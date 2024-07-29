Общество

Более 350 вакансий открыты в педагогической сфере в Псковской области

Более 350 вакансий открыты в педагогической сфере в Псковской области. Об этом председатель регионального комитета по образованию Андрей Ермаков сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«На сегодня у нас 360 вакансий остаются незакрытыми. При более чем 15 тысячах педагогических и управленческих работников — это около 2%. Это немалая цифра. Мы понимаем, что особую потребность в кадрах испытывают школы в муниципалитетах и в сельской местности», — рассказал Андрей Ермаков.

В этих местах логистические и демографические проблемы не позволяют найти педагога в радиусе 50 километров, продолжил гость студии: «Их там просто нет – и все».