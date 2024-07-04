Общество

Путин сообщил о создании филиалов национального центра «Россия»

Филиалы национального центра «Россия», который станет продолжением одноименной выставки-форума, будут создаваться в регионах. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с сотрудниками выставки-форума «Россия».

По его мнению, важно продолжать показывать, «что делает страна, чем она живет, чего она добивается», пишет ТАСС.

«Поэтому мы договорились: национальный центр будем создавать на площадке "Экспо". Это решено», - сказал глава государства.

Путин согласился с идеей губернатора Ставрополья Владимира Владимирова организовать филиалы этого центра во всех регионах РФ. «Будем делать это и в регионах РФ, - подтвердил президент. - Хотелось бы, чтобы это было так же ярко, как это получилось у вас. Я очень рассчитываю, что команда, которая у вас сложилась, будет задействована в продолжении совместной работы».