Общество

Без статуса

После смены руководителя особой экономической зоны «Моглино» лыжники Пскова возобновили тренировки на дороге перед ее забором. Пару месяцев назад внезапно был наложен запрет на использование спортсменами двух километров ровного асфальта. Чем закончился конфликт, выяснила обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера.

Фото Елены Ковалевой.

«Надо приспосабливаться»

В прошлом месяце Псковская Лента Новостей подробно писала о конфликте, возникшем у спортсменов с дирекцией ОЭЗ. Несколько лет с мая по сентябрь любители скольжения проводили летние тренировки на лыжероллерах на двухкилометровой дороге — дублере Рижского шоссе, тянущемся вдоль забора зоны. В частном порядке лыжники приезжали на индивидуальные тренировки, а дважды в неделю собирались на открытый кубок ветеранов лыжного спорта. Никакого официального статуса эти соревнования не имеют, проводятся полностью на началах самоорганизации и в большей степени являются совместной тренировкой. Приезжают на них спортсмены не только из Пскова и Псковского района, но также из Печор, Опочки, Порхова, Струг Красных, Санкт-Петербурга. Широкая дорога с ровным асфальтом, по которой почти никто не ездит — место рядом с ОЭЗ казалось почти идеальным для такого рода покатушек. Пока в мае нынешнего года теперь уже бывший и.о. директора «Моглино» Антон Яковлев дважды не выслал спортсменам письменный запрет.

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Вскоре после публикации на ПЛН Антон Яковлев был отправлен в отставку. Его статусное место занял Алексей Брижаха.

«Встретились с новым руководителем «Моглино», и все решили, - рассказал нашему изданию Сергей Егоров, чемпион Псковской области по лыжным гонкам. - Контакт налажен, это самое главное. Ну нет у нас закрытой безопасной трассы для лыжников! Надо приспосабливаться. Мы ж не алкомаркет открываем, а для здоровья стараемся».

Фото Вадима Боченкова.

По итогам встречи спортсмены обязались проводить индивидуальные тренировки на «дальней петле», участке дороги за вторым КПП с наименее интенсивным движением. Там же будет проходить большая часть совместных кубковых заездов на недальние дистанции. И только трижды за сезон будет задействован весь асфальт во время стартов на 30 и 50 км. В эти дни лыжники будут выставлять у КПП своего контролера для усиления безопасности.

Официально ОЭЗ «Моглино» никакого разрешения спортсменам дать не может. Поэтому и комментарий нового руководителя, с которым связалась Псковская Ленте Новостей, — обтекаемый. Читать его следует между строк (кстати, Антон Яковлев в разгар конфликта отказался его комментировать в СМИ).

«Взаимопонимание удалось найти в диалоге, - сказал нам Алексей Брижаха. - Встретились на территории «Моглино». Обсудили все то, что обсуждалось и ранее: занятия спортом на данной дороге — это небезопасно. Полную ответственность берут на себя те участники движения, которые находятся на этой дороге. Со стороны «Моглино» никаких согласований нет».

По-человечески

Главное не в статусе, а в том, что нет теперь и препятствий. Щебенка, которой прежний руководитель щедро засыпал дорогу, исчезла. В минувшую субботу, 13 июля, лыжники впервые с 9 мая вышли на старт у «Моглино».

В эту субботу победителями гонки с гандикапом стали Анжела Федосеева, Алексей Сергеев и Виталий Коваленко. Фото из группы «Общество ветеранов лыжного спорта г. Пскова».

«Все хорошо, - рассказал Сергей Егоров, как прошла совместная тренировка, - охрана проезжала, спрашивала, как дела, все ли хорошо. Мы тоже слово свое сдержали, все огородили на дальней петле. Мы же хотим прийти и сделать для себя маленький праздник, а не ругань устраивать».

Пока длился конфликт, спортсмены бегали на лыжероллерах у Соколихи, по закрытому участку строящегося Северного обхода. Он хорошо подходит для индивидуальных тренировок, потому и собирает множество горожан на колесах — велосипедистов, скейтеров, самокатчиков. Однако проводить лыжникам их маленькие соревнования мешают ямы в асфальте и перепады рельефа, создающие неудобства при развороте.

Сергей Егоров считает, что среди причин отставки прежнего руководителя «Моглино» есть и ситуация с лыжниками.

«Конечно, не решающее значение у нашей ситуации, но свою каплю в общую чашу она добавила. Совсем не красит современного руководителя такая позиция, - выразил свое мнение лыжник. - А сейчас друг друга поняли. Все можно решить, если садиться и разговаривать, а не простыми запретами действовать. Это правильно и по-человечески. Вам большое спасибо, без вашей публикации мы бы не добились ничего. До нее нам только говорили «нельзя», и все».

Лыжники — не единственные, кто был изгнан с асфальта у «Моглино», а теперь сумел вернуться. Другие пострадавшие — мотоциклисты. На дублере Рижского шоссе занимаются любители джимханы — фигурного катания на мотоциклах. Среди них — Юрий Сорокин, депутат областного Собрания и директор фабрики Nordman.

Мотоциклисты тоже вынуждены были искать альтернативные места для тренировок. Фото из группы «МотоДжимхана Псков».

«Катаемся только в три-четыре теплых месяца и в хорошую погоду. Делаем это на малых скоростях, грубо говоря, на первой передаче: медленная езда нужна для объезда фигур. Мы там никому не мешаем, - уверен Юрий Сорокин. - Мотоциклы — шумное средство передвижения, одно время мы занимались у «Акваполиса», но появились жалобы от жителей окрестных домов. Нашли это место рядом с «Моглино» и были удивлены, когда нам в колеса стали вставлять палки. Вся эта возня раздута из ничего. Там пусто все время. Взаимопонимание мы нашли, но со всякими условиями. Будем выполнять, деваться нам некуда».

Ситуация и в самом деле из разряда «не знаешь, смеяться или плакать». В конечном счете, лыжники и мотоциклисты вернулись на асфальтовые круги своя, только кресло большого начальника сменило владельца. Эта история не столько про недальновидность наемных топ-менеджеров на государственной службе, внезапно решающих, что «королевство маловато, разгуляться негде». Ситуация показала пробелы, существующие в инфраструктуре для любительского спорта: вон, какая буря развернулась вокруг права использовать два километра ровного асфальта. Но эту проблему так запросто в две недели не решить.

Юлия Магера