Общество

«Банщикам» закон не писан?

Жизнь в стандартных многоэтажках сопряжена с рядом неудобств - тонкие стены, из-за которых слышен каждый чих, а ещё звук перфоратора, лай собаки, громкая музыка. Без всего этого не обходится существование разных людей в одной «бетонной коробке», потому многие выбирают жизнь в частном секторе. Но и это, к сожалению, не гарантирует тишины и адекватности соседей по ту сторону забора. Особенно, если они каждый день разные, и ведут себя крайне непристойно.

В подобной ситуации оказались великолучане, проживающие в зоне индивидуальной жилой застройки в одном из центральных районов города. Возведённые по соседству частные «бани» стали местом притяжения шумных компаний, которые арендуют помещения для увеселительных мероприятий, порой не только доставляющих неудобство окружающим, но и представляющих опасность. Подробности истории - в материале обозревателя Ульяны Лаблюк.

«Пьют, дерутся, наркоманят»

Иметь свой домик со всеми удобствами в центре города с развитой инфраструктурой в шаговой доступности - мечта многих, которую может вмиг разрушить перспектива неприятного соседства. Спокойная жизнь собственников частных домовладений на улице Песочной, которая располагается в центре Великих Лук, закончилась два года назад, когда на одном из участков появились два новеньких бревенчатых здания. По документам они значатся как жилые, да и сам владелец поначалу уверял, что там будут находиться только его «знакомые проверенные люди», неукоснительно соблюдающие общественный порядок и тишину.

На деле всё оказалось иначе. Жители микрорайона с плотной жилой застройкой уверяют, что там открылись два гостевых дома, оснащённые саунами, в которых постоянно проживать никто не намеревался. Хозяин построек начал сдавать их в аренду посуточно и почасово. Всё бы ничего, если бы подобными услугами пользовались порядочные граждане с целью тихого, размеренного отдыха. Но нет, туда на регулярной основе заселялись на короткий период компании, преследующие единственную цель - устроить пир на весь мир со всеми вытекающими.

Почти каждые выходные, а порой и по будням, в домах проводились «пьянки-гулянки». Реки алкоголя, громкая музыка на всю округу, крики и разборки, в том числе в ночное время - и всё это в спальном районе. «Банщиков» неоднократно замечали за тем, как они пытались перелезать через заборы на чужие участки. Туда же летели горы мусора отдыхающих - бутылки из-под спиртного, окурки, пластиковые пакеты. Из окон домов с видом на участок с «банями» можно было наблюдать, как полностью раздетые люди прыгают в сугробы. А после, вдоволь насладившись прочими «банными» процедурами, идут гулять по окрестностям в чём мать родила.

Впоследствии соседи заподозрили, что дома иногда используются и в качестве наркопритона, так, поблизости был найден выброшенный шприц. А камера видеонаблюдения, установленная на смежном участке, в один из вечеров зафиксировала молодых людей, по очереди вдыхающих некое вещество на улице возле гостевого дома.

«Моему ребёнку два года, он по ночам не спит из-за этих вечеринок. И что он слышит и видит в пяти метрах от нашего дома? Громкую нецензурную брань, распитие спиртного, гульбу, которая порой затягивается на всю ночь. Выпьют, потом дерутся, звонят нам в домофоны в два часа ночи - просят дать розжиг для мангала. Утром собираюсь на работу, выхожу из дома - вижу лежащий на земле шприц», - лишь частично описал масштаб проблемы великолучанин, проживающий на соседнем со сдающимися в аренду домами участке.

В качестве подтверждения он продемонстрировал фотографии, записи с камеры видеонаблюдения и мобильного телефона. На одном из видео молодые люди громко обсуждают предстоящее «веселье» с использованием ненормативной лексики. На другом, записанном в день теракта в «Крокус Сити Холле», нетрезвый мужчина грозится «взорвать» весь район. На третьем постоялец гостевого дома лезет через забор на чужой участок. На четвёртом еле стоящие на ногах «банщики» пытаются доказать свою «правоту» жителям окрестностей, которые давно устали от постоянных гулянок под окнами.

Звук на видеозаписях мы были вынуждены убрать, ибо запрещено использовать в материалах СМИ нецензурную лексику. Но и картинки вполне достаточно, чтобы понять, что там происходит. По сути, это стандартный частный банный комплекс, которых сейчас довольно много во всех городах. Подобные постройки обычно используются для проведения разного рода увеселительных мероприятий, сопряжённых с распитием спиртного и всеми вышеперечисленными утехами. Только находятся подобные объекты обычно не в зоне жилой застройки, а на окраинах, чтобы отдыхающие никому не мешали.

Судебные тяжбы

Видеозаписей, подобных предоставленным в редакцию, у жителей домов на улице Песочной за два года накопилось немало. Как и претензий к владельцу строений, в которые регулярно заселяются нарушающие общественный порядок компании, Валерию Павлову. Неоднократные попытки мирно договориться с постояльцами и хозяином построек ни к чему ни привели. Многочисленные вызовы полиции на место сборищ также не приносили результатов. Правоохранители приезжали, составляли административные протоколы, в том числе по фактам нарушения закона о тишине. Но «бани» не переставали пользоваться спросом, туда заселялись всё новые отдыхающие, доставлявшие неудобства людям, проживающим поблизости. Соседи писали жалобы во все возможные инстанции, в том числе в городскую администрацию и прокуратуру, обращались даже в госнаркоконтроль. Ситуация никоим образом не менялась, и собственники ближайших к «баням» домов решили обратиться в суд.

В коллективном иске указывалось, что Валерий Павлов использует принадлежащие ему постройки не по назначению (для проживания), а в качестве гостиниц для временного пребывания, чем нарушает права собственников соседних жилых домов. Истцы собрали фото-, видео- и прочие материалы, доказывающие, что постройки сдаются для проведения увеселительных мероприятий, а их участники зачастую представляют угрозу окружающим.

В суд был приглашён представитель администрации Великих Лук, который чётко пояснил: если ответчик действительно использует принадлежащие ему дома не для проживания, а для оказания гостиничных услуг, это является нарушением действующего законодательства и прав неопределенного круга лиц, в том числе соседей. Ведение подобного рода деятельности подразумевает получение определённого разрешения, которое выдаётся только с согласия жителей прилегающей территории.

В ходе заседания также была озвучена информация от ОМВД России по городу Великие Луки: с 2022 по 2023 годы от жильцов злополучного микрорайона в полицию поступило более 30 заявлений, на основании которых возбудили 10 административных дел по фактам нарушения законодательства отдыхающими в арендованных ими домах. В частности, к ответственности привлекли «банщика», который в ноябре минувшего года слушал музыку на повышенной громкости, доставляя беспокойство рядом проживающим людям. В письменных объяснениях нарушитель пояснил, что снимал баню для отдыха с друзьями. Из ряда других материалов и показаний приглашённого в суд свидетеля также следовало, что люди арендовали помещения для аналогичных целей - отдохнуть в бане.

К делу приобщили показания нескольких собственников домов на улице Песочной. Они подтвердили в суде, что указанные в иске помещения на протяжении двух лет сдаются посуточно, и отдых разных компаний постоянно сопровождается шумом, громкой музыкой и нецензурной бранью, что мешает всем соседям и создает некомфортные условия жизни.

Валерий Павлов в суд не явился, воспользовавшись правом участвовать в заседании через своего представителя. Тот заявил, что требования истца не обоснованы, доказательства безосновательны, а указанные в иске жилые дома таковыми и являются - сдаются для проживания граждан, что не нарушает ничьи права и не является гостиничным бизнесом.

Однако суд постановил иначе. В ходе рассмотрения дела был установлен факт сдачи ответчиком принадлежащих ему спорных жилых помещений для краткосрочного заселения не с целью проживания, а для временного размещения граждан, в том числе с целью проведения различных мероприятий. Фактически это превращает жильё в гостиницу, что противоречит закону.

Официальное решение суда - запретить собственнику использование данных помещений для предоставления гостиничных услуг, то есть сдачи иным лицам для целей, не связанных с проживанием в нем.

Ответчик не согласился с выводами суда и подал апелляционную жалобу. Однако судебная коллегия по гражданским делам Псковского областного суда признала решение суда первой инстанции законным и согласилась, что предоставление жилых помещений для временного размещения является нарушением прав людей, проживающих поблизости.

Воз и ныне там

Официально установленный запрет вступил в силу 7 мая, однако, по данным истцов, ответчик игнорирует решение суда.

На популярном сайте объявлений по-прежнему висит объявление о сдаче «уютного жилого дома со всеми удобствами в черте города» за 5000 рублей в сутки (в выходные - 8000). Указано, что постройки две, и располагаются они в частном секторе - то есть, рядом есть соседи, в том числе с детьми. В связи с чем автор объявления напомнил о действии закона о тишине и установил «категорический запрет на шумные мероприятия и фейерверки». По данным, размещённым на сайте, «нудистам и правонарушителям внутреннего порядка жилой дом не сдается», и «каких-либо сторонних услуг» там не оказывается.

У живущих по соседству граждан другие сведения. Они утверждают, что в дома и сейчас продолжают заселяться шумные компании, которые отмечают дни рождения, мальчишники и прочие радостные события, омрачающие будни и выходные проживающих рядом людей. Последние снова вынуждены ходить по кругам бюрократического ада, заваливать жалобами правоохранительные и контролирующие органы, где зачастую получают от ворот поворот.

Люди, выигравшие суд, но так и не получившие возможности жить в тишине и покое, констатируют: на их сторону встали абсолютно все. И полиция, которая периодически приезжает и фиксирует факты правонарушений, и прокуратура, которая поручила сотрудникам УМВД организовать круглосуточное патрулирование в микрорайоне, и администрация, указавшая на вид разрешенного использования домов.

Только всё это остаётся на бумаге, в реальности ничего не изменилось. Истцы утверждают, что дома продолжают арендовать для масштабных гуляний. Многие факты нарушений общественного порядка остаются без реагирования, патрулирования не было и нет, работа с собственником домов, игнорирующим запрет, не ведётся.

Валерий Павлов предоставил приставам договор, в котором изменил формулировку «сдача посуточно» и указал, что «сдает для проживания посуточно», что фактически и является гостиничными услугами, которыми суд запретил ему заниматься. Приставы пояснили истцу: поскольку в договоре указано, что дома-бани сдаются для проживания, их собственник не нарушает законов. «Теперь получается, что судебные приставы, которые должны контролировать исполнение решения суда, встали на сторону ответчика. Он представляет фиктивные договоры, с которыми нам не дают ознакомиться, и фактически руководит действиями приставов», - отметили заявители.

По словам местных жителей, вопросами аренды «бань» занимаются другие люди, сам владелец на участке не появляется. Он проживает в нескольких километрах от домов, которые сдаёт, и совершенно не интересуется, что там происходит. Между тем, ему грозит вплоть до уголовной ответственности в случае злостного неисполнения вступившего в законную силу решения суда.

Устав от бумажной волокиты и фактического бездействия различных органов, жители улицы Песочной решили придать факт огласке и обратились за помощью в редакцию Псковской Ленты Новостей. К тому моменту в один из гостевых домов заехали новые временные постояльцы, не внушающие доверия. Мы, в свою очередь, обратились за официальными разъяснениями по данному вопросу в УМВД России по Псковской области, региональную прокуратуру и Управление ФССП России по региону. По мере поступления ответов они будут опубликованы.

А пока хотелось бы напомнить, что места для развлечений должны быть удалены от мест проживания порядочных, законопослушных граждан. В ситуациях, подобных описанной в данном материале, очень важна роль правоохранительных и иных органов, отвечающих за соблюдение порядка. Именно к ним сегодня взывают жители улицы Песочной в Великих Луках, которые следуют букве закона и имеют полное право на спокойную и безопасную жизнь в принадлежащих им домах. Пока что они вынуждены существовать бок о бок с резвящимися на всю катушку личностями, представляющими реальную угрозу для всех окружающих.

Ульяна Лаблюк, фото- и видеоматериалы, а также иные документы по делу предоставлены стороной истца