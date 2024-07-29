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Александр Борисов о новых законах, комиссии по контролю за реализацией госпрограмм и задачах на осеннюю сессию

Дополнительные меры поддержки участникам СВО и их семьям, возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам, ежегодная выплата семьям, запрет «треш-стримов» и контроль за реализацией госпрограмм - над этими и другими законами депутаты работали в завершившуюся сессию. Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, руководитель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов в беседе с корреспондентом «ПЛН-FM» рассказал об основных итогах сессии и планах на осень.

— Завершился весенний законотворческий сезон. Не могли бы вы обозначить, на ваш взгляд, наиболее важные законодательные акты, принятые в ходе весенней сессии?

— В первом полугодии мы с коллегами по Государственной Думе работали достаточно продуктивно. Более трехсот законов мы приняли только в эту сессию. Многие законодательные акты связаны с мерами поддержки участников социальной военной операции, членов их семей. В том числе и закон о защите выплат участников СВО от списания за долги, закон о возможности получения двух пенсий детьми-инвалидами из семей погибших участников СВО. Также изменения внесены в Трудовой кодекс, - предоставляется дополнительные трудовые гарантии женам погибших участников боевых действий. Всем известна инициатива президента, которую поддержала «Единая Россия», - это закон о возобновлении индексации пенсии работающим пенсионерам. Закон о ежегодной выплате работающим родителям двоих и более детей. Достаточно большой пласт законопроектов удалось рассмотреть. «Единая Россия» продолжает работать и обеспечивать социальную направленность федерального бюджета, принятие эффективных мер поддержки тех, кто участвует в специальной военной операции. Не менее важным блоком стали законы, призванные поддержать пенсионеров и семьи с детьми, а также защитить нашу молодежь. Наиболее значимые из них - пакет законопроектов, которые запрещают пропаганду наркотиков, в том числе в произведениях литературы, кино, СМИ и интернете и запрет «треш-стримов». Теперь предусмотрен обязательный мониторинг в социальных сетях подобного контента и его последующее удаление. Для организаторов и участников «треш-стримов» ввели штрафы.

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— Впервые Госдума участвовала в формировании кабинета министров. Вероятно, вы и ваши коллеги чувствуете ответственность за сформированный состав правительства?

— Вне всякого сомнения — да. В первый раз именно в таком формате мы согласовывали и председателя правительства, и министров, и, конечно, это не только некая почетная миссия, мы понимаем, что теперь это наша ответственность, которую мы делим с правительством. Мы это осознаем и готовы ответственность разделять. Это несомненно новый этап совместной работы законодательной и исполнительной власти. Если раньше проблемы зачастую объяснялись недоработками правительства или кого-то из министров, то сейчас ответственность за результат будут нести и правительство, и депутаты Государственной Думы.

— Вторую половину весенней сессии после послания президента Владимира Путина Госдума законодательно обеспечивала те стратегические задачи, которые поставил глава государства. Такой формат оперативного решения задач стал привычен в коронавирус, но, вероятно, требует от законодателей большей оперативности, так ли это?

— Мы живем такое время, когда постоянно возникают какие-то новые вызовы и угрозы для нашей страны, нашего общества. Сначала была пандемия, а теперь мы живем в условиях специальной военной операции. Это требует более оперативно реагирования от всех ветвей и уровней власти, в том числе и от Государственной Думы. Для реализации послания президента, которое озвучено 29 февраля 2024 года, в Госдуме создается рабочая группа под руководством Александра Жукова и утверждается план его реализации. Конечно, она рассматривает предложения от депутатов по различного рода инициативам. При формировании плана от депутатов Госдумы поступило более 400 предложений. Более 70 пунктов были утверждены. Поставленные президентом задачи должны реализовываться оперативно и эффективно. Многое в этом направлении уже сделано в этой сессии. Так, например, вот я упомянул закон о пенсии работающим пенсионерам. Особое внимание в плане реализации отведено социальным вопросам, дальнейшей поддержке участников СВО, защите экономического суверенитета нашей страны, развитию бизнеса, поддержке регионов, совершенствованию налогового законодательства, поправок в бюджеты, как текущего года, так и последующих годов. Несмотря на введенные против России более 21 тысячи санкций, наш президент Владимир Путин принял эти важные для граждан решения.

— Буквально несколько дней назад Госдума приняла решение о создании комиссии по контролю за реализацией госпрограмм, куда вошли представители всех комитетов Госдумы, правительства, Минэкономразвития и Счетной палаты. Такое решение связано с необходимостью выстраивать систему наиболее эффективной реализации госпрограмм и контроля за рациональным расходованием средств госказны?

— Абсолютно верно. Вы начали с того, что Госдума приняла участие в формировании правительства. В этой связи, необходимо наладить некие механизмы парламентского контроля для того, чтобы взаимодействие законодательной и исполнительной власти было эффективным. Необходимы, скажем так, некие контрольные точки. Вот именно для того, чтоб более рационально расходовались государственные средства и все ресурсы были доведены в соответствие с пунктами федеральных программ, для этого создана эта комиссия. На сегодня действует 51 государственная программа. В рамках парламентского контроля депутаты сотрудничают с правительством и Счётной палатой в этом вопросе, правительством внедряются современные инструменты, такие как специализированный портал «Госпрограммы РФ». Он позволяет следить за изменениями в реализации и оценивать эффективность каждой программы в режиме онлайн.

— Депутаты фракции «Единая Россия» в Госдуме в завершении сезона были приглашены на встречу с председателем партии Дмитрием Медведевым. Вероятно подвели итоги и получили задачи на осеннюю сессию. Каковы они?

— Вы абсолютно правы. На встрече присутствовали руководство фракции в Госдуме, члены президиума фракции, руководители комитетов и комиссий от «ЕР». Владимир Якушев утвержден на должность секретаря Генерального совета партии. Председатель партии поблагодарил нас за работу. Это было, конечно, приятно и почетно. Он обозначил задачи партии и фракции в Госдуме на будущее. Приоритеты остаются прежними, - это поддержка участников специальной военной операции, реализация нашей народной программы. Дмитрий Анатольевич напомнил нам о необходимости оперативно реагировать на запросы, которые появляются в граждан. Он обозначил следующий план - продолжить реализацию положений послания президента, в том числе по социальным вопросам, дальнейшей поддержке участников СВО, защите экономического суверенитета нашей страны, развитию бизнеса, поддержке регионов, совершенствованию налогового законодательства.

Беседовала Светлана Пикалева