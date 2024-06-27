Андрей Ермаков избавился от приставки врио в должности председателя комитета по образованию

Три студента из Псковской области стали победителями первого модуля конкурсного трека «ПервопроХодец»

«Железные люди»: Главный спортивный медик региона Евгений Васильев о пользе и вреде спорта. ВИДЕО

Участок улицы Розы Люксембург в Пскове будет закрыт для движения с 3 по 5 июля