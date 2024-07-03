Общество

Псковские педагоги принимают участие в форуме классных руководителей в Петербурге

Делегация Псковской области из 30 педагогов принимает участие в региональном этапе форума классных руководителей Северо-Западного федерального округа в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Фото: комитет по образованию Псковской области

В программе форума запланированы интерактивные лекции о роли личности педагога и классного руководителя, возможностях самореализации, патриотическом воспитании, знакомство с проектом «Классная тема» и проектная сессия «От события до поступка: воспитательный потенциал классного руководства».

Кроме того, часть педагогов из Псковской области представит свои лучшие практики классного руководства на марафоне «Большая перемена».

Региональный этап форума Северо-Западного федерального округа проходит в Санкт-Петербурге 3 и 4 июля. В нем принимают участие не менее 300 человек из числа классных руководителей, кураторов групп среднего профессионального образования, заместителей директоров школ по воспитательной работе, директоров школ, директоров образовательных организаций среднего профессионального образования и других представителей педагогического сообщества общего и среднего профессионального образования СЗФО.