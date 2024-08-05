Общество

«Дневной дозор»: удастся ли победить «наливайки»?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Удастся ли победить "наливайки"?» Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Программу о борьбе с «наливайками» в Псковской области мы готовили с начала года уже неоднократно. В феврале поводом для радостей, надежд и скептических настроений послужило то, что полномочия по борьбе со всевозможными пабами, закусочными и барами на первых этажах жилых домов федеральный законодатель передал на региональный уровень. На это решение значительная часть наших тогдашних собеседников возлагала большие надежды.

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Однако прошло время… И ни одна «наливайка» в регионе так и не была закрыта. О причинах этой коллизии мы рассуждали в апрельской программе «Дневной дозор». Выяснили, что законопроект, призванный отрегулировать работу «питейных заведений», всё ещё готовится. И вот, наконец, «свет» он увидел в середине лета.

Вплоть до 16 августа по законопроекту «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции» будут идти публичные консультации. Но уже сейчас можно сказать, что принципиально новых моментов в этом документе не так уж и много. Во-первых, разрешить розничную продажу «пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи» хотят только «при оказании услуг общественного питания» и только в таких объектах общественного питания как рестораны, бары, кафе и буфеты (в том числе в тех, которые находятся в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях). А во-вторых, ограничить время продажи алкогольной продукции планируют лишь в названных объектах общественного питания (за исключением ресторанов). И разрешить продавать там алкоголь с понедельника по четверг, а также в воскресенье с 10.00 до 00.00. При этом в пятницу и в субботу, а также в нерабочие праздничные дни торговать спиртным можно будет с 10.00 до 1.00.

На первый взгляд, заметно стремление регламентировать продажу спиртного и спасти-таки жителей Псковской области от антисанитарии, пьяных дебошей и сомнительных личностей, околачивающихся у крыльца «наливаек» 24/7… Только вот при более детальном рассмотрении всё оказывается не так уж и однозначно. Приведём примеры: если законопроект примут, торговать пивом сидром и медовухой, скажем, в пабах и закусочных будет нельзя. А в ресторанах и кафе — можно. Продавать вино на выставках и культ-массовых мероприятиях — нельзя. А на ярмарках винодельческой продукции — пожалуйста. Реализовывать спиртное в заведении площадью в 39 квадратных метров — запрещено, а на сорока «квадратах» — извольте...

Так означает ли новый законопроект «конец наливаек»? И поможет ли он решить эту проблему вообще? Ответы на эти вопросы — в программе «Дневной дозор».

У нового законопроекта сразу две цели — объединение в одном документе норм, регулирующих дополнительные ограничения по продаже алкогольной продукции (сейчас одна часть из них описана в постановлении, другая — в законе области). Вторая цель законопроекта — учёт изменений, принятых в феврале федеральным законам (когда регионам дали дополнительные полномочия по регулированию этой сферы) — перечислил председатель комитета по экономической политике и инвестиционному развитию Псковской области Андрей Михеев. Он добавил, что для того, чтобы «синхронизировать позиции», к разработке законопроекта привлекалась рабочая группа. В неё вошли представители депутатов и администраций муниципалитетов. Ну а на вопрос о том, поможет ли этот законопроект «победить наливайки», Андрей Михеев ответил так...

«Поможет или не поможет? Тут можно по-разному, наверное, рассуждать. Надо все-таки дождаться принятия закона, а там уже смотреть, как эти нормы будут работать на практике. К сожалению, мы знаем, что та категория продавцов алкоголя, о которой мы говорим, к сожалению, пользуется различными лазейками в законе. Посмотрим региональные законы, мы тоже с коллегами во взаимосвязи, тоже со всеми созваниваемся, уточняем, кто как работает. Пока еще практики работающих норм в региональных законах по этому принятому в феврале федеральному закону нет. Поэтому все будет нарабатываться опытным путем и при необходимости, конечно, будем корректировать какие-то моменты. Мы планировали, что, естественно, на осенней сессии, на одной из осенних сессий мы уже представим законопроект. Это, соответственно, либо конец сентября, либо конец октября, я думаю, либо та или другая сессия в зависимости от того, как сейчас пройдут, в том числе, обсуждения на уровне оценки регулирующего воздействия».

А вот общая позиция бизнеса насчёт нового законопроекта пока неизвестна. Ведь публичные консультации по этому поводу пока лишь начались и, вероятно, ещё не все успели ознакомиться с текстом инициативы — предположил бизнес-омбудсмен Псковской области Аркадий Мурылев. А затем продолжил: «Вероятнее всего, особых нареканий у предпринимателей не будет». Почему? Да просто потому, что первая версия законопроекта «фактически не поменяет ситуацию».

«В этом законопроекте разработчик попытался объединить несколько нормативных правовых актов, которые были ранее изданы, в том числе и по ограничению времени, и по размещению по метражу, по площади данных объектов, то есть по факту, я хочу сказать, что, скорее всего, ситуацию с наливайками данный законопроект никоим образом не затронет из-за того, что фактически все у нас опять же ограничено нашими полномочиями. В этом законопроекте попытались внести именно название, так скажем, то есть теперь по факту получается, если заведение находится в многоквартирном доме, то чтобы с ним ничего не произошло, оно должно вынести в название слово "ресторан". И вот тут начинается интересная ситуация, когда фактически мы придем к тому, что многие заведения, наверное, будут менять вывески. Для того, чтобы сохранить свой бизнес именно в многоквартирном доме. Ну и там еще вводится ограничение по времени, но оно тоже в принципе достаточно удачное, так скажем, потому что многие кафе и так у нас работают до 23.00».

Для того, чтобы сохранить свой бизнес в многоквартирных домах и рядом с ними, бары и пабы могут попытаться превратиться в рестораны. Чтобы избежать этой волны смены вывесок, Аркадий Мурылёв предлагал ввести формулировку «заведений, уже имеющих лицензию на продажу алкоголя в общепите». Прислушаются ли к этой точке зрения? Покажет лишь время.

Псковский бизнесмен Игорь Савицкий заявил, что вообще «ничего хорошего» о новом законопроекте о дополнительных ограничения розничной продажи алкоголя не думает. Ведь подобные законы уже принимались, например, когда продавать спиртное запретили на вокзалах. Дополнительные запреты и ограничения в этой сфере, убеждён собеседник, приведут к увеличению числа «продаж из-под полы».

«Нет никакой проблемы с продажей алкоголя. Россия от этого не стонет, никаких проблем в этом нет. У нас очень много проблем, которые связаны с алкогольной продукцией, с ее реализацией, вообще с бизнесом. Депутаты их не решают и выпускают такие совершенно не нужные никому, достаточно бездарные законы, которые кроме путаницы, больших материальных издержек и больших издержек администрирования ни к чему хорошему не приведут. Вы знаете, что уже принимались подобные законы, какие-то зоны вокруг вокзалов, что на вокзале не поесть, не выпить. А там ведь люди не понимают, которые принимают закон, что, допустим, если возле вокзала или на вокзале ресторан, а раньше на вокзалах были очень приличные рестораны, между прочим, это еще во времена советской власти и при царском режиме, и там люди очень любили отдыхать. Они изъяли оттуда полностью торговлю алкогольной продукцией. А торговая точка, торговая точка общепита без алкоголя жить не может. Она лишь сведет концы с концами. У нее получается либо очень дорогая еда, либо вообще отсутствие какой-либо еды, а тем более качественной. Сейчас опять какой-то вопрос о зонировании, какие-то ограничения по времени. Это все ведет к развитию черного рынка. Понимаете, если, допустим, после 22.00 в магазине будет бутылку водки не купить, купит у таксиста, купит как-нибудь».

Если Игорь Савицкий считает, что дополнительное регулирование сферы розничной торговли алкоголем принесёт лишь проблемы, то руководитель пушкиногорской сидродельни Александр Казаков, напротив, признаётся, что «не имеет ничего против этого закона». Ведь их как товаропроизводителей он не коснётся. А затронет сомнительные точки со спиртным сомнительного качества.

«Наш продукт - это не продукция, которая продается в разливайках. Это же у нас борьба с так называемыми "разливайками" в большей степени. Я так понимаю, что он в меньшей степени коснется заведений общественного питания, которые являются основными нашими партнерами, точками, где реализуется наша продукция. Поэтому нас это затронет в меньшей степени. Говорить вообще о бизнес-сообществе я не готов. Но в целом я могу тоже понять озабоченность жителей многоквартирных домов, где вот эти "разливайки". Они, скажем так, являются непривлекательными с точки зрения эстетики, контингента, который там собирается, с точки зрения тех же самых запахов».

И тем не менее, сидродел Александр Казаков добавил, что не все «наливайки» — зло. Встречаются среди них заведения, которые становятся точками притяжения для туристов (в качестве примера собеседник привёл Санкт-Петербург). И на этом фоне в новом законопроекте Александр Казаков призвал сохранить индивидуальный подход и «дифференцированное отношение» к подобным заведениям, а не превращать это в строго запретительную кампанию.

«Полумерой» назвал новый закопропроект председатель Псковского городского отделения «Союза борьбы за народную трезвость» Константин Недосвитий. Он отметил, что кардинально всё это проблемы с «наливайками» не решит. А вот эти «лазейки и окошечки», мол в барах, кафе и ресторанах розничная продажа спиртного возможна, а в пабах и закусочных — нет, дают де-факто простор для деятельности. И связано это с тем, что «наливайки» не запретили на федеральном уровне, а всего лишь передали полномочия по регулированию этого сектора на региональные уровни...

«Я не знаю, как это фактически повлияет. Это, знаете, как мёртвому припарки. Как в моем понимании: запрещено, допустим, по закону воровать? Запрещено. Но никаких условий определенных, если это как-то так, то можно. Понимаете? Давайте воровать будем только в рабочее время, до обеда, а после обеда - ни в коем случае. Любую инициативу можно перевернуть и обернуть со знаком "минус". Даже самую хорошую. А здесь, я так понимаю, механизм на глобальном уровне, на федеральном уровне дела двинулись. Народ возмущается, зачем нам это недовольство? Как обычно: царь хороший, бояре плохие. Что местные скажут? Посмотрим, какие окошки оставят местные».

Одним из членов комиссии по разработке этого законопроекта был председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию при Псковском областном Собрании Андрей Козлов. Он признал, что целиком проблему с розничной продажей алкоголя это не решит. Но «многие вещи отрегулирует» и неблагонадёжным продавцам алкогольной и спиртосодержащей продукции придётся столкнуться с мерами воздействия. Да и механизм взаимодействия надзорных органов и исполнительной власти с бизнесом будет урегулирован. Ну а тем, кто критически настроен по отношению к новому законопроекту, Андрей Козлов ответил так...

«Всегда говорят: сколько людей, столько и мнений. Скажем так, мы рассматриваем сторону людей, которые с этим сталкиваются, предпринимателей, которые этим занимаются. Наверное, у каждого есть своя правда. Наверное, идеальных законов нет. Это определенные правила игры, по которым мы должны действовать, учитывать социальную значимость, в том числе мнение населения. Все-таки алкоголь - это такая продукция, с которой у нас были случаи и смертельные. Когда человек находится под влиянием алкогольной продукции, некоторые себя неадекватно ведут, это тоже должно учитываться. Наверное, все-таки безопасность людей нужно ставить во главу угла. Поэтому, наверное, этот закон, прежде всего, направленна безопасность наших граждан. Соответственно, конечно, надо регулировать деятельность, потому что такая деятельность тоже должна быть, она востребована. Конечно, предприниматели, которые платят налоги, в том числе в бюджет Псковской области, в бюджет федерации, наверное, тоже не должны быть ущемлены, скажем так, каким-то серьезным образом, 100%».

На 100% в том, что новый законопроект поможет победить «наливайки» в Псковской области, не уверены даже его авторы. И это говорит о многом! Да, они рассчитывают на некий положительный эффект от новой инициативы. Да, надеются снизить градус социального напряжения… Но вместе с тем готовятся менять и дорабатывать законопроект, если такая необходимость возникнет.

Светлана Пикалева