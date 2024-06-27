Общество

Прокуратура проверяет исполнение судебного решения, по которому великолучанину запретили сдавать дома в аренду

Прокуратура города Великие Луки проводит проверку по обращению местного жителя, который сообщил о непринятии мер по исполнению судебного решения, касающегося сдачи домов в аренду в частном секторе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Ранее Великолукский городской суд рассмотрел гражданское дело по коллективному иску жителей частных домовладений на улице Песочной. Собственники заявили о нарушении их прав владельцем соседнего участка, который сдаёт постройки в аренду посуточно шумным компаниям. Суд удовлетворил исковое заявление великолучан и постановил запретить ответчику использование жилых домов, расположенных на улице Песочной, 32 и 32 строение 1 для предоставления гостиничных услуг, то есть сдачи в целях, не связанных с проживанием в нем.

В настоящее время решение вступило в законную силу, исполнительный лист был направлен в отдел судебных приставов города Великие Луки. На основании данного документа было возбуждено исполнительное производство.

«Однако, из обращения истца следует, что до настоящего времени решение суда ответчиком не исполняется, последний продолжает сдавать за плату гражданам указанные выше дома, исполнение решения суда ОСП г. Великие Луки не контролируется. В связи с вышеизложенным прокуратура города проводит проверку законности действий сотрудников ОСП г. Великие Луки при проведении исполнительных действий по возбужденному исполнительному производству», - рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

В случае выявления нарушений требований действующего законодательства будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования.