Общество

ОЭЗ «Моглино» смогла оспорить требование вернуть в областной бюджет 866,6 тысячи рублей

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино» смогла оспорить требование восстановить в областной бюджет средства в сумме 866,6 тысячи рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Арбитражном суде Псковской области.

Распоряжением правительства Псковской области «О предоставлении бюджетных инвестиций акционерному обществу "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Моглино"» обществу предоставили в 2023 году из областного бюджета инвестиции в размере 707 071 000 рублей в объекты капитального строительства, создаваемые в рамках инвестиционного проекта.

Счетная палата Псковской области провела внеплановое контрольное мероприятие. По результатам контрольного мероприятия в адрес «Моглино» Счетная палата вынесла представление об устранении нарушений, выявленных по результатам внепланового контрольного мероприятия. Согласно пункту 1 данного представления, «Моглино» предложено восстановить в областной бюджет средства в сумме 866,6 тысячи рублей, направленных на оплату работ:

по проведению строительно-технической экспертизы выполненных работ на объектах, входящих в состав объекта капитального строительства – «Локальные очистные сооружения поверхностных стоков»;

по технологическому присоединению объектов капитального строительства «Сети газоснабжения и газораспределения с ГРПБ» и «Канализационные насосные станции перекачки хозяйственно-фекальных вод (КНС №) к инженерным сетям;

по проведению кадастровых работ, подготовку технических планов и других.

С указанными выше требованиями особая экономическая зона «Моглино» не согласилась, в связи с чем обратилось в Арбитражный суд Псковской области с заявлением о признании данной части представления недействительным. 6 июня суд огласил резолютивную часть решения по делу, согласно которой требования общества удовлетворили в полном объеме.