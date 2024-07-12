Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
шоу каскадеров
Оплатить ЖКХ через Госуслуги
ENERGY кешбэк-игра
чем полезен хоумстейджинг?
достижения фермеров
Магия слов и музыки
вкусное Пушкиногорье
вакансий хоть отбавляй
творог правда и мифы
очаги культуры
Господин Рейтингомер
Кабельный потенциал
карта отдыха и туризма
экзотика агротуризм
творожные истории
 
 
 
ещё Общество 12.07.2024 16:182 Два кандидата претендуют на звание «Почетного гражданина города Пскова» 16.07.2024 15:380 Место для выгула домашних животных оборудуют в себежском поселении Идрица 16.07.2024 15:180 Без статуса 16.07.2024 13:550 Арбитражный суд Псковской области опроверг фейк о привлечении их сотрудника к ответственности 16.07.2024 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Братчиковым 16.07.2024 12:550 До +31 градуса и грозы ожидаются в Псковской области 17 июля
 
 
 
Самое популярное 15.07.2024 07:411 Мошенники стали звонить россиянам от имени коммунальных служб 09.07.2024 21:348 Новый псковский регоператор по ТКО: Поводов для волнения нет 09.07.2024 13:143 Старинный дом снесли вблизи городского пляжа в Пскове 14.07.2024 13:356 Шествие женщин в красных платьях состоялось в Пскове. ВИДЕО 10.07.2024 17:212 C задержанного по уголовному делу Грацкого предпринимателя сняли обвинения
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Без статуса

16.07.2024 15:18|ПсковКомментариев: 0

После смены руководителя особой экономической зоны «Моглино» лыжники Пскова возобновили тренировки на дороге перед ее забором. Пару месяцев назад внезапно был наложен запрет на использование спортсменами двух километров ровного асфальта. Чем закончился конфликт, выяснила обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера.

 

Фото Елены Ковалевой.

«Надо приспосабливаться»

В прошлом месяце Псковская Лента Новостей подробно писала о конфликте, возникшем у спортсменов с дирекцией ОЭЗ. Несколько лет с мая по сентябрь любители скольжения проводили летние тренировки на лыжероллерах на двухкилометровой дороге — дублере Рижского шоссе, тянущемся вдоль забора зоны. В частном порядке лыжники приезжали на индивидуальные тренировки, а дважды в неделю собирались на открытый кубок ветеранов лыжного спорта. Никакого официального статуса эти соревнования не имеют, проводятся полностью на началах самоорганизации и в большей степени являются совместной тренировкой. Приезжают на них спортсмены не только из Пскова и Псковского района, но также из Печор, Опочки, Порхова, Струг Красных, Санкт-Петербурга. Широкая дорога с ровным асфальтом, по которой почти никто не ездит — место рядом с ОЭЗ казалось почти идеальным для такого рода покатушек. Пока в мае нынешнего года теперь уже бывший и.о. директора «Моглино» Антон Яковлев дважды не выслал спортсменам письменный запрет.

Вскоре после публикации на ПЛН Антон Яковлев был отправлен в отставку. Его статусное место занял Алексей Брижаха.

«Встретились с новым руководителем «Моглино», и все решили, - рассказал нашему изданию Сергей Егоров, чемпион Псковской области по лыжным гонкам. - Контакт налажен, это самое главное. Ну нет у нас закрытой безопасной трассы для лыжников! Надо приспосабливаться. Мы ж не алкомаркет открываем, а для здоровья стараемся».

Фото Вадима Боченкова.

По итогам встречи спортсмены обязались проводить индивидуальные тренировки на «дальней петле», участке дороги за вторым КПП с наименее интенсивным движением. Там же будет проходить большая часть совместных кубковых заездов на недальние дистанции. И только трижды за сезон будет задействован весь асфальт во время стартов на 30 и 50 км. В эти дни лыжники будут выставлять у КПП своего контролера для усиления безопасности.

Официально ОЭЗ «Моглино» никакого разрешения спортсменам дать не может. Поэтому и комментарий нового руководителя, с которым связалась Псковская Ленте Новостей, — обтекаемый. Читать его следует между строк (кстати, Антон Яковлев в разгар конфликта отказался его комментировать в СМИ).

«Взаимопонимание удалось найти в диалоге, - сказал нам Алексей Брижаха. - Встретились на территории «Моглино». Обсудили все то, что обсуждалось и ранее: занятия спортом на данной дороге — это небезопасно. Полную ответственность берут на себя те участники движения, которые находятся на этой дороге. Со стороны «Моглино» никаких согласований нет».

По-человечески

Главное не в статусе, а в том, что нет теперь и препятствий. Щебенка, которой прежний руководитель щедро засыпал дорогу, исчезла. В минувшую субботу, 13 июля, лыжники впервые с 9 мая вышли на старт у «Моглино».

В эту субботу победителями гонки с гандикапом стали Анжела Федосеева, Алексей Сергеев и Виталий Коваленко. Фото из группы «Общество ветеранов лыжного спорта г. Пскова».

«Все хорошо, - рассказал Сергей Егоров, как прошла совместная тренировка, - охрана проезжала, спрашивала, как дела, все ли хорошо. Мы тоже слово свое сдержали, все огородили на дальней петле. Мы же хотим прийти и сделать для себя маленький праздник, а не ругань устраивать».

Пока длился конфликт, спортсмены бегали на лыжероллерах у Соколихи, по закрытому участку строящегося Северного обхода. Он хорошо подходит для индивидуальных тренировок, потому и собирает множество горожан на колесах — велосипедистов, скейтеров, самокатчиков. Однако проводить лыжникам их маленькие соревнования мешают ямы в асфальте и перепады рельефа, создающие неудобства при развороте.

Сергей Егоров считает, что среди причин отставки прежнего руководителя «Моглино» есть и ситуация с лыжниками.

«Конечно, не решающее значение у нашей ситуации, но свою каплю в общую чашу она добавила. Совсем не красит современного руководителя такая позиция, - выразил свое мнение лыжник. - А сейчас друг друга поняли. Все можно решить, если садиться и разговаривать, а не простыми запретами действовать. Это правильно и по-человечески. Вам большое спасибо, без вашей публикации мы бы не добились ничего. До нее нам только говорили «нельзя», и все».

Лыжники — не единственные, кто был изгнан с асфальта у «Моглино», а теперь сумел вернуться. Другие пострадавшие — мотоциклисты. На дублере Рижского шоссе занимаются любители джимханы — фигурного катания на мотоциклах. Среди них — Юрий Сорокин, депутат областного Собрания и директор фабрики Nordman.

Мотоциклисты тоже вынуждены были искать альтернативные места для тренировок. Фото из группы «МотоДжимхана Псков».

«Катаемся только в три-четыре теплых месяца и в хорошую погоду. Делаем это на малых скоростях, грубо говоря, на первой передаче: медленная езда нужна для объезда фигур. Мы там никому не мешаем, - уверен Юрий Сорокин. - Мотоциклы — шумное средство передвижения, одно время мы занимались у «Акваполиса», но появились жалобы от жителей окрестных домов. Нашли это место рядом с «Моглино» и были удивлены, когда нам в колеса стали вставлять палки. Вся эта возня раздута из ничего. Там пусто все время. Взаимопонимание мы нашли, но со всякими условиями. Будем выполнять, деваться нам некуда».

Ситуация и в самом деле из разряда «не знаешь, смеяться или плакать». В конечном счете, лыжники и мотоциклисты вернулись на асфальтовые круги своя, только кресло большого начальника сменило владельца. Эта история не столько про недальновидность наемных топ-менеджеров на государственной службе, внезапно решающих, что «королевство маловато, разгуляться негде». Ситуация показала пробелы, существующие в инфраструктуре для любительского спорта: вон, какая буря развернулась вокруг права использовать два километра ровного асфальта. Но эту проблему так запросто в две недели не решить.

Юлия Магера

Теги: #Моглино #лыжи #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы реагируете на звонки телефонных мошенников?
В опросе приняло участие 57 человек
16.07.2024, 15:570 Зрелищные соревнования по спорту сверхлегкой авиации состоятся в Псковском районе 16.07.2024, 15:460 «Членам жюри поднадоело слушать грустные песни»: победительница «Битвы талантов» в Пскове дала советы по подготовке к кастингу 16.07.2024, 15:380 Место для выгула домашних животных оборудуют в себежском поселении Идрица 16.07.2024, 15:280 Кандидатуру нового сенатора от Псковской области могут определить в сентябре
16.07.2024, 15:180 Без статуса 16.07.2024, 15:130 За полгода в результате ДТП в Псковской области погибли 46 человек 16.07.2024, 15:081 Александр Братчиков: Не могу сказать, что «Моглино» работает эффективно 16.07.2024, 14:590 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о безопасности на псковских дорогах
16.07.2024, 14:520 Две сборные экскурсии в день начнут проводить в музее-усадьбе Софьи Ковалевской 16.07.2024, 14:430 Велосипедист из службы доставки столкнулся с автомобилем в Пскове 16.07.2024, 14:400 В отреставрированной звоннице псковского храма откроется выставка 16.07.2024, 14:300 Руководитель псковской студии Dance Family: «Битва талантов» — семейное место
16.07.2024, 14:200 Библиотеку ремонтируют в псковской деревне Большое Загорье 16.07.2024, 14:150 С начала года псковичи оплатили ЖКУ через приложение Сбера на сумму более 240 млн рублей 16.07.2024, 14:070 Аграрии в Псковской области заготовили свыше 30 тысяч тонн кормов 16.07.2024, 13:550 Арбитражный суд Псковской области опроверг фейк о привлечении их сотрудника к ответственности
16.07.2024, 13:511 Вопросы оппозиции должны быть конструктивными – Александр Братчиков 16.07.2024, 13:440 «На халяве вытащить не получится»: руководитель Dance Family рассказал, как оценивают танцевальные номера в Пскове 16.07.2024, 13:320 «Прямая линия» с Путиным планируется зимой в совмещенном формате 16.07.2024, 13:310 Онлайн-брифинг «Безопасность на дорогах: итоги первого полугодия» состоится в пресс-центре ПЛН
16.07.2024, 13:220 Проект об ограничении шумных работ для «управляек» внесли в Госдуму 16.07.2024, 13:150 Аиста-«экскурсовода» застал на Ворониче сотрудник Пушкинского заповедника 16.07.2024, 13:070 У гдовского фестиваля «Наше море» появилась первая песня 16.07.2024, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Братчиковым
16.07.2024, 12:550 До +31 градуса и грозы ожидаются в Псковской области 17 июля 16.07.2024, 12:440 За год санатории Псковской области приняли более 25 тысяч человек 16.07.2024, 12:330 Мать погибшего от рук отчима великолучанина в день убийства находилась дома 16.07.2024, 12:220 Выставка «Со скетчбуком по Псковской области» откроется 23 июля
16.07.2024, 12:100 Более миллиона рублей выманили мошенники у доверчивых псковичей 16.07.2024, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о проекте «Битва талантов» 16.07.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 16 июля 16.07.2024, 11:590 Свыше 1 800 человек покусали клещи в Псковской области с начала года
16.07.2024, 11:490 Лучшие результаты по скорости мобильного интернета и покрытию сети показал МегаФон 16.07.2024, 11:450 10 дней дали подрядчику на завершение работ в великолукском сквере на улице Вокзальной 16.07.2024, 11:400 «Дом Советов»: Александр Братчиков об итогах парламентского полугодия 16.07.2024, 11:370 Великолучанин зарубил своего пасынка топором и отправился за решетку
16.07.2024, 11:210 Около 40% работающих россиян не хотят оформлять больничный лист при ОРВИ 16.07.2024, 11:150 Не стойте в очереди: записаться к врачу, получить справку можно онлайн 16.07.2024, 11:100 Девять взрывоопасных предметов идентифицировали в Псковской области 16.07.2024, 10:570 Более тысячи случаев ОРВИ выявили в Псковской области за неделю
16.07.2024, 10:490 Дачный дом сгорел в Новосокольническом районе 16.07.2024, 10:410 Четырем абонентам в Псковской области отключили газ из-за отсутствия договоров 16.07.2024, 10:320 Псковичка украла продукты и попалась росгвардейцам 16.07.2024, 10:260 «Беседка»: «Битва талантов-2024»
16.07.2024, 10:180 10 человек тушили горящий автобус Mercedes в Великих Луках 16.07.2024, 10:110 Аналитики Домклик оценили спрос на новостройки в регионах из особого списка «Семейной ипотеки» 16.07.2024, 09:550 Мужчина в Порхове получил срок за избиение женщины на 8 марта 16.07.2024, 09:450 Житель Палкинского района опрокинул автомобиль в кювет и получил наказание
16.07.2024, 09:300 Выдачи ипотеки на ИЖС в первом полугодии выросли в 2,4 раза 16.07.2024, 09:270 Рейтингомер: новый эпизод в «деле Грацкого», гдовская аномалия и депутат в поисках работы. ВИДЕО 16.07.2024, 09:151 Российский бизнес стимулируют к бесплатной раздаче продуктов питания 16.07.2024, 09:000 15% россиян постоянно сталкиваются с задержкой зарплаты - опрос
16.07.2024, 08:400 Россиян предупредили о новой схеме обмана при поиске работы в интернете 16.07.2024, 08:200 Почти 18 тысяч российских студенток растят детей в возрасте до трех лет 16.07.2024, 08:000 Мобильный интернет от Tele2 в Пскове стал в два раза быстрее 16.07.2024, 07:400 Госдума рассмотрит поправку о новой прибавке к пенсии
16.07.2024, 07:200 В России упростят спутниковый доступ к интернету авиа- и железнодорожным пассажирам 16.07.2024, 07:000 Почти 30 модульных ФАПов возведут в Псковской области 15.07.2024, 22:000 Псковичи могут принять участие в конкурсе на соискание премии «ЭкоМир-2024» 15.07.2024, 21:400 14 единиц оружия изъяли росгвардейцы за неделю у жителей Псковской области
15.07.2024, 21:200 Три причины увольнений сотрудников из компаний назвала карьерный консультант 15.07.2024, 21:000 Псковские полицейские научили детей прокладывать безопасный путь по городским улицам 15.07.2024, 20:400 Зарплатные запросы жителей Псковской области растут – аналитики 15.07.2024, 20:370 Альтернативный олимпийский вело-мотопробег стартует под Изборском
15.07.2024, 20:350 Девочкам до 12 лет в Пскове предлагают попробовать свои силы в футболе 15.07.2024, 20:310 Мужчин и женщин приглашают на службу в отдел МВД по Псковскому району 15.07.2024, 20:271 Жительница Пушкинских Гор заплатила налоги после вмешательства приставов 15.07.2024, 20:050 Свыше 4,5 тысячи человек посетили опен-эйр «Добрый рок-2024» под Псковом
15.07.2024, 19:580 Рейсовый автобус Mercedes загорелся в Великих Луках 15.07.2024, 19:440 Рак предстательной железы у псковича выявили в ходе диспансеризации  15.07.2024, 19:380 Звезда псковского футбола стал помощником прокурора 15.07.2024, 19:270 Велогонщик-паралимпиец Дмитрий Ющенко: Если желаете чего-то добиться, делайте
15.07.2024, 19:090 В Пскове утвержден тариф на отведение ливневых стоков  15.07.2024, 19:040 Большинство респондентов ПЛН считают День семьи, любви и верности праздником традиционных ценностей 15.07.2024, 19:010 Звёзды российского балета приедут на фестиваль в Пушкиногорье 15.07.2024, 18:520 Псковская фирма легализовала опасную молочную продукцию, часть которой отправили в ЛНР
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru