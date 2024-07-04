Общество

Камеры видеонаблюдения установят в псковском парке «Милевка» и у памятника солдату Первой мировой

В Пскове заказали выполнение работ по установке системы видеонаблюдения на территории парка «Милевка» и на улице Георгиевской (Набережная реки Великой) у памятника солдату Первой мировой войны. Как сообщается в документах на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, начальная цена контракта - 1 млн 585 тысяч 624 рубля.

Техническим заданием предусмотрена установка шести обзорных видеокамер и одной поворотной.

Дата окончания выполнения работ - 30 июля 2024 года. Гарантийный срок выполненных работ - 3 года с момента подписания заказчиком документа о приемке. Гарантия на оборудование и материалы - 3 года.

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Напомним, памятнику солдату Первой мировой войны, который установлен на набережной реки Великой в Пскове, неоднократно повреждали вандалы. Акты вандализма были отмечены и в парке реки Милевка, где недавно провели комплексное благоустройство.