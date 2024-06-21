Общество

Подрядчика не стали признавать недобросовестным по заявлению псковской колонии

ООО «Инженерный стандарт» в Псковской области по результатам проверки решили не включать в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной антимонопольной службы по Псковской области.

С заявлением о включении сведений в отношении ООО «Инженерный стандарт» в реестр недобросовестных поставщиков в Псковское УФАС России обратилась исправительная колония №4 УФСИН по Псковской области (село Середка Псковского района). Требование колония выдвинула в связи с уклонением от подписания контракта по итогам электронного аукциона на поставку канализационного измельчителя в комплекте со щитом управления и комплектом ЗИП.

В ходе рассмотрения обращения специалисты УФАС выяснили, что подрядчик выиграл электронный аукцион, но в процессе подписания выяснилось, что в проекте контракта, направленного заказчиком изначально, некорректно указана сумма обеспечения. Общество направило протокол разногласий заказчику на корректировку суммы обеспечения контракта. Заказчик подтвердил некорректное указание суммы обеспечения контракта и не стал настаивать на включении общества в РНП.

Комиссия не усмотрела умышленного уклонения от исполнения контракта и не включила ООО «Инженерный стандарт» в реестр недобросовестных поставщиков.