Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
очаги культуры
мунреформа 2.0 навстречу ЕДГ
ковать кадры пока горячо
Кабельный потенциал
дело ФАПное
лавандовая ночь
карта отдыха и туризма
где в Пскове получить права
вкусное Пушкиногорье
кадры решают всё
обзор
Магия слов и музыки
творог правда и мифы
Господин Рейтингомер
модульный отдых
 
 
 
ещё Общество 04.07.2024 10:460 Строительство семейного досугового центра началось в Великих Луках 09.07.2024 15:250 Количество свадеб резко сократилось в Псковской области 09.07.2024 15:050 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о новациях семейного права 09.07.2024 14:090 Камеры видеонаблюдения установят в псковском парке «Милевка» и у памятника солдату Первой мировой 09.07.2024 13:550 Псковичка Руслана Комлева рассказала Владимиру Путину о своем косметическом бренде 09.07.2024 13:430 В крупной сети гипермаркетов появятся сим-карты МегаФона
 
 
 
Самое популярное 04.07.2024 11:140 Пскович заснял окровавленный труп в машине. ВИДЕО 02.07.2024 01:190 В Псковской области простились с семью погибшими в ходе СВО военнослужащими 03.07.2024 12:328 Мусорный кризис онлайн 05.07.2024 13:153 Псковский автомобильный феномен 03.07.2024 13:050 Смерчи могут образоваться в Псковской области 4 июля
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Камеры видеонаблюдения установят в псковском парке «Милевка» и у памятника солдату Первой мировой

09.07.2024 14:09|ПсковКомментариев: 0

В Пскове заказали выполнение работ по установке системы видеонаблюдения на территории парка «Милевка» и на улице Георгиевской (Набережная реки Великой) у памятника солдату Первой мировой войны. Как сообщается в документах на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, начальная цена контракта - 1 млн 585 тысяч 624 рубля.

Техническим заданием предусмотрена установка шести обзорных видеокамер и одной поворотной.

Дата окончания выполнения работ - 30 июля 2024 года. Гарантийный срок выполненных работ - 3 года с момента подписания заказчиком документа о приемке. Гарантия на оборудование и материалы - 3 года.

Напомним, памятнику солдату Первой мировой войны, который установлен на набережной реки Великой в Пскове, неоднократно повреждали вандалы. Акты вандализма были отмечены и в парке реки Милевка, где недавно провели комплексное благоустройство. 

Теги: #вандализм #Видеокамеры #набережная реки Великой
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
День семьи, любви и верности отмечают в России 8 июля. Что думаете об этом празднике?
В опросе приняло участие 80 человек
09.07.2024, 15:250 Количество свадеб резко сократилось в Псковской области 09.07.2024, 15:130 Мошенники принудили жительницу Пскова продать квартиру 09.07.2024, 15:050 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о новациях семейного права 09.07.2024, 14:530 Бродячий пес уехал в новый дом с псковского опен-эйра «Добрый рок»
09.07.2024, 14:420 Водитель Lifan погиб в результате столкновения с автобусом в Островском районе 09.07.2024, 14:321 Предписания в адрес «управляек» это имитация бурной деятельности – директор «Нового квартала» 09.07.2024, 14:240 38 работ художников советской школы представят на выставке в Изборске 09.07.2024, 14:090 Камеры видеонаблюдения установят в псковском парке «Милевка» и у памятника солдату Первой мировой
09.07.2024, 13:550 Псковичка Руслана Комлева рассказала Владимиру Путину о своем косметическом бренде 09.07.2024, 13:500 «Титан-Полимер» увеличил до 50% долю отечественного сырья в производстве БОПЭТ пленок 09.07.2024, 13:430 В крупной сети гипермаркетов появятся сим-карты МегаФона 09.07.2024, 13:350 «Гайд-парк»: Депутатский округ №3 – благоустройство, ТОСы, вопросы детской безопасности. ВИДЕО
09.07.2024, 13:220 Тело пенсионерки обнаружили рядом с пятиэтажкой в Невеле 09.07.2024, 13:140 Старинный дом снесли вблизи городского пляжа в Пскове 09.07.2024, 13:040 Динамику газификации Псковской области представили в Совете Федерации 09.07.2024, 13:001 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: смена управляющей компании – это реально?
09.07.2024, 12:540 Развитие в Псковской области технологий импортозамещения в химпроизводстве обсудили на «Иннопроме» 09.07.2024, 12:440 Новации семейного права обсудят в ходе брифинга в пресс-центре ПЛН 09.07.2024, 12:420 Модерн-джаз группа Dizzy Dutch Duck выступит в Пскове 09.07.2024, 12:310 Начинается видеотрансляция программы «Дело вкуса»: новая жизнь «Мажора»
09.07.2024, 12:260 Нетрезвый маляр травмировал голову на работе в Опочке 09.07.2024, 12:200 Около 9 км берегов в Псковской области очистили от мусора в июне 09.07.2024, 12:190 Число желающих найти работу на производстве псковичей выросло на 58% — аналитики 09.07.2024, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с депутатом Иваном Мешковым
09.07.2024, 12:020 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 9 июля 09.07.2024, 12:000 Почти 770 членов профсоюзов отдохнули в псковских санаториях за полгода 09.07.2024, 11:520 Каждый четвертый пскович-руководитель считает, что брюнетки работают эффективнее — опрос 09.07.2024, 11:420 Опять. Ничего. Не получилось
09.07.2024, 11:330 Скрипачка и органистка из Москвы выступят в лютеранской церкви в Печорах 09.07.2024, 11:240 В Пскове изменился режим работы светофора на перекрестке улиц Коммунальной и Народной 09.07.2024, 11:120 «Кузница»: Смена управляющей компании – это реально? 09.07.2024, 11:020 Иконостас печорской церкви реставрируют в Пскове и Петербурге
09.07.2024, 10:520 Кровля двухквартирного дома сгорела в новосокольнической деревне Бор  09.07.2024, 10:480 «Дело вкуса»: новая жизнь «Мажора» 09.07.2024, 10:390 Запрет нахождения лошадей в парках обсудят на комитете Псковской гордумы 09.07.2024, 10:300 Продолжаются поиски пропавшего в Пскове пенсионера в спортивной куртке
09.07.2024, 10:210 Псковича задержали за кражу из магазина 20 шоколадок и станков для бритья 09.07.2024, 10:080 «Гайд-парк»: Депутатский округ №3 – благоустройство, ТОСы, вопросы детской безопасности 09.07.2024, 09:590 Минфин отчитался о дефиците бюджета России за полгода 09.07.2024, 09:520 Автомобиль и несколько построек сгорели в Локнянском округе
09.07.2024, 09:410 Фальшивую купюру изъяли в финансовом учреждении Великих Лук 09.07.2024, 09:301 Курортные романы: за чем псковички и псковичи едут на отдых одни 09.07.2024, 09:280 Сигареты на полмиллиона рублей изъяли на складе в Великих Луках 09.07.2024, 09:150 Эксперт Минздрава привела статистику по ожирению среди детей
09.07.2024, 09:000 Эксперимент по добровольной маркировке игр запустят в начале осени 09.07.2024, 08:400 Названы законные способы уменьшить налог на доход по вкладам 09.07.2024, 08:200 В России участились случаи использования запрещенной добавки в продуктах 09.07.2024, 08:000 Работающим пенсионерам назвали сроки перерасчета пенсий
09.07.2024, 07:400 Выдачи льготной ипотеки за июнь выросли в полтора раза 09.07.2024, 07:200 В Думе предложили выплачивать молодым учителям подъемные в размере до 150 тысяч рублей 09.07.2024, 06:580 Россиянам посоветовали лучшие продукты для восстановления печени 08.07.2024, 22:010 Миссис Псков и Миссис Великие Луки поздравили жителей региона с Днем семьи
08.07.2024, 22:000 Более 500 патронов изъяли псковские росгвардейцы за неделю 08.07.2024, 21:501 Сибирские ученые создали систему поиска людей при помощи интернет сети 08.07.2024, 21:443 Пересильд назвала очень жестоким приговор Беркович и Петрийчук 08.07.2024, 21:400 Роспотребнадзор предложил снизить количество соли в рационе школьников
08.07.2024, 21:360 Путин проиндексировал оклады за чин у госслужащих и дипломатов на 9,7% 08.07.2024, 21:300 Псковички стали серебряными призерами чемпионата России по воздушной гимнастике и пилонному спорту 08.07.2024, 21:200 Власти Псковской области представили фильм о бойце СВО на фестивале «Западные ворота» 08.07.2024, 21:000 Нетрезвого водителя мопеда остановили на площади в Великих Луках
08.07.2024, 20:400 Ввоз продукции из 59 стран проконтролировали на границе в Псковской области 08.07.2024, 20:310 Супругов Сморыго поздравили с Днем семьи, любви и верности в «Единой России» 08.07.2024, 20:200 Праздник «Накануне Купалы» отметили в Полистовском заповеднике 08.07.2024, 20:100 Молодёжный вечер парных танцев организуют в дни празднования города Пскова
08.07.2024, 20:000 Игорь Иванов пожелал псковичам семейной гармонии, искренней любви и верности 08.07.2024, 19:481 Псковский бизнес и госструктуры стали искать работников на 23% чаще – аналитики 08.07.2024, 19:400 Путин сообщил о создании филиалов национального центра «Россия» 08.07.2024, 19:310 13 матерей поздравила в перинатальном центре Наталья Юрченко
08.07.2024, 19:200 Акцию «Все начинается с семьи» провели во Дворе Постникова  08.07.2024, 19:100 Рейтингомер: новый прокурор, непочетная отставка и «дипломы в ж...». ВИДЕО 08.07.2024, 19:000 Более 8 тысяч человек посетили международный кинофестиваль «Западные ворота» 08.07.2024, 18:500 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 8 июля
08.07.2024, 18:400 Более 85% жителей СЗФО хотят получать поддержку в первое время на новой работе - опрос 08.07.2024, 18:300 Внезапные проверки несения службы провел в Псковской области замглавы МВД России 08.07.2024, 18:230 Житель Печор убил знакомого, к которому пришел в гости для ремонта печи 08.07.2024, 18:210 Онлайн-брифинг о господдержке семей с детьми в Псковской области. ВИДЕО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru