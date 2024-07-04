Общество

День семьи, любви и верности отмечают в России 8 июля

Ежегодно 8 июля отмечается российский праздник — День семьи, любви и верности. Символично, что впервые он отмечался в 2008 году, который был объявлен в России годом семьи.

Этот праздник учрежден по инициативе депутатов Государственной Думы РФ, которая была поддержана всеми традиционными религиозными организациями России — ведь идея празднования Дня семьи, любви и верности не имеет конфессиональных границ, пишет calend.ru.

28 июня 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ № 411, которым официально установил 8 июля Днем семьи, любви и верности. До этого момента праздник юридически закреплен не был.

Начало празднования Дня семьи, любви и верности в 2008 году ознаменовало новую государственную политику по укреплению здоровья нации, сохранению и развитию института семьи, поощрению нравственного, духовного, патриотического обучения и воспитания подрастающего поколения.