Спорт

На ровном месте

Руководство особой экономической зоны «Моглино» выписало официальный запрет спортсменам, которые летом тренируются на лыжероллерах на пустующем асфальте у ворот территории. Ветераны лыжного спорта уверены, что никому не мешают. Однако после получения запрета увидели на месте тренировок щебень, аккуратно рассыпанный на протяжении всей двухкилометровой дороги. В деталях конфликта разбиралась обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера.

На что-то сгодился

В нашей стране на всех уровнях регулярно и обоснованно говорят о важности массовых занятий физкультурой и спортом. Физическую активность называют основой здоровья нации. Число тех, кто регулярно занимается физкультурой, — один из показателей для отчетов наверх. Псковская область находится в общем тренде. В частности, губернатор Михаил Ведерников регулярно открывает по всему региону новые физкультурно-оздоровительные комплексы и воркаут-площадки, сам отлично стреляет из пистолета, получая личные награды в этом виде спорта.

В то же самое время чиновники рангом помельче создают препоны для развития спорта. Чинят преграды там, где нужно просто не мешать.

Так произошло с лыжниками. Ветераны лыжного спорта уже более двадцати лет каждую зиму прокладывают бесплатную трассу на Соколихе, пользоваться которой может абсолютно каждый. Но встает громадный вопрос о поддержании физической формы летом. Специализированных территорий для каждого вида спорта не напасешься. Да, для лыжников есть база «Юность», но мотаться в Остров — время и деньги. Это не совсем про массовые занятия.

Выход был найден изящный. Когда построили особую экономическую зону «Моглино», оказалось, что простаивают километры прекрасного, качественного и гладкого, асфальта. Внутри самой зоны проложены десятки километров дорог, но на них лыжники не покушаются. Хотя движения по ним почти и нет, все-таки зона — объект режимный, доступ внутрь осуществляется после таможенного контроля. Однако между Рижским шоссе и забором ОЭЗ тянется двухкилометровая дорога.

Дважды в неделю ветераны спорта устраивали на ней совместную тренировку на лыжероллерах. Чемпион Псковской области по лыжным гонкам Сергей Егоров рассказывает, что три десятка человек собирались на тренировку из Пскова, Печор, Струг Красных, Новгорода, Петербурга. Никакого официального статуса их собрания не имеют, то есть это просто инициатива энтузиастов. Условно они называют свои покатушки «Кубком города Пскова» и, чтобы было интереснее, сами себе выписывают грамоты и скидываются на нехитрые призы. То есть поддерживают здоровый дух в здоровом теле. Да еще и подтягивают к этому школьников, передавая свой опыт.

«Асфальт хороший, а движения практически никакого, - объясняет Сергей Егоров выбор места. - Раз в четыре часа машина охраны проедет, и все. То есть эта дорога, по которой никто не ездит, она максимально безопасна. Ставим триколор, включаем музыку и на старт».

В последний раз музыка играла у ворот «Моглино» 9 мая. К празднику лыжников трогать не решились. А после началось.

На праздничной тренировке.

Подарок после праздников

Еще в прошлом году руководство зоны попросило спортсменов прислать график тренировок. Дело в том, что кусок ровного асфальта полюбили не только лыжники, еще он приглянулся мотоциклистам и автомобилистам. Тогда Сергей Егоров решил, что официальное письмо нужно, чтобы никто никому не мешал, а у каждого было свое время. И, действительно, прошлый теплый сезон завершился без эксцессов.

А в этом после отправки в «Моглино» такого же графика лыжники получили ответ. Аккурат после праздников пришло письмо за подписью и.о. генерального директора ОЭЗ Антона Яковлева, в котором сказано, что зона «отказывается от предоставления в пользование для проведения тренировок и соревнований по лыжному спорту вышеуказанной дороги».

Ветераны-лыжники — люди интеллигентные. Нельзя — значит, нельзя. Уже следующую общую тренировку 18 мая провели за Соколихой, где перекрыт участок строящегося пока Северного обхода. Правда, асфальт там не очень, и одновременно с лыжниками на старт выходит детская биатлонная группа и велосипедисты. Получается теснота. Но хотя бы не обида.

На другой день Сергей Егоров проезжал мимо «Моглино» и понял, что лыжников «ждали». Вся двухкилометровая дорога оказалась аккуратно посыпала щебнем.

«Хороший щебень, дорогой, - оценил Сергей Егоров траты на борьбу со спортсменами. - Утверждают, что случайно просыпался из строительной машины. Но он не в одном месте, а по всей протяженности. Грузовик так не «споткнется» да еще на ровной дороге. Теперь там стало просто опасно. Это самое настоящее вредительство. Мы что, алкаши какие-то, какие водку пить собираются?»

С «Моглино» решили договариваться официально. Первым делом узнать, чем прогневили руководство. И получили второе письмо с грозной шапкой «Требование о прекращении осуществления незаконной деятельности». В нем много витиеватых формулировок: «отсутствуют законные основания», «частная собственность», «создание опасной дорожной обстановки», «риск происшествий с участием спортсменов», «недобросовестное поведение третьих лиц».

Сергей Егоров считает, что ветераны спорта попали под общую раздачу с автомобилистами и мотоциклистами. Для тех два километра ровной дроги — отличная разгонная полоса. Но лыжероллеры?

Странно получается

Нам удалось дозвониться до и.о. гендиректора «Моглино» Антона Яковлева, но на просьбу разъяснить, чем вызван запрет на тренировки лыжников, общаться по телефону отказался.

Создается впечатление, что маленький начальничек почувствовал себя повелителем человеческих судеб. Запрещаю потому, что могу. При этом эффективность госменеджера оставляет желать. Как следует из недавнего отчета, «Моглино» пока получает только убытки. Резиденты появляются в мерцательном режиме: выйдет пресс-релиз о регистрации, глядь — уже банкрот. Вот бы о чем беспокоиться, а не о том, что пустая территория хоть на что-то сгодилась.

За забором ОЭЗ такие же гладкие и пустые дороги, рассчитанные на появление резидентов, пронизывают чистое поле.

Воистину, конфликт на, во всех смыслах, ровном месте. Лыжник Сергей Егоров уверен, что дело еще можно решить миром. Тем более, сейчас областные власти поддержали его давнюю инициативу о создании прямо в Пскове спортивного центра рядом с Соколихой, где он хочет видеть трассы для лыжников, биатлонистов, бегунов, велосипедистов, сноубордистов, для скандинавской ходьбы. Найдено взаимопонимание с новым руководителем областного комитета по спорту Галиной Овсовой. Одним из тех, кто продвигает инициативу, является тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Дергунов. Среди его воспитанников — лыжники Александр Большунов, Сергей Устюгов, Артем Мальцев, Денис Спицов. Их медали, в том числе наивысшей пробы, можно считать на килограммы. Тренер прославленных героев спорта работает под руководством легендарной Елены Вяльбе. А живет в Пскове. И сам тренируется вместе с ветеранами лыжного спорта.

В мае Сергей Егоров получил от городского спорткомитета благодарность за личный вклад в развитие массового спорта.

То есть в «Моглино» даже не поняли, кого выгнали со своей пустующей и никем кроме спортсменов не востребованной дороги. Тут и заслуженные мастера спорта, всем уже все доказавшие и имеющие право на поддержание физической формы в достойных условиях. И наставники тех, кто еще споет национальный гимн на пьедестале почета. Да просто — любители физической активности.

Пока что еще не поздно сделать вид, что никакого конфликта попросту не было.

Юлия Магера