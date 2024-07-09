Общество

Шествие женщин в красных платьях состоялось в Пскове. ВИДЕО

Женщины в красных платьях прошли по Октябрьскому проспекту в Пскове 14 июля в рамках проекта «В красных платьях в городах России», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Проект «В красных платьях в городах России» призван поддержать женскую уверенность и вернуть любовь к себе как к женщине. Находясь среди красного цвета, красивых женщин, статного движения, любые женщины начинают чувствовать себя увереннее, привлекательнее, получают восхищение от проходящих мимо людей, отмечают организаторы.

В проекте могут участвовать женщины всех возрастов и любого статуса. Проект «В красных платьях в городах России» в 2024 году проходит уже в шестой раз. В прошлом году в Пскове участие в шествии приняли 120 женщин.