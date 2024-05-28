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Общество

Евгений Васильев о новом фонтане, встречах с избирателями и ремонте улицы Розы Люксембург

28.05.2024 16:17|ПсковКомментариев: 1

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы  «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 28 мая. Гость студии - депутат Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №6 Евгений Васильев. В беседе с ведущей Любовью Кузнецовой он рассказал,  как часто удается общаться со своими избирателями, с какими проблемами они чаще всего обращаются  и доволен ли он фонтаном в сквере 60-летия Октября.

 

— Не так давно на территории вашего округа случился так называемый депутатский выезд. В момент проведения такого выезда анализируются нерешенные в прошлом году вопросы, проблемы, определяются те вопросы, которые предстоит на перспективу проработать. Давайте коротко пройдемся по каждому из этих пунктов.

— Хотелось бы заметить, что во время этого депутатского выезда мы посетили уже совсем другие адреса. Не те, что были в прошлом году. Потому что там, где мы были в прошлый раз, проблемы решились. Отреагировали те организации, которые должны отвечать за решение этих проблем. В данном случае удалось решить огромное количество проблем. В первую очередь, Киселева 15, - глобальная была проблема с этим двором. Дорога там всегда ремонтируется, это не капитальный ремонт, но делается то, что необходимо, чтобы там не было колоссальных ям. Там создали ТОС и уже выиграли детскую площадку в короткий промежуток времени. Это на полмиллиона детская площадка. Не каждый может даже такой похвастаться, это огромная победа. И все это благодаря инициативе жителей. Сейчас мы от этого участка уже отстали. Потом, конечно же, благодаря президентской кампании у нас были регулярные встречи в штабе общественной общественной поддержки, мы принимали те наказы от граждан, которые надо было решать в первую очередь. И большинство из них решено.

У нас был ряд проблемных участков типа объектов культурного наследия, которые находятся в округе. И все это превращается в кошмар. Люди смотрят из окон на руины. Как вы объясните, что это объект культурного наследия? Это руины, но это объект культуры, наследия. Фактически, конечно, выглядит это все ужасно. Слава богу, что очень активно отреагировала администрация города Пскова на этот счет и пообещала нам в кратчайшие сроки исправить эту проблему. Вы видите, как видоизменяются многие участки, начиная от сквера 60-летия Октября и заканчивая улицей Розы Люксембург. Это все благодаря неравнодушию граждан. Главное система и качество.

Был один удивительный случай. Обратилась женщина по поводу того, что она живет в общежитии, и группа лиц мешает ей в этом общежитии пользоваться предметами быта. Она пыталась жаловаться участковому, но преступления нет. Фактически это прессинг, дедовщина, только в отношении одного человека, который другого места жительства не видит. Мы направили запрос в управление внутренних дел, жалоба была совсем недавно, поэтому сейчас сейчас ждем ответа. Надеемся, что они какую-то меру смогут предпринять на основании этого запроса. Но на самом деле это большая проблема. Вот как бороться с дедовщиной? Я пока сложно себе это представляю. И такого уровня обращения не редкость.

От председателя Псковской городской Думы Александра Гончаренко очень серьезная поддержка идет буквально по всем фронтам. Я настолько рад, что он является председателем Думы. Конечно, все депутаты присматривались к новому председателю, но он невероятно быстро решает все проблемы. Вот буквально на следующий день уже. Я просто поражен. Поэтому хотелось бы это отметить.

— Вы постоянно отвечаете на звонки, и в социальной сети «ВКонтакте» вы представлены, страничка округа есть. Помогает ли онлайн-общение?

— Люди туда практически не пишут, либо приглашают непосредственно на встречу. Некоторые вместо «Здравствуйте» просто скидывают фотографию: «И долго это будет продолжаться?» Есть просто элементарные правила этикета, а они нарушаются. Другой вопрос, когда люди приходят на личную беседу. Для этого, естественно, у нас регулярно проводятся приемы граждан. Причем часто эти приемы и пустуют. Видимо, у людей нет проблем. Потом начинается социальный взрыв. Начинают обозначать громкую проблему. Точно так же, как сейчас люди разделились на два лагеря по поводу фонтана.

— Давайте поговорим об этом. Я понимаю, что вы, как депутат по этому округу, довольны этой достопримечательностью, но не без проблем?

— Конечно, я более чем доволен, и мои дети тоже с удовольствием ходят к этому фонтану и тоже с ним играют. Другой вопрос, что есть не только культура общения, но и культура поведения. Кто-то на Вечном огне сосиски жарил, а кто-то танк заводил, которые стоит как памятник. То же самое с фонтаном. Фонтан - это уникальное место для жителей. И тем людям, которые живут поблизости и которым мешает шум, я могу только посочувствовать, так как они живут на площади, а не в спальном районе. На площади, которая фактически является общественным местом. Это значит, что там будет грязно после праздников, но будут сразу же убирать. Это значит, что там будет смех, веселье и радость, но точно так же крики, шум и прочее. Но есть квартиры в спальном районе, где этого ничего нет. Например, мне до фонтана пешком не добраться. Это очень далеко, нужно сесть в машину, ехать, найти на это время. Здесь другой вопрос - хоть каждый вечер гуляй. То есть мы выбираем тот или иной момент.

В любом случае я очень рад за 6-ой округ. Крайне приятно, что такое уникальное сооружение появилось именно в 6-м округе. Поэтому спасибо огромное администрации и Михаилу Юрьевичу Ведерникову, нашему губернатору, за то, что ему удалось согласовать такой уникальный проект. Ну и, конечно, спасибо Сбербанку за подарок.

— Будем надеяться, что власти и правоохранительные органы приведут в чувства тех людей, которые не бережливо относятся к фонтану и ведут себя подчас неподобающим образом. Улица Розы Люксембург небольшая, неширокая. Сейчас идет ремонт, это не очень нравится ни автомобилистам, ни пешеходам. И парковок в этой зоне не найти, и не проехать. Вы, как депутат, довольны тем, что наконец до этой улочки добрались?

— Конечно. И не без помощи наших жителей. Конечно, были обращения. И слава богу, что на эти обращения так быстро отреагировали. Я более чем рад тому, как преображается улица Розы Люксембург, потому что на моей памяти с детства там практически ничего не менялось. Я все свое детство ходил по этой улице, помню еще эти корни из-под асфальта.

Я бы еще отметил, что часто сталкиваюсь с тем, что у нас люди звонят и говорят, что обращались год назад, за год ничего не поменялось. Да, ничего не поменялось. Но это не значит, что обращение осталось без внимания. Вы обратились, мы дали вам ответ, когда будет, какой срок. Человек приходит еще раз, ничего не поменялось, потому что по срокам оно должно поменяться через два года. Или, например, готовится проект, возникает ряд проблем, чья-то земля оказывается в собственности.

У нас таких проблем очень много. Ну, возьмем, к примеру, участок от фонтана через дорогу, где когда-то был торговый центр, пустота. Мы предложили проект. Сейчас, кстати говоря, прорабатывается этот вопрос. Зона частично общественная, но к нам обратились жители двора, потому что у них нет ни освещения, ничего. Если мы будем просто что-то там делать по чуть-чуть, оно не будет так красиво смотрится, как если решать глобально, мы об этом говорили. От нас требуют уже результата через год.

Планы глобальные. Планируется хорошая, красивая дорожка возле лицея №4. Планируется благоустройство в области храма Успения Пресвятой Богородицы. Там с учетом притяжения не хватает уборных, сейчас и праздники тоже проводятся на территории этого храма. Православных праздников очень много.

Конечно, много общественных организаций, которые тоже принимают участие. Народные коллективы, творчество и прочее. Все это очень красочно, и детям нравится. Скажу так, большой праздник был на Пасху, с семьей тоже участвовали. Очень интересно было. Я думаю, что таких событий будет у нас в округе очень много.

Планируются многие ремонты. Конечно, есть такие застарелые объекты, как театр кукол или кампус ПсковГУ. И много таких объектов, которые, в принципе, являются извечный проблемой.

Беседовала Любовь Кузнецова

С видеоверсией можно ознакомиться по ссылке ниже.

Пресс-портрет
Васильев Евгений Сергеевич депутат Псковской городской Думы по округу №6, заместитель главного врача Детской областной больницы
Источник: Псковская Лента Новостей
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