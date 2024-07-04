Общество

Отчёт об исполнении областного бюджета согласовал профильный комитет Собрания

Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике под председательством вице-спикера Александра Братчикова собрался на заседание накануне июльской сессии. Депутаты начали с отчёта об исполнении областного бюджета за 2023 год, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания

Подробный доклад финансистов не потребовался. «На прошлой сессии мы заслушали отчёт губернатора о деятельности правительства в 2023 году, где исполнению бюджета было уделено самое пристальное внимание», - напомнил Александр Братчиков, отметив рост финансовых показателей региона на протяжении последних лет. Члены комитета рекомендовали принять в двух чтениях подготовленный правительством проект закона «Об утверждении отчёта об исполнении областного бюджета за 2023 год».

Финансовые результаты деятельности территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области за 2023 год на заседании комитета представила руководитель ФОМС Валентина Альбова. Специалист озвучила основные параметры бюджета – на реализацию программы ОМС было израсходовано 9,95 млрд рублей. Говоря о принципах формирования доходной части, Валентина Альбова обратила внимание, что фонд получает федеральные субвенции, но страховые взносы за неработающее население выплачивает регион. При этом общее количество застрахованных граждан составляет 598,5 тысячи человек, из которых более половины – 345 тысяч человек – неработающее население.

Александр Братчиков поинтересовался, какова доля граждан трудоспособного возраста среди неработающего населения и, соответственно, какую сумму за них ежегодно перечисляет в фонд областной бюджет.

«У нас этот показатель очень высокий – 104 тысячи человек, - констатировала руководитель ФОМС. - Исходя из того, что платёж за каждого неработающего жителя составляет около 9 тысяч рублей, годовые расходы областного бюджета приближаются к миллиарду рублей».

Депутаты отметили, что ситуация с получением объективных сведений о количестве неработающего населения в регионе требует контроля со стороны властей. Проект закона «Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области за 2023 год» члены комитета рекомендовали принять.

На заседании депутаты обсудили предложения исполнительных органов о создании в регионе сразу трёх новых учреждений: двух казённых – «Центр обеспечения деятельности мировых судей» и «Центр социальных выплат», а также одного бюджетного – «Центр детского отдыха и оздоровления».

Первое учреждение возьмёт на себя функции кадрового, финансового, материально-технического и информационного обеспечения деятельности мировых судей, которые сейчас осуществляет областной комитет юстиции. Члены комитета согласились с целесообразностью выделения отдельной структуры для обеспечения, но в контексте дополнительных бюджетных расходов, призвали коллег определить приоритетность задач, включив в них, ремонт помещений судебных участков в муниципалитетах.

Аргументы в пользу создания «Центр социальных выплат» озвучила председатель комитета по социальной защите населения Ольга Евстигнеева, уточнив, что в настоящее время в регионе начисление и выплату мер социальной поддержки осуществляет 26 отдельных подразделений по 40 видам выплат, пособий и компенсаций. «Мы считаем, что создание Центра социальных выплат будет правильным решением, которое позволит оптимизировать процесс и сократить сроки подготовки документов», - сказала руководитель исполнительного органа. Депутаты поддержали инициативу.

Центр детского отдыха и оздоровления создаётся путем реорганизации уже существующего госпредприятия в бюджетное учреждение.

Депутат, директор великолукской гимназии имени Софьи Ковалевской Татьяна Фомченкова обозначила две острые проблемы: устаревшая инфраструктура детских оздоровительных лагерей и острый дефицит вожатых и воспитателей. «Как преобразование повлияет на их решение?» – спросила педагог у первого заместителя председателя областного комитета по образованию Гора Брутяна. По словам представителя разработчиков проекта постановления, реорганизация положительным образом отразится на ситуации, так как позволит увеличить фонд оплаты труда и даст возможность привлечь средства на ремонт детских оздоровительных лагерей через профильные федеральные программы. Члены комитета проголосовали за реорганизацию.

Кроме того, на заседании комитета депутаты поддержали законопроект о сокращении налоговой нагрузки на муниципальные предприятия, оказывающие банные услуги, согласовали изменения ряда государственных программ в части уточнения цифр финансирования, а также заслушали сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Псковской области за 2023 год.