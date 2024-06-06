ОЭЗ «Моглино» смогла оспорить требование вернуть в областной бюджет 866,6 тысячи рублей

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино» смогла оспорить требование восстановить в областной бюджет средства в сумме 866,6 тысячи рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Арбитражном суде Псковской области.
Распоряжением правительства Псковской области «О предоставлении бюджетных инвестиций акционерному обществу "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Моглино"» обществу предоставили в 2023 году из областного бюджета инвестиции в размере 707 071 000 рублей в объекты капитального строительства, создаваемые в рамках инвестиционного проекта.
Счетная палата Псковской области провела внеплановое контрольное мероприятие. По результатам контрольного мероприятия в адрес «Моглино» Счетная палата вынесла представление об устранении нарушений, выявленных по результатам внепланового контрольного мероприятия. Согласно пункту 1 данного представления, «Моглино» предложено восстановить в областной бюджет средства в сумме 866,6 тысячи рублей, направленных на оплату работ:
С указанными выше требованиями особая экономическая зона «Моглино» не согласилась, в связи с чем обратилось в Арбитражный суд Псковской области с заявлением о признании данной части представления недействительным. 6 июня суд огласил резолютивную часть решения по делу, согласно которой требования общества удовлетворили в полном объеме.