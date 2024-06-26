Общество

В Изборске у лебедей-шипунов появились птенцы

Отдельной достопримечательностью Изборского музея-заповедника уже давно стали лебеди. И сейчас на Городищенском озере появилось две семьи с чудесными птенцами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

«Приезжайте к нам в Изборск, где можно не только познакомится с историей древнего русского города, но и полюбоваться и покормить прекрасных и благородных птиц», – призвали в музее.

Чтобы не птицам и минимизировать негативное воздействие на природу при посещении музея-заповедника «Изборск», посетителей просят соблюдать правила поведения на особо охраняемой природной территории.

В Изборске строго запрещается:

разведение костров, выжигание растительности;

уничтожение редких, охраняемых и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных;

порча, изменение видового состава и уничтожение растительного покрова;

движение транспортных средств;

мойка транспортных средств;

использование моторных плавательных средств;

запуск квадрокоптеров.

Также при посещении памятника природы необходимо соблюдать чистоту.