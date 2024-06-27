Общество

Антон Яковлев покинул пост и.о. генерального директора ОЭЗ «Моглино»

Антон Яковлев покинул пост и.о.генерального директора ОЭЗ «Моглино». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области.

«Да, сменился. О новом временно исполняющем обязанности будет известно на этой неделе», - рассказал председатель комитета Андрей Михеев.

Ранее Антон Яковлев занимал в управляющей компании ОЭЗ «Моглино» должность директора по строительству.

Ранее Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино» смогла оспорить требование восстановить в областной бюджет средства в сумме 866,6 тысячи рублей.