Общество

Андрей Ермаков: Никакому директору без катастрофической нужды в голову не придет кому-то повесить 2,5 ставки

Нагрузка на педагога в Псковской области составляет от 1,15 до 1,74 ставки. Об этом председатель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM)

«Нагрузка на педагога в Псковской области составляет от 1,15 до 1,74 ставки. Это средняя нагрузка. Бывают отдельные случаи, но это абсолютно неэффективные решения. Никакому директору без катастрофической нужды в голову не придет кому-то повесить 2,5 ставки, чтобы человек не имел никакой возможности готовиться к урокам, видеть, что вокруг происходит, и работал неэффективно», - сказал Андрей Ермаков.

Он уточнил, что подобный подход негативно влияет не только на качество образования, но и на отношение родителей, которые должны доверять школе, ведь это второй инструмент социализации после семьи.