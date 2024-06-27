Общество

Первый самолет из Махачкалы прилетел в Псков

Первый самолет из Махачкалы прилетел в Псков утром 27 июня, передает корреспондент «МК в Пскове».

«Я думаю, рейс будет очень востребован. Никто не сдал билет», - отметил генеральный директор Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артем Тарасов и добавил, что на первый рейс купили билеты 87 пассажиров.

Через час воздушное судно направится обратно в Махачкалу.

Самолеты между Махачкалой и Псковом будут летать один раз в неделю – по четвергам. Рейсы осуществляются авиакомпанией «РедВингс».