Наливайка - ничего Незнайка

В феврале на федеральном уровне был принят закон, получивший в народе название «О наливайках». Казалось бы, состоялось давно ожидаемое событие: регионам дали право на самостоятельное регулирование продажи алкоголя в общепите. Радуйтесь и пользуйтесь. Но, как говорится, есть один нюанс. В сложностях практического применения новых полномочий разбиралась в своей авторской колонке обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера.
Наливайка - слово есть, а места нет. В законе, во всяком случае. Официально такого понятия не существует. Бар есть, кафе есть, ресторан, буфет. Наливайка может мимикрировать под любую разновидность общепита. Хотя каждый знает, что из себя представляет наливайка: самый настоящий магазин, где продают напитки после наступления часа запрета и в дни, когда торговать ими запрещено вовсе. Иногда отвинчивают пробки - кафе все же, высокая культура обслуживания, понимать надо! Чаще «подают» так, складывай в пакет и неси домой.
Казалось бы, федеральный центр дал регионам в руки инструмент для победы над зеленой гидрой. Дело за малым - на основе федерального документа принять собственные акты. Однако новый закон породил больше вопросов, чем дал ответов.
В Псковской области до сих пор не принят собственный правовой акт, хотя федеральный центр разрешил, а на дворе уже почти май. Например, в соседней по Северо-Западу Вологде свой закон приняли как раз на этой неделе. Там запретили продавать алкоголь в общепите, если точка находится в жилом доме, с 11 вечера до 8 утра. Слабоалкогольными напитками, в частности, пивом, смогут торговать только рестораны, кафе, бары и буфеты - ровно, как и прописано в федеральном законе. Так чего же наши тянут?
«Здесь тонкий момент в том, что определение типа объекта относится на усмотрение самого инициатора открытия точки общественного питания и подается в уведомительном порядке, - объяснил Андрей Михеев, председатель областного комитета по экономическому развитию, в эфире программы «Дневной дозор» на «ПЛН FM» (102.6 FM). - Соответственно, на данном этапе у нас нет окончательного понимания, кто будет определять, относится уже работающий объект к заявленной категории или нет».
То есть в документах перед регистрацией можно написать всякое. И государство обязано это принять. Тот же убежавший «Макдоналдс» гордо именовал себя рестораном. А что? Законом не запрещено! Как не запрещено и наливайке, какой-нибудь «Пол-литре», взять то же гордое наименование. Другое дело, что контролирующие органы потом должны прийти и проверить, а правда ли тут ресторан? Все-таки подозрительно выглядят шеф-повар на кране и официантка, отвешивающая по пластиковым пакетам стружку кальмара и арахис в острой глазури. Пока что такие проверки не предусмотрены.
Второе полномочие, которым не до конца ясно, как пользоваться, связано со временем продажи спиртного. Ограничивать его можно для общепита в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, исключение составляют рестораны. Предположим, будет введена норма, с привязкой к «комендантскому часу». Напомню, сейчас в Псковской области в магазинах алкоголь не продают с десяти вечера до десяти утра. Предположим, что такой же запрет установят для общепита в жилых домах. Но пивнуха запросто назовет себя рестораном, и спокойно будет торговать в доме дольше - все, запрет ее уже не коснется. Или переедет на метр дальше «прилегающей территории», обоснуется в ларьке - тоже привет.
В общем, опять все невнятно и в стиле «выгребайте сами». Регионам непонятно, что со всем этим делать. Уже состоялись консультации в Совете Федерации, субъекты ждут дополнительных разъяснений.
О том, что наливайки - порождение антиалкогольных полумер я подробно писала в прошлом году, когда Поволжье потравилось «Мистером Сидром» с метиловым спиртом.
В той истории сошлись два фактора. Во-первых, производство слабого алкоголя не лицензируется. В сопроводительной бумаге к поставке в псевдо-кафе можно написать, что угодно. Точка совсем не заморачивается вопросами качества, было бы дешево. В продаже оказываются напитки, которые никогда не взяли бы на реализацию федеральные сети супермаркетов. У тех на полках стоит обычный алкоголь. Да, после ухода западных компаний число сортов сильно уменьшилось, а то, что продается под прежними названиями, превратилось в пойло класса известной физиологической жидкости. Однако эта жидкость все еще безопасна для жизни. Но у обычного покупателя, который ищет, куда бы в пятницу пристроить сто пятьдесят рублей, чтобы получить чуть анестезии после трудовой недели, часто не остается выбора. Поздним вечером супермаркеты закрываются - четко после наступления «комендантского часа», а в отдельные дни проход к алкогольным полкам и вовсе перекрывают. Такое бывает несколько раз в году: в день Последнего звонка и на выпускные, в День знаний, в День защиты детей и в День молодежи.
В эти дни торговать не может только легальная розница. А наливайки делают месячную кассу! Они же сплошь рестораны да кафе. При том, что те же выпускники прекрасно проявляют смекалку, затариваясь пораньше. Зато в день «Икс» прочая публика не имеет другого выхода, кроме входа в наливайку.
Есть у медали другая сторона. В программе «Гайд-парк» на «ПЛН FM» вице-спикер областного Собрания Александр Братчиков заметил опасность тотального запрета наливаек: «Если не будет тех же наливаек, у нас будет, как раньше, когда таксисты из-под полы продавали, и самогоноварение расцвело. Очень важно к этому назад не вернуться».
Конечно, так и случится, если наливайки будут вырублены под корень, а «комендантский час» и «заповедные дни» сохранятся. Найдутся еще более серые схемы продажи алкоголя, вспомним еще наливайки добрым словом. Пить-то все равно не перестанем. Так, может, хотя бы исключить из меню откровенно опасные позиции, то есть усилить контроль за качеством поступающей на рынок продукции. И убрать из дворов точки напряжения (тот же Александр Братчиков выступил как категорический противник пивнушек в жилых домах - без регулировки времени работы, что предлагает регионам федеральный закон, а просто, быть их не должно вовсе). Из-за них страшно возвращаться вечером домой, а утром лучше не принюхиваться к странным пятнам на асфальте. Заодно прекратить иезуитство с «заповедными днями». Пример, в Псковской области, уже есть. В прошлом году фестиваль отечественного виноделия «Виноград» совпал с Днем молодежи, и региональные власти отдельным постановлением отменили запрет. Ценители вина культурно провели время, а владельцы наливаек не досчитались выручки. То есть ослабление вожжей привело ровно к тому эффекту, ради которого их натягивают: пили легальное и умеренно.
Государство крайне неохотно включает заднюю, хотя всем очевидно, что нынешние антиалкогольные меры носят косметический характер и от них больше вреда, чем толка. Давно понятно, что для реальной борьбы с употреблением нужны не запреты, а условия, в которых алкогольному досугу не будет места: спокойная жизнь вокруг и альтернативные способы растраты свободного времени. А наливайки - это зло, которое «должно быть наказано». Но вот будет ли?
Юлия Магера
Иллюстрации созданы с помощью нейросети Kandinsky