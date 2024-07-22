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Общество

Поколение победителей

24.07.2024 18:04|ПсковКомментариев: 1

80-летию Великой Победы посвящается

 

Псковская Лента Новостей продолжает серию публикаций, посвященных истории освобождения города, сохранению памяти о героизме участников Великой Отечественной войны и событиям, которые происходят в эти дни и будут происходить в будущем в рамках празднования 80-летия Победы. Напомним, в первых публикациях цикла мы напомнили читателям некоторые страницы истории освобождения города в июле 1944 года и рассказали об одном из тех, благодаря кому завершилась трехлетняя оккупация Пскова немецко-фашистскими захватчиками

По воспоминаниям очевидцев, отступающие гитлеровцы взрывали и сжигали всё, что могли. Летом 1944-го освобожденный Псков производил страшное впечатление: стертые с лица земли улицы, груды развалин, пепелища и редкие уцелевшие дома, начиненные минами. 

«Из почти трех тысяч построек, которые были в Пскове, после освобождения от немцев остались считанные единицы. От 60 тысяч мирного населения, которое было в довоенном Пскове, осталось 142 человека. Но уже на следующий день после освобождения псковичи стали возвращаться в любимый город. Они жили в подвалах, землянках и после разминирования кварталов занимались разбором завалов. Восстановление нашего города было всенародным делом», — рассказала на открытии выставки «Псков восстановленный» заместитель генерального директора по научной работе Псковского музея-заповедника Эльвира Королева.  

Экспозиция, открытая накануне празднования 80-й годовщины освобождения Пскова в рамках совместного проекта Псковского музея-заповедника и центрального государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга, посвящена возрождению послевоенного Пскова. В зале представлены документы, фотографии, рукописи, книги, картины из фондов Псковского музея. 

Напомним, что в 1945 году по решению советского правительства Псков и Великие Луки были включены в число пятнадцати древнейших городов, подлежащих первоочередному восстановлению. В конце 1945-го в Пскове работала комиссия архитекторов из Москвы, которая разработала генеральный план восстановления и развития города в расчете на 100 тысяч населения, превращения его в административно-промышленный центр и город-музей. Возрождение промышленности и городского хозяйства было невозможно без четкой работы транспорта, поэтому большое внимание уделялось восстановлению железнодорожных путей, соединяющих Псков и Великие Луки с Ленинградом и Москвой, а также Прибалтикой. С большим трудом восстанавливались шоссейные дороги республиканского и областного значения. Постепенно стало возрождаться промышленное производство.

Фото: государственный архив Псковской области

Огромный вклад в восстановление Пскова внесли десятки тысяч людей, в том числе те, кто участвовали в Великой Отечественной войне, работали в тылу, относятся к категории детей войны. К сожалению, год от года представителей этого поколения становится всё меньше. 

По состоянию на 11 июля 2024 года на территории Псковской области проживает 14 инвалидов Великой Отечественной войны, 70 участников войны, 142 жителя блокадного Ленинграда, 1 041 труженик тыла, 2 566 бывших несовершеннолетних узников фашизма, 467 вдов участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 21 507 граждан, родившихся в период с 22 июня 1928 года по 2 сентября 1945 года. 

Несмотря на преклонный возраст, многие из них продолжают вести активную общественную работу и делятся воспоминаниями с молодежью. Один из таких ветеранов - участник Великой Отечественной войны, награжденный медалью «За оборону Ленинграда»,  Геннадий Иванович Василюк. «В свои 95 лет он активно участвует в военно-патриотической работе, в меру сил и здоровья продолжает встречаться с молодежью и рассказывать о трагических страницах нашей истории», - рассказали в правительстве региона.

С 2010 года является председателем Псковской областной общественной организации «Социально-правовая поддержка граждан «Несовершеннолетние узники фашистских концентрационных лагерей» Раиса Петровна Кузина. Она родилась в деревне Объездница Псковского района. Во время Великой Отечественной войны ее семью оккупанты вывезли из деревни для принудительного труда. Так она оказалась в Восточной Пруссии, где находилась до освобождения Красной Армией в марте 1945 года. Вернувшись после войны в родные края закончила школу и институт, вышла замуж. В браке родился сын. Свой трудовой путь начала на Псковском телефонном заводе монтажницей телефонной аппаратуры, работала мастером, инженером-технологом, экономистом труда. Долгое время проработала на Псковском заводе «Автоэлектроарматура». После ухода на пенсию стала активно заниматься общественной работой. С 2010 года возглавляет Псковскую областную общественную организацию «Социально-правовая поддержка граждан «Несовершеннолетние узники фашистских концентрационных лагерей». За вклад в развитие патриотического воспитания подрастающего поколения в 2020 году получила звание «Почетный гражданин города Пскова».

Принимает участие в патриотических мероприятиях, рассказывает молодежи о тяжелой жизни блокадников и стойкости народа в годы войны Зоя Филипповна Жадина, награжденная знаком «Житель блокадного Ленинграда». На протяжении многих лет являлся активистом Дедовичского отделения Псковской областной общественной организации «Блокадники Ленинграда» Николай Кириллович Ефременков. Принимает активное участие в жизни Пскова, является участником крупнейших памятных и культурных мероприятий Лариса Борисовна Кравцова, с 2003 года по настоящее время она возглавляет областную общественную организацию «Блокадники Ленинграда», главной целью которой является сохранение памяти о героизме, мужестве и стойкости этих людей. 

Продолжение следует

Теги: #Великая Отечественная война #освобождение
Источник: Псковская Лента Новостей
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