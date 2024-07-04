Общество

Доктор из Пскова стал одним из лучших врачей России

Второе место в номинации «Лучший врач медицинской реабилитации» во Всероссийском конкурсе врачей под эгидой Минздрава занял псковский реабилитолог Евгений Васильев, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

«Мы гордимся нашим главным врачом и желаем не останавливаться на достигнутом и покорять все больше новых высот в карьере», - поздравили коллегу сотрудники Псковской детской областной клинической больницы.

Евгений Васильев исполняет обязанности главврача этого медицинского учреждения с апреля нынешнего года. Ранее он руководил Отделением спортивной медицины, несколько месяцев исполнял профессиональные обязанности в зоне проведения спецоперации в качестве полевого хирурга. Является депутатом Псковской городской Думы и членом партии «Единая Россия».

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Всероссийский конкурс «Лучший врач года» проводится с 2001 года. Конкурс длится почти полгода и проходит в три этапа. Выдвижение врачей по всем номинациям осуществляется коллективами организаций, исходя из профессиональных качеств претендентов, а также в порядке самовыдвижения. Затем для проведения второго этапа формируются конкурсные комиссии органов государственной власти, государственных академий наук и других организаций, в ведении которых находятся медицинские организации. На завершающем этапе конкурсантов оценивает центральная конкурсная комиссия в Москве. Принять участие в конкурсе могут врачи, стаж работы которых по специальностям, соответствующим номинациям, составляет не менее десяти лет, при этом не менее пяти лет в организации, которая выдвигает врача на конкурс.