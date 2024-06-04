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Штык вернули солдату Первой мировой войны на псковской набережной

Солдат Первой мировой войны, который установлен на набережной реки Великой в Пскове, заново обрел штык, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Напомним, памятник неоднократно повреждали вандалы, которые обламывали штык. Очередной акт вандализма произошел в начале года.

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Сообщалось, что при наступлении благоприятной погоды памятник в очередной раз приведут в надлежащее состояние. Кроме того, планировалось принять меры против вандализма.

Памятник солдатам Первой мировой войны - псковичам появился на набережной в Пскове 6 августа 2015 года. Инициативу установки памятника и финансирование работы реализовало региональное отделение Российского военно-исторического общества и Псковский музей-заповедник.