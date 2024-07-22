Поколение победителей

80-летию Великой Победы посвящается
Псковская Лента Новостей продолжает серию публикаций, посвященных истории освобождения города, сохранению памяти о героизме участников Великой Отечественной войны и событиям, которые происходят в эти дни и будут происходить в будущем в рамках празднования 80-летия Победы. Напомним, в первых публикациях цикла мы напомнили читателям некоторые страницы истории освобождения города в июле 1944 года и рассказали об одном из тех, благодаря кому завершилась трехлетняя оккупация Пскова немецко-фашистскими захватчиками.
По воспоминаниям очевидцев, отступающие гитлеровцы взрывали и сжигали всё, что могли. Летом 1944-го освобожденный Псков производил страшное впечатление: стертые с лица земли улицы, груды развалин, пепелища и редкие уцелевшие дома, начиненные минами.
Экспозиция, открытая накануне празднования 80-й годовщины освобождения Пскова в рамках совместного проекта Псковского музея-заповедника и центрального государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга, посвящена возрождению послевоенного Пскова. В зале представлены документы, фотографии, рукописи, книги, картины из фондов Псковского музея.
Напомним, что в 1945 году по решению советского правительства Псков и Великие Луки были включены в число пятнадцати древнейших городов, подлежащих первоочередному восстановлению. В конце 1945-го в Пскове работала комиссия архитекторов из Москвы, которая разработала генеральный план восстановления и развития города в расчете на 100 тысяч населения, превращения его в административно-промышленный центр и город-музей. Возрождение промышленности и городского хозяйства было невозможно без четкой работы транспорта, поэтому большое внимание уделялось восстановлению железнодорожных путей, соединяющих Псков и Великие Луки с Ленинградом и Москвой, а также Прибалтикой. С большим трудом восстанавливались шоссейные дороги республиканского и областного значения. Постепенно стало возрождаться промышленное производство.
Фото: государственный архив Псковской области
Огромный вклад в восстановление Пскова внесли десятки тысяч людей, в том числе те, кто участвовали в Великой Отечественной войне, работали в тылу, относятся к категории детей войны. К сожалению, год от года представителей этого поколения становится всё меньше.
Несмотря на преклонный возраст, многие из них продолжают вести активную общественную работу и делятся воспоминаниями с молодежью. Один из таких ветеранов - участник Великой Отечественной войны, награжденный медалью «За оборону Ленинграда», Геннадий Иванович Василюк. «В свои 95 лет он активно участвует в военно-патриотической работе, в меру сил и здоровья продолжает встречаться с молодежью и рассказывать о трагических страницах нашей истории», - рассказали в правительстве региона.
С 2010 года является председателем Псковской областной общественной организации «Социально-правовая поддержка граждан «Несовершеннолетние узники фашистских концентрационных лагерей» Раиса Петровна Кузина. Она родилась в деревне Объездница Псковского района. Во время Великой Отечественной войны ее семью оккупанты вывезли из деревни для принудительного труда. Так она оказалась в Восточной Пруссии, где находилась до освобождения Красной Армией в марте 1945 года. Вернувшись после войны в родные края закончила школу и институт, вышла замуж. В браке родился сын. Свой трудовой путь начала на Псковском телефонном заводе монтажницей телефонной аппаратуры, работала мастером, инженером-технологом, экономистом труда. Долгое время проработала на Псковском заводе «Автоэлектроарматура». После ухода на пенсию стала активно заниматься общественной работой. С 2010 года возглавляет Псковскую областную общественную организацию «Социально-правовая поддержка граждан «Несовершеннолетние узники фашистских концентрационных лагерей». За вклад в развитие патриотического воспитания подрастающего поколения в 2020 году получила звание «Почетный гражданин города Пскова».
Принимает участие в патриотических мероприятиях, рассказывает молодежи о тяжелой жизни блокадников и стойкости народа в годы войны Зоя Филипповна Жадина, награжденная знаком «Житель блокадного Ленинграда». На протяжении многих лет являлся активистом Дедовичского отделения Псковской областной общественной организации «Блокадники Ленинграда» Николай Кириллович Ефременков. Принимает активное участие в жизни Пскова, является участником крупнейших памятных и культурных мероприятий Лариса Борисовна Кравцова, с 2003 года по настоящее время она возглавляет областную общественную организацию «Блокадники Ленинграда», главной целью которой является сохранение памяти о героизме, мужестве и стойкости этих людей.
Продолжение следует