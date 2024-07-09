Общество

Нарушения при производстве салатов стало причиной массового заражения ботулизмом - глава Роспотребнадзора

Причиной массового заболевания ботулизмом в июне стало нарушение всех правил и технологий приготовления салатов, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Эпидемиологическое расследование, завершенное, показало, что здесь нарушение всех возможных правил и технологий, которые собственно, прописаны, привело к изготовлению опасного продукта, который, собственно, и вызвал дальнейшую ситуацию», - сказала Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Как пишет «Интерфакс», заболевание у всех пострадавших вызвано одним и тем же возбудителем, отметила глава ведомства.

Попова подчеркнула, что в результате проведённых исследований было установлено, что причиной стали «нарушения на производстве, никакого другого основания здесь не было».

По ее словам, после массового заражения ботулизмом с производства снято 250 тонн продукции, предприятие в Балашихе, где шло приготовление салатов, «закрыто навсегда», решением суда на 90 суток приостановлена работа предприятия «Кухня на районе».

Смотрите также Невидимый убийца

В июне массовые случаи ботулизма были зафиксированы в нескольких регионах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской области и Татарстане. Всего в результате массового отравления ботулизмом заразились 417 человек, по словам Поповой, двое из них скончались. По данным на 8 июля, на стационарном лечении в России оставался 41 человек с признаками ботулизма, девять пациентов находились на искусственной вентиляции легких.