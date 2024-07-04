Общество

Свыше четырех тысяч детей родились за год в Псковской области

Главное предназначение семьи — рождение детей. В 2023 году в Псковской области родилось 4080 детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Псковской области (Псковстат).

Статистика показывает, что мальчиков рождается больше, чем девочек. Прошедший год не стал исключением. На свет появились 2108 мальчиков и 1972 девочки. Отмечено 36 случаев рождения двойняшек.

Средний возраст матери при рождении ребенка составил 28,9 года. По очередности рождения у матерей появилось 1579 первенцев, 1335 вторых детей, 728 третьих, 432 четвертых и последующих детей. Большинство детей родились у матерей, которые состояли в официальном браке — 76,1%.

Напомним, 2024 год в России объявлен Годом семьи. Такое решение принято для популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения семейных ценностей. Ежегодно 8 июля отмечается российский праздник — День семьи, любви и верности.