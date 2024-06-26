В Изборске у лебедей-шипунов появились птенцы

Отдельной достопримечательностью Изборского музея-заповедника уже давно стали лебеди. И сейчас на Городищенском озере появилось две семьи с чудесными птенцами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.
«Приезжайте к нам в Изборск, где можно не только познакомится с историей древнего русского города, но и полюбоваться и покормить прекрасных и благородных птиц», – призвали в музее.
Чтобы не птицам и минимизировать негативное воздействие на природу при посещении музея-заповедника «Изборск», посетителей просят соблюдать правила поведения на особо охраняемой природной территории.
В Изборске строго запрещается:
Также при посещении памятника природы необходимо соблюдать чистоту.