны, не дающих прохода детям и норовящих сожрать всё живое вокруг. Тем временем, животное может просто жить своей уличной жизнью и не обращать абсолютно никакого внимания на окружающих.

Специалисты на местах мониторят ситуацию и пытаются не допускать её ухудшения, ежегодно выделяются деньги на отлов, ведётся профилактика покусов. 2 мая комитет по ветеринарии Псковской области опубликовал свежий приказ «о порядке предотвращения причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан». Если продраться сквозь дебри чиновничьего языка, можно понять, что в документе идёт речь об ответственности за поведение безнадзорных животных. Она возложена на профильный комитет и органы местного самоуправления. Также в приказе перечислены случаи, при которых четвероногие могут представлять угрозу: если находятся в местах массового скопления людей, в границах тепловых сетей и мест накопления отходов; проявляют немотивированную агрессию по отношению к собратьям или людям; находятся на территориях, куда их запрещено возвращать.

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Во избежание вышеуказанных ситуаций ответственные лица должны следить за популяцией животных без владельцев, выявлять и отлавливать безнадзорных хвостиков с последующим помещением в приюты, а также вести профилактику. Последняя включает в том числе информирование населения о недопустимости жестокого обращения с животными и провоцирования их агрессии. Не рекомендуется и прикармливать животных в местах общественного пользования.

Всё это верно, но сложно реализуемо хотя бы потому, что не вобьёшь в голову каждого человека мысль о том, что животных нельзя провоцировать. «Раз в год и палка стреляет» - самый безобидный пёс может стать агрессором, если его забивают камнями прохожие.

«К сожалению, наш менталитет в России не дает возможности вот так просто разрешить эвтаназию. Это не сработает так, как правильно. Всегда найдется человек, который под этот закон подпишет хорошую собаку, много хороших собак», - справедливо заметила председатель Псковской областной общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова в эфире программы «Дневной дозор» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM)

Я с этим утверждением совершенно согласна. Никто не будет искать правых и виноватых, агрессивных и добрых. Люди, которые по тем или иным причинам боятся собак, самого безобидного пса могут записать в агрессоры. А те, кто употребляет в своём лексиконе слово «зоошиза», рьяно кинутся исполнять требования законодательства и «очищать» улицы от животных. Но ведь среди тех очень много безобидных, и они, как и все остальные, имеют право на жизнь.

Взять, хотя бы, бездомного пса Буяна, который обитает у меня во дворе. Соседи рассказывали, что еще щенком он стал жертвой жестокого обращения: не показал нужных хозяину качеств, за что был заперт в гараже без еды и воды. Неравнодушные прохожие услышали жалобный вой брошенного на верную смерть пса, вызволили его из заточения и даже пытались найти несчастному новый дом. Но после злополучного гаража Буян не выносит закрытого пространства, даже в построенную во дворе будку ни разу не зашёл. Уже лет 8, если не больше, он живёт на улице, его все знают, любят, кормят, в дожди и холод пускают погреться в подъезд. Рыжий пёс отвечает людям взаимностью: приветливо виляет хвостом при виде знакомых, с удовольствием подставляет голову под руки, желающие его погладить. Я замечала, что больше всего Буян тянется к детям и старикам, но не слишком чествует некоторых мужчин - может, в ком-то из них он видит того человека, который надругался над ним в детстве. Наверное, те же воспоминания роятся в голове пса, когда он по ночам воет на весь двор. Но к этому все давно привыкли, лишь изредка из окон доносится: «Буян, угомонись!»

Буян. Фото автора

И вот этот милый, совершенно безобидный и ласковый пёс, в котором души не чает весь двор, может быть усыплён. Например, если залает на какого-то прохожего, который замахнётся на него рукой или просто напомнит бывшего хозяина. Очень сомневаюсь, что Буян способен на какой-то более серьёзный поступок. Но даже лай может стать причиной обречь пса на эвтаназию - для человека, который не любит, боится собак или мстит какому-нибудь абстрактному зверю, который может наброситься на человека. Далеко не все разбираются в особенностях собачьей психики, и вероятность, что определением степени агрессивности животных по новому закону будут заниматься профессионалы своего дела, стремится к нулю.

Между тем, опытные зоозащитники знают, что даже агрессивная по всем параметрам собака имеет шанс на исправление. Порой новый дом находят самые безнадёжные, утратившие веру в человека и несоциализированные особи. Хозяевам удаётся найти с ними общий язык, и из неадекватных бездомышей вырастают отличные охранники, «звонки» или компаньоны.

Другая опасность, которая кроется за инициативой оренбургских депутатов, - вероятность усыпления домашних животных, по тем или иным причинам оказавшихся на улице. В открытом письме против принятия законопроекта псковская «Зоозащита» указывает, что это может привести к массовому убийству четвероногих, которые порой срываются с поводка, теряются на дачах, выскакивают за дверь.

Более того, есть опасения по поводу коррупционной составляющей. Отлавливать собак, прививать, стерилизовать, содержать — не слишком выгодно. А вот усыпление животных кому-то может показаться неплохим вариантом заработка.

Государству вполне логичнее начать уже помогать приютам, которую тянут непосильную ношу, спасая выброшенных, искалеченных, измученных животных. Нужно вкладывать деньги не в эвтаназию, а в новые и старые приюты, что, конечно, затратнее, но гораздо гуманнее. Это и подразумевает защиту животных от жестокого обращения, содействие их благу и улучшению качества жизни, формирование доброжелательного отношения со стороны людей. И, как следствие, заботу о самих гражданах, которые потенциально могут пострадать от бродячих собак.

О каком ответственном отношении к животным, прописанном в одноименном законе, может идти речь, если мы придём к эвтаназии? Усилия всех, кто годами стоял на защите прав братьев меньших и достиг в этом направлении немалых результатов, будут сведены на нет. А у живодёров окажутся развязаны руки.

Параллельно нужно усиливать контроль за содержанием и разведением домашних животных. О необходимости стерилизации, чипирования, ответственности за выброс питомца на улицу и самовыгул говорится уже давно, только воз и ныне там. Вероятно, до власть имущих доходят разговоры о том, что на улицах почти не осталось бездомных собак, есть только безнадзорные. Разница между этими терминами величиной с пропасть, которая, видимо, отделяет зоозащитников от тех, кто разрабатывает направленные на уничтожение животных законы.

Очень хочется верить, что никакой «гуманной эвтаназии» в нашей стране никогда не будет. Очевидно, что ни одной из заинтересованных сторон не хочется видеть на улицах горы трупов и кровь убитых животных. Нужно обратиться к другим способами решения проблемы, которые лежат на поверхности.

Ульяна Ловыгина