«Дневной дозор»: удастся ли победить «наливайки»?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Удастся ли победить "наливайки"?» Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Программу о борьбе с «наливайками» в Псковской области мы готовили с начала года уже неоднократно. В феврале поводом для радостей, надежд и скептических настроений послужило то, что полномочия по борьбе со всевозможными пабами, закусочными и барами на первых этажах жилых домов федеральный законодатель передал на региональный уровень. На это решение значительная часть наших тогдашних собеседников возлагала большие надежды.
Однако прошло время… И ни одна «наливайка» в регионе так и не была закрыта. О причинах этой коллизии мы рассуждали в апрельской программе «Дневной дозор». Выяснили, что законопроект, призванный отрегулировать работу «питейных заведений», всё ещё готовится. И вот, наконец, «свет» он увидел в середине лета.
Вплоть до 16 августа по законопроекту «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции» будут идти публичные консультации. Но уже сейчас можно сказать, что принципиально новых моментов в этом документе не так уж и много. Во-первых, разрешить розничную продажу «пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи» хотят только «при оказании услуг общественного питания» и только в таких объектах общественного питания как рестораны, бары, кафе и буфеты (в том числе в тех, которые находятся в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях). А во-вторых, ограничить время продажи алкогольной продукции планируют лишь в названных объектах общественного питания (за исключением ресторанов). И разрешить продавать там алкоголь с понедельника по четверг, а также в воскресенье с 10.00 до 00.00. При этом в пятницу и в субботу, а также в нерабочие праздничные дни торговать спиртным можно будет с 10.00 до 1.00.
На первый взгляд, заметно стремление регламентировать продажу спиртного и спасти-таки жителей Псковской области от антисанитарии, пьяных дебошей и сомнительных личностей, околачивающихся у крыльца «наливаек» 24/7… Только вот при более детальном рассмотрении всё оказывается не так уж и однозначно. Приведём примеры: если законопроект примут, торговать пивом сидром и медовухой, скажем, в пабах и закусочных будет нельзя. А в ресторанах и кафе — можно. Продавать вино на выставках и культ-массовых мероприятиях — нельзя. А на ярмарках винодельческой продукции — пожалуйста. Реализовывать спиртное в заведении площадью в 39 квадратных метров — запрещено, а на сорока «квадратах» — извольте...
Так означает ли новый законопроект «конец наливаек»? И поможет ли он решить эту проблему вообще? Ответы на эти вопросы — в программе «Дневной дозор».
У нового законопроекта сразу две цели — объединение в одном документе норм, регулирующих дополнительные ограничения по продаже алкогольной продукции (сейчас одна часть из них описана в постановлении, другая — в законе области). Вторая цель законопроекта — учёт изменений, принятых в феврале федеральным законам (когда регионам дали дополнительные полномочия по регулированию этой сферы) — перечислил председатель комитета по экономической политике и инвестиционному развитию Псковской области Андрей Михеев. Он добавил, что для того, чтобы «синхронизировать позиции», к разработке законопроекта привлекалась рабочая группа. В неё вошли представители депутатов и администраций муниципалитетов. Ну а на вопрос о том, поможет ли этот законопроект «победить наливайки», Андрей Михеев ответил так...
А вот общая позиция бизнеса насчёт нового законопроекта пока неизвестна. Ведь публичные консультации по этому поводу пока лишь начались и, вероятно, ещё не все успели ознакомиться с текстом инициативы — предположил бизнес-омбудсмен Псковской области Аркадий Мурылев. А затем продолжил: «Вероятнее всего, особых нареканий у предпринимателей не будет». Почему? Да просто потому, что первая версия законопроекта «фактически не поменяет ситуацию».
Для того, чтобы сохранить свой бизнес в многоквартирных домах и рядом с ними, бары и пабы могут попытаться превратиться в рестораны. Чтобы избежать этой волны смены вывесок, Аркадий Мурылёв предлагал ввести формулировку «заведений, уже имеющих лицензию на продажу алкоголя в общепите». Прислушаются ли к этой точке зрения? Покажет лишь время.
Псковский бизнесмен Игорь Савицкий заявил, что вообще «ничего хорошего» о новом законопроекте о дополнительных ограничения розничной продажи алкоголя не думает. Ведь подобные законы уже принимались, например, когда продавать спиртное запретили на вокзалах. Дополнительные запреты и ограничения в этой сфере, убеждён собеседник, приведут к увеличению числа «продаж из-под полы».
Если Игорь Савицкий считает, что дополнительное регулирование сферы розничной торговли алкоголем принесёт лишь проблемы, то руководитель пушкиногорской сидродельни Александр Казаков, напротив, признаётся, что «не имеет ничего против этого закона». Ведь их как товаропроизводителей он не коснётся. А затронет сомнительные точки со спиртным сомнительного качества.
И тем не менее, сидродел Александр Казаков добавил, что не все «наливайки» — зло. Встречаются среди них заведения, которые становятся точками притяжения для туристов (в качестве примера собеседник привёл Санкт-Петербург). И на этом фоне в новом законопроекте Александр Казаков призвал сохранить индивидуальный подход и «дифференцированное отношение» к подобным заведениям, а не превращать это в строго запретительную кампанию.
«Полумерой» назвал новый закопропроект председатель Псковского городского отделения «Союза борьбы за народную трезвость» Константин Недосвитий. Он отметил, что кардинально всё это проблемы с «наливайками» не решит. А вот эти «лазейки и окошечки», мол в барах, кафе и ресторанах розничная продажа спиртного возможна, а в пабах и закусочных — нет, дают де-факто простор для деятельности. И связано это с тем, что «наливайки» не запретили на федеральном уровне, а всего лишь передали полномочия по регулированию этого сектора на региональные уровни...
Одним из членов комиссии по разработке этого законопроекта был председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию при Псковском областном Собрании Андрей Козлов. Он признал, что целиком проблему с розничной продажей алкоголя это не решит. Но «многие вещи отрегулирует» и неблагонадёжным продавцам алкогольной и спиртосодержащей продукции придётся столкнуться с мерами воздействия. Да и механизм взаимодействия надзорных органов и исполнительной власти с бизнесом будет урегулирован. Ну а тем, кто критически настроен по отношению к новому законопроекту, Андрей Козлов ответил так...
На 100% в том, что новый законопроект поможет победить «наливайки» в Псковской области, не уверены даже его авторы. И это говорит о многом! Да, они рассчитывают на некий положительный эффект от новой инициативы. Да, надеются снизить градус социального напряжения… Но вместе с тем готовятся менять и дорабатывать законопроект, если такая необходимость возникнет.
Светлана Пикалева