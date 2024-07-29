Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
«Чистая вода» в Псковской области
О сохранении лесов лесов и водоёмов
Розыгрыш билетов «Ози: Голос джунглей» 
«Банщикам» закон не писан?
Другой век псковских аграриев
Легкий пар: готовь баню летом
Лавандовая музыкальная феерия
Без срока давности
мунреформа 2.0 навстречу ЕДГ
обзор
карта отдыха и туризма
новый взгляд на бизнес
привлекательность работы на земле
Жизненно важный онлайн
 
 
 
ещё Общество 29.07.2024 22:360 СОБЫТИЕ: Ретроспектива дней города Пскова 02.08.2024 14:180 «Прессинг»: Кровавые СМИ, работники пера и топора, посещалка на трагедиях. ВИДЕО 02.08.2024 13:540 Подбросил голову свиньи: пскович держит в страхе бывшую жену и ребенка 02.08.2024 13:210 Александр Борисов о новых законах, комиссии по контролю за реализацией госпрограмм и задачах на осеннюю сессию 02.08.2024 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Чай втроем» с Ольгой Тимофеевой 02.08.2024 12:330 Кто воду мутит?
 
 
 
Самое популярное 29.07.2024 13:390 Пропавшую девятнадцатилетнюю псковичку нашли погибшей 30.07.2024 10:460 Какой будет погода в августе в Псковской области, рассказали в МЧС 01.08.2024 20:560 В Пскове прошли обыски в рамках громкого уголовного дела Минобороны 01.08.2024 13:193 В коррупционном деле экс-замминистра обороны и «Военторга» появился «псковский след» 28.07.2024 22:590 В Пскове пропала 19-летняя девушка с татуировками
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Александр Борисов о новых законах, комиссии по контролю за реализацией госпрограмм и задачах на осеннюю сессию

02.08.2024 13:21|ПсковКомментариев: 0

Дополнительные меры поддержки участникам СВО и их семьям, возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам, ежегодная выплата семьям, запрет «треш-стримов» и  контроль за реализацией госпрограмм - над этими и другими законами депутаты работали в завершившуюся сессию. Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, руководитель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов в беседе с корреспондентом «ПЛН-FM» рассказал об основных итогах сессии и планах на осень.

 

— Завершился весенний законотворческий сезон. Не могли бы вы обозначить, на ваш взгляд, наиболее важные законодательные акты, принятые в ходе весенней сессии?

— В первом полугодии мы с коллегами по Государственной Думе работали достаточно продуктивно. Более трехсот законов мы приняли только в эту сессию. Многие законодательные акты связаны с мерами поддержки участников социальной военной операции, членов их семей. В том числе и закон о защите выплат участников СВО от списания за долги, закон о возможности получения двух пенсий детьми-инвалидами из семей погибших участников СВО. Также изменения внесены в Трудовой кодекс, - предоставляется дополнительные трудовые гарантии женам погибших участников боевых действий. Всем известна инициатива президента, которую поддержала «Единая Россия», - это закон о возобновлении индексации пенсии работающим пенсионерам. Закон о ежегодной выплате работающим родителям двоих и более детей. Достаточно большой пласт законопроектов удалось рассмотреть. «Единая Россия» продолжает работать и обеспечивать социальную направленность федерального бюджета, принятие эффективных мер поддержки тех, кто участвует в специальной военной операции. Не менее важным блоком стали законы, призванные поддержать пенсионеров и семьи с детьми, а также защитить нашу молодежь. Наиболее значимые из них - пакет законопроектов, которые запрещают пропаганду наркотиков, в том числе в произведениях литературы, кино, СМИ и интернете и запрет «треш-стримов». Теперь предусмотрен обязательный мониторинг в социальных сетях подобного контента и его последующее удаление. Для организаторов и участников «треш-стримов» ввели штрафы.

— Впервые Госдума участвовала в формировании кабинета министров. Вероятно, вы и ваши коллеги чувствуете ответственность за сформированный состав правительства?

— Вне всякого сомнения — да. В первый раз именно в таком формате мы согласовывали и председателя правительства, и министров, и, конечно, это не только некая почетная миссия, мы понимаем, что теперь это наша ответственность, которую мы делим с правительством. Мы это осознаем и готовы ответственность разделять. Это несомненно новый этап совместной работы законодательной и исполнительной власти. Если раньше проблемы зачастую объяснялись недоработками правительства или кого-то из министров, то сейчас ответственность за результат будут нести и правительство, и депутаты Государственной Думы.

— Вторую половину весенней сессии после послания президента Владимира Путина Госдума законодательно обеспечивала те стратегические задачи, которые поставил глава государства. Такой формат оперативного решения задач стал привычен в коронавирус, но, вероятно, требует от законодателей большей оперативности, так ли это?

— Мы живем такое время, когда постоянно возникают какие-то новые вызовы и угрозы для нашей страны, нашего общества. Сначала была пандемия, а теперь мы живем в условиях специальной военной операции. Это требует более оперативно реагирования от всех ветвей и уровней власти, в том числе и от Государственной Думы. Для реализации послания президента, которое озвучено 29 февраля 2024 года, в Госдуме создается рабочая группа под руководством Александра Жукова и утверждается план его реализации. Конечно, она рассматривает предложения от депутатов по различного рода инициативам. При формировании плана от депутатов Госдумы поступило более 400 предложений. Более 70 пунктов были утверждены. Поставленные президентом задачи должны реализовываться оперативно и эффективно. Многое в этом направлении уже сделано в этой сессии. Так, например, вот я упомянул закон о пенсии работающим пенсионерам. Особое внимание в плане реализации отведено социальным вопросам, дальнейшей поддержке участников СВО, защите экономического суверенитета нашей страны, развитию бизнеса, поддержке регионов, совершенствованию налогового законодательства, поправок в бюджеты, как текущего года, так и последующих годов. Несмотря на введенные против России более 21 тысячи санкций, наш президент Владимир Путин принял эти важные для граждан решения.

— Буквально несколько дней назад Госдума приняла решение о создании комиссии по контролю за реализацией госпрограмм, куда вошли представители всех комитетов Госдумы, правительства, Минэкономразвития и Счетной палаты. Такое решение связано с необходимостью выстраивать систему наиболее эффективной реализации госпрограмм и контроля за рациональным расходованием средств госказны?

— Абсолютно верно. Вы начали с того, что Госдума приняла участие в формировании правительства. В этой связи, необходимо наладить некие механизмы парламентского контроля для того, чтобы взаимодействие законодательной и исполнительной власти было эффективным. Необходимы, скажем так, некие контрольные точки. Вот именно для того, чтоб более рационально расходовались государственные средства и все ресурсы были доведены в соответствие с пунктами федеральных программ, для этого создана эта комиссия. На сегодня действует 51 государственная программа. В рамках парламентского контроля депутаты сотрудничают с правительством и Счётной палатой в этом вопросе, правительством внедряются современные инструменты, такие как специализированный портал «Госпрограммы РФ». Он позволяет следить за изменениями в реализации и оценивать эффективность каждой программы в режиме онлайн.

— Депутаты фракции «Единая Россия» в Госдуме в завершении сезона были приглашены на встречу с председателем партии Дмитрием Медведевым. Вероятно подвели итоги и получили задачи на осеннюю сессию. Каковы они?

— Вы абсолютно правы. На встрече присутствовали руководство фракции в Госдуме, члены президиума фракции, руководители комитетов и комиссий от «ЕР». Владимир Якушев утвержден на должность секретаря Генерального совета партии. Председатель партии поблагодарил нас за работу. Это было, конечно, приятно и почетно. Он обозначил задачи партии и фракции в Госдуме на будущее. Приоритеты остаются прежними, - это поддержка участников специальной военной операции, реализация нашей народной программы. Дмитрий Анатольевич напомнил нам о необходимости оперативно реагировать на запросы, которые появляются в граждан. Он обозначил следующий план - продолжить реализацию положений послания президента, в том числе по социальным вопросам, дальнейшей поддержке участников СВО, защите экономического суверенитета нашей страны, развитию бизнеса, поддержке регионов, совершенствованию налогового законодательства. 

Беседовала Светлана Пикалева 

Пресс-портрет
Путин Владимир Владимирович Медведев Дмитрий Анатольевич
Борисов Александр Александрович Депутат Государственной Думы, заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме
Теги: #Единая Россия #законодательство
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Большинство острых отравлений в Псковской области происходят из-за лекарств. Занимаетесь ли вы самолечением?
В опросе приняло участие 131 человек
02.08.2024, 14:180 «Прессинг»: Кровавые СМИ, работники пера и топора, посещалка на трагедиях. ВИДЕО 02.08.2024, 14:010 Фотофакт: Дерево рухнуло в Ботаническом саду в Пскове 02.08.2024, 13:540 Подбросил голову свиньи: пскович держит в страхе бывшую жену и ребенка 02.08.2024, 13:410 Митрополит Матфей 3 августа совершит богослужение в Троицком соборе
02.08.2024, 13:270 «Школа фермера» начала набор учеников в Псковской области 02.08.2024, 13:210 Александр Борисов о новых законах, комиссии по контролю за реализацией госпрограмм и задачах на осеннюю сессию 02.08.2024, 13:080 Мужчина со светло-русыми волосами пропал в стругокрасненской деревне Цапелька 02.08.2024, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Чай втроем» с Ольгой Тимофеевой
02.08.2024, 13:001 Подготовку к выборам обсудили на встрече Медведева с фракцией «Единой России» 02.08.2024, 12:520 Псковский парашютист побил рекорд на всероссийским чемпионате ВС в Самаре 02.08.2024, 12:330 Кто воду мутит? 02.08.2024, 12:310 Причины двухнедельного отключения горячей воды перечислили в «Псковских тепловых сетях»
02.08.2024, 12:240 «Пастырь»: Ильин День. ВИДЕО 02.08.2024, 12:170 Порядка десяти водоемов в Псковской области признаны непригодными для купания 02.08.2024, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»: Кровавые СМИ, работники пера и топора, посещалка на трагедиях 02.08.2024, 11:590 Постройка сгорела на острове имени Залита в Псковском районе
02.08.2024, 11:490 Александр Котов: Во все время воины-десантники были примером беззаветного служения Отечеству 02.08.2024, 11:340 Не купаться и не работать: что запрещено делать в День Илии Пророка 02.08.2024, 11:250 «Чай втроем»: Ольга Тимофеева о стопроцентном счастье, детском каскадерстве и гаданиях на суженого 02.08.2024, 11:190 Псковская область заняла 21 место в рейтинге регионов по динамике промышленного производства
02.08.2024, 11:060 Гражданина из Южной Азии осудили в Печорах за организацию незаконной миграции 02.08.2024, 10:540 Жительница Пскова отсудила 357 000 рублей за нарушение ее прав при покупке кухни 02.08.2024, 10:461 Пассажирка мотоцикла погибла в результате ДТП в Великих Луках 02.08.2024, 10:430 «Прессинг»: Кровавые СМИ, работники пера и топора, посещалка на трагедиях
02.08.2024, 10:290 Торжественный молебен состоялся в псковском храме Александра Невского в День ВДВ 02.08.2024, 10:190 Дверь на чердак горела в многоквартирном доме в Пскове 02.08.2024, 10:110 Опыт создания Музея оккупации представит Псковская область на окружном форуме «Без срока давности» 02.08.2024, 10:100 Артиллерийский снаряд обнаружили в великолукской деревне Бор-Лазава
02.08.2024, 09:530 Арестованный в Пскове белорус жарил на Вечном огне найденную в мусорном контейнере рыбу 02.08.2024, 09:450 Полезная «побочка» 02.08.2024, 09:370 В Пскове ЕГЭ чаще одобряют родители, довольные баллами детей — опрос 02.08.2024, 09:261 День Воздушно-десантных войск отмечают в России
02.08.2024, 09:150 Рост числа людей с ожирением может негативно отразиться на демографии – эндокринолог 02.08.2024, 09:030 Сотрудник Псковского музея-заповедника выступил на сессии проекта «Без срока давности» в Санкт-Петербурге 02.08.2024, 08:400 Великолукская поэтесса Светлана Размыслович награждена нагрудным знаком «За милосердие и благотворительность» 02.08.2024, 08:200 Центробанк рассмотрит свободное ценообразование по ОСАГО
02.08.2024, 08:000 Более 16 км дороги Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок отремонтировали по дорожному нацпроекту 02.08.2024, 08:000 Билеты на предпоказ мультфильма «Ози: Голос джунглей» разыгрывает радио ENERGY в Пскове 02.08.2024, 07:400 Ставки по ипотечным кредитам подняли в конце июля 02.08.2024, 07:201 Российские ученые разработали соединение, подавляющее развитие опухолей мозга
02.08.2024, 07:000 Более 100 тысяч импортных саженцев растений не пропустили через границу в Печорском районе 01.08.2024, 22:004 Доля автомобилей старше 10 лет в России превысила 70% 01.08.2024, 21:400 Законные требования к организации квестов для детей перечислила юрист 01.08.2024, 21:200 Росгвардейцы почтили память героев Первой мировой войны в Пскове
01.08.2024, 21:000 Псковскую область на фестивале «Миссис Россия» представят сразу две участницы 01.08.2024, 20:560 В Пскове прошли обыски в рамках громкого уголовного дела Минобороны 01.08.2024, 20:400 «Три мудреца»: Запахло ли в воздухе миром? ВИДЕО 01.08.2024, 20:200 Почему банкротство стало доступнее, рассказали в эфире «ПЛН FM»
01.08.2024, 20:000 «Люди и храмы»: фотоконкурс открылся в Пскове 01.08.2024, 19:540 ВТБ узнал, сколько россиян готовы копить вместе с близкими 01.08.2024, 19:402 В рамках проекта «Экомышление» в Псковской области запланированы 100 родительских собраний 01.08.2024, 19:190 45 тысяч человек приняли участие в научно-просветительском проекте «Поехали!»
01.08.2024, 19:000 Гражданка Германии за рулем Opel съехала в кювет в Куньинском районе 01.08.2024, 18:403 Спорт и политика: олимпийский баттхерт 01.08.2024, 18:353 Белоруса заключили под стражу в Пскове за использование Вечного огня для готовки 01.08.2024, 18:200 Сцены из жизни ссыльного Пушкина представили в мемориальном «Михайловском» доброхоты из Перми
01.08.2024, 18:040 Количество бригад увеличили в Псковской области для ускорения догазификации 01.08.2024, 17:550 «Пастырь»: Ильин День 01.08.2024, 17:470 Жителей Псковской области просят с пониманием относиться к «газовому десанту» 01.08.2024, 17:352 «Дневной дозор»: надо ли россиянам бойкотировать Олимпиаду?
01.08.2024, 17:250 Эстония введет полный таможенный контроль на границе с Россией 01.08.2024, 17:161 Две школы хотят отремонтировать в Псковской области в 2024 году на сэкономленные от торгов средства 01.08.2024, 17:040 Что тормозит догазификацию в районах, рассказал Антон Дымов 01.08.2024, 16:530 Почти 30 км асфальта обновят на федеральной трассе Р-56 в Псковской области
01.08.2024, 16:410 Какие организации «прячут» должников, рассказали арбитражные управляющие в эфире «ПЛН FM» 01.08.2024, 16:340 «Существенный рывок»: темпы догазификации ускорились в Псковской области  01.08.2024, 16:162 Дожди и до +24 градусов прогнозируют в Псковской области 2 августа 01.08.2024, 16:090 «Банкротство и точка»: Роль службы судебных приставов в процедуре банкротства. ВИДЕО
01.08.2024, 16:011 «Вы трибуны видели, сколько там народу?»: тренер ФК «Псков» разделил мнение Аленичева о необходимости команды мастеров  01.08.2024, 16:000 Федеральные эксперты отметили высокую эффективность деятельности гарантийной организации Псковской области 01.08.2024, 15:420 Дежурная служба Росгвардии отмечает 33-ю годовщину со дня образования 01.08.2024, 15:282 ФСБ может возбудить дело по факту обнаружения поддельного масла в псковской больнице
01.08.2024, 15:123 Троих бывших сотрудников РЖД в Дно наказали за кражи нефтепродуктов 01.08.2024, 14:540 Первокурсники-курсанты в Пскове сразу после зачисления отправились на учебную базу 01.08.2024, 14:400 Регоператор обязан обеспечивать псковичей пакетами для мусора при бесконтейнерной схеме сбора отходов — УФАС 01.08.2024, 14:230 «Не нужно врать людям»: как закончилась сессия Госдумы и что сделали «Новые люди» для псковичей
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru