Общество

Круглый стол о реализации муниципальной реформы в Псковской области. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись круглого стола, посвященного реализации муниципальной реформы в Псковской области, который прошел в объединенном пресс-центре ПЛН и радио «ПЛН FM» 21 июня.

В минувшем году в регионе стартовал переход муниципальных районов на одноуровневую систему управления: вместо волостей – территориальные отделы администрации, вся полнота и ответственность власти – за главой, которого выбирают по конкурсу муниципальные депутаты, районы преобразовались в округа. В минувшем году такой путь выбрали 8 муниципалитетов, в этом году еще пять.

Дискуссия о том, на пользу это или во вред, продолжаются, поэтому обсудили эту актуальную тему с экспертами. На круглый стол были приглашены:

• Елена Тимашова - начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковско области

• Дмитрий Петров - глава Усвятского района;

• Вера Кондратьева - глава Пыталовского муниципального округа;

• Олег Майоров - глава Невельского муниципального округа;

• Светлана Жирнова - заместитель главы Печорского муниципального округа по работе с поселениями;

• Жанна Антипова - начальник управления по местному самоуправлению администрации Опочецкого округа.