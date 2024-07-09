Общество

Юрист рассказал, как оспорить увольнение «по статье»

По данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 45% работодателей никогда не принимают на работу соискателей, уволенных с предыдущей работы по инициативе работодателя по статье 81 ТК РФ с такими основаниями как несоответствие занимаемой должности, неоднократное неисполнение трудовых обязанностей, грубые нарушения. Можно ли опротестовать такое увольнение, объяснил юрист SuperJob Александр Южалин.

Статья 81 Трудового кодекса РФ предусматривает 2 основных вида оснований для увольнения работника по инициативе работодателя:

1) Увольнение, по основаниям, не зависящим от работника.

2) Увольнение за виновные действия работника.

К первому виду можно отнести такие основания как ликвидация организации и увольнение по сокращению численности или штата. Увольнение в этом случае происходит ввиду определенных обстоятельств, на которые работник не может повлиять. Это «безобидные» основания для увольнения, и они не должны создать для работника каких-либо проблем в дальнейшем трудоустройстве.

Ко второму виду относятся увольнения за виновные действия. Статья предусматривает возможность для работодателя уволить работника в 2 случаях:

— если работник систематически нарушает трудовую дисциплину и неоднократно уже привлекался к дисциплинарной ответственности;

— если работник совершил грубое нарушение: прогул, появление на рабочем месте в состоянии опьянения, разглашение охраняемой законом тайны, совершение хищения.

Увольнение по таким основаниям может неблагополучно сказаться на дальнейшем трудоустройстве работника. Однако работник имеет право оспорить такое увольнение.

Куда обращаться за обжалованием увольнения?

В таком случае работнику необходимо обращаться сразу в суд, поскольку суд является органом, в котором рассматриваются трудовые споры по увольнениям.

В какой суд необходимо обращаться?

Работник имеет право подать исковое заявление о восстановлении на работе в районный суд по своему выбору:

— по месту нахождения работодателя (ответчика);

— по месту своего жительства.

Нужно ли писать работодателю досудебную претензию?

Такого требования в законе нет, а значит, решать самому работнику. Он может написать досудебную претензию в целях «мирного» решения вопроса или сразу пойти в суд. Главное, не пропустить срок для подачи иска в суд.

В какой срок можно обратиться в суд?

В соответствии со статьей 392 Трудового кодекса РФ, работник имеет право обратиться в суд по спорам об увольнении в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки или со дня предоставления работнику в связи с его увольнением сведений о трудовой деятельности. Если при увольнении работнику не выдали трудовую книжку или не ознакомили с приказом об увольнении, срок, соответственно, продлевается.

Желательно не пропускать данный срок, поскольку это может являться самостоятельным основанием для отказа в заявленных требованиях. Если срок все же пропущен, его можно попробовать восстановить, но для этого должны быть уважительные причины (например, болезнь сотрудника).

Что может являться основанием для обжалования увольнения?

Все будет зависеть от конкретной ситуации. Как правило, суды признают увольнение незаконным, если:

— не доказан факт совершения работником дисциплинарного проступка;

— нарушен срок привлечения работника к дисциплинарной ответственности;

— нарушен порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности (например, у работника не запросили письменное объяснение);

— работодатель не учел тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен (то есть наказание было несоразмерно нарушению).

С какими требованиями можно обратиться в суд?

Данный вопрос решает сам работник. Если речь идет о споре об увольнении, как правило, заявляются следующие требования:

— о признании увольнения незаконным;

— о восстановлении на работе или изменении формулировки основания увольнения;

— о взыскании средней заработной платы за время так называемого «вынужденного прогула» (периода с момента увольнения до признания судом увольнения незаконным).

Дополнительно могут быть заявлены и иные требования:

— о взыскании судебных расходов (например, на услуги юристов, если они были оказаны);

— о взыскании компенсации морального вреда;

— иные.

Нужно ли платить государственную пошлину за подачу искового заявления в суд?

При подаче искового заявления в суд работник освобожден от уплаты государственной пошлины (статья 333.36 Налогового кодекса РФ).

Что еще учесть при подаче искового заявления в суд?

Специалист призвал обратить внимание, что дела по восстановлению на работе в суде всегда рассматриваются с участием прокурора. Прокурор вступает в процесс и дает заключение по вопросу признания увольнения законным или незаконным. Мнение прокурора зачастую влияет на то, какое решение будет вынесено судом (хотя встречаются случаи, когда суд не соглашается с позицией прокуратуры).

Если решение о восстановлении на работе будет принято в пользу работника, оно подлежит немедленному исполнению. Иными словами, работодатель должен уже на следующий день восстановить работника на работе и допустить к выполнению своих обязанностей. Однако в этом случае работодатель не лишается права обжаловать в суде апелляционной инстанции решение суда о восстановлении на работе (ровно как и работник может подать апелляционную жалобу, если решение суда будет вынесено не в его пользу).