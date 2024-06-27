Общество

Пассажирский самолет впервые вылетел из Пскова в Махачкалу

Пассажирский самолет впервые вылетел из Пскова в Махачкалу сегодня, 27 июня, передает корреспондент «МК в Пскове».

Основная цель авиарейса «Псков – Махачкала» – обмен туристами и стремление показать им достопримечательности Псковской области, отметил директор Псковского международного аэропорта имени княгини Ольги Артем Тарасов

«Мы решили открыть этот рейс, потому что это курортное направление. Сейчас каникулы, многие семьи поедут на море с детьми», - отметил Артем Тарасов.

Псковичи отправились в Дагестан на российском самолёте, который вмещает 100 человек. В Дагестан купили билеты 87 человек. В то же время в Псков из Махачкалы прилетело 17 человек.

Самолеты между Махачкалой и Псковом будут летать один раз в неделю – по четвергам. Рейсы осуществляются авиакомпанией «РедВингс».