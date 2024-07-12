Общество

Жительница Пушкинских Гор заплатила налоги после вмешательства приставов

Жительница Пушкинских Гор заплатила налоги после вмешательства судебных приставов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Женщина накопила долг в размере более 290 тысяч рублей. За взысканием долга налоговая инспекция обратилась в суд.

Судебный пристав-исполнитель возбудил исполнительное производство, об этом уведомили должницу. Задолженность не была погашена в срок, тогда судебный пристав наложил арест на расчетные счета гражданки и вынес постановление о запрете на

регистрационные действия в отношении транспортного средства.

Пристав посетил место жительства должницы, но женщины не оказалось дома. Тогда сотрудник оставил требование, в

котором указано, что женщине необходимо прийти в отделение судебных приставов на прием. Должница, понимая ответственность, пришла на прием и погасила всю сумму задолженности.