В июле сорок четвертого

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23.07.2024 19:15|ПсковКомментариев: 0

80-летию Великой Победы посвящается

 

Псковская Лента Новостей продолжает серию публикаций, посвященных истории освобождения города, сохранению памяти о героизме участников Великой Отечественной войны и событиям, которые происходят в эти дни и будут происходить в будущем в рамках празднования 80-летия Победы. Напомним, первый материал цикла «Освобождение» вышел накануне.

На карте современного Пскова есть множество объектов, посвященных истории освобождения города и героям Великой Отечественной войны - это и памятные знаки, и стела в честь освобождения Пскова на пересечении улиц Вокзальная и 23 июля, и мемориальные доски защитникам Отечества. Одна из них установлена в честь Почетного гражданина Пскова Константина Андреевича Шестака на улице, носящей его имя. Весьма символично, что она находится недалеко от военного городка прославленной псковской  76-й Гвардейской Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии.  

С апреля 1944 года по февраль 1945 года Константин Шестак командовал 374-м стрелковым полком 128-й стрелковой дивизии, которая участвовала в освобождении Пскова от немецко-фашистских захватчиков. Освобождение города началось ранним утром 22 июля 1944 года.

Согласно документам Государственного архива Псковской области, ночь с 21 на 22 июля 1944 года командиры провели на своих командно-наблюдательных пунктах. На нейтральной полосе работали саперы. В три часа утра 22 июля с передовой на участке деревни Лажнево (недалеко от Крестов) сообщили: немцы ушли из первых траншей. Начался бой с арьергардами противника за Лажнево и соседнюю деревню Клишово. Громом ударила артиллерия. Шаг за шагом советские воины продвигались к центру города, теснили врага к реке. Отступая, немецко-фашистские захватчики уничтожили мосты и переправы, рассчитывая задержать наступление наших войск и выиграть время.

«Немецкое командование требовало от своих подчиненных взрывать и сжигать все. За две недели с 8 по 22 июля 1944 года была уничтожена сохранившаяся до той поры половина города: взорваны мосты, разрушена электростанция, промышленные здания, исторические памятники, обращена в руины центральная часть города. Один из немецких офицеров при этом сказал: «Пскова больше нет и никогда не будет», - так последние дни оккупации Пскова описывал автор книги «Невозвратимое» Николай Михайлович Иванов.

В ходе наступательной операции полк под командованием Константина Шестака атаковал ключевые позиции фашистов. За шесть часов боя подразделения полка прошли через Кресты и район около железнодорожного вокзала, после чего вышли на правый берег реки Великой в районе Покровской башни.

На фото: форсирование реки Великой в Пскове. Июль 1944 года

«Мы знали, что нам предстоит сходу, в короткие сроки, исчисляемые 2-3 часами, а на первом этапе минутами, форсировать реку Великую, поэтому по карте и по донесениям разведки в деталях изучали возможные места переправы, тыловые рубежи противника, резервы подручных средств.

Мы не рассчитывали на табельные переправочные средства, поэтому с самого начала ориентировались на русскую смекалку и находчивость.

Учились быстро и надежно строить плоты, используя бочки, ящики, двери, оконные и дверные коробки, ворота, телефонные столбы», - так о событиях тех исторических дней вспоминал сам Константин Андреевич Шестак. В Государственном архиве новейшей истории Псковской области сохранились его подробные воспоминания.  

На фото: Константин Шестак

Константин Шестак: «22 июля в 10 часов утра караван самодельных плотов и плотиков взял курс на Мирожский монастырь и церковь Климента. Для поддержки десанта огнем и подавления вражеских огневых средств на берегу реки было поставлено 36 артиллерийских орудий. Уже к 11 часам утра 22 июля плацдарм на противоположном берегу был завоеван и прочно удерживался нами».

23 июля Псков, имевший для гитлеровского командования стратегическое значение и представлявший собой «ворота в Прибалтику», был освобожден. За героизм, проявленный воинами при освобождении города Пскова, 374-й стрелковый полк был награжден орденом Красного Знамени. А Константин Шестак 27 июля 1944 года был представлен к ордену Ленина, однако приказом был награжден орденом Красного Знамени.

Кроме этого, его заслуги были отмечены орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими.

В 1974 году по приглашению Псковского облисполкома Константин Андреевич с семьей переехал в Псков на постоянное жительство. До 1979 года он работал старшим научным сотрудником в Псковском музее-заповеднике, принимал участие в многочисленных памятных мероприятиях, делился воспоминаниями, часто выступая перед юными псковичами.

На фото: фрагмент диорамы «Форсирование реки Великой 23 июля 1944 года», входящей в экспозицию «Псковский край в годы Великой Отечественной войны»

Константин Андреевич Шестак принимал участие в формировании известнейшей диорамы «Форсирование реки Великой 23 июля 1944 года» в Псковском музее-заповеднике.

Ветерана войны — освободителя Пскова не стало в 1987 году, его похоронили на Орлецовском кладбище.

Спустя десять лет его именем была названа новая улица в Пскове на Завеличье — та самая, что рядом с военным городком десантников. А в 2014-м, в день празднования 70-й годовщины освобождения Пскова, на доме №33 по улице Шестака была установлена мемориальная доска в честь одного из героев, освобождавших наш город. 

Продолжение следует

Теги: #Великая Отечественная война
Источник: Псковская Лента Новостей
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