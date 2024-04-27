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Наливайка - ничего Незнайка

В феврале на федеральном уровне был принят закон, получивший в народе название «О наливайках». Казалось бы, состоялось давно ожидаемое событие: регионам дали право на самостоятельное регулирование продажи алкоголя в общепите. Радуйтесь и пользуйтесь. Но, как говорится, есть один нюанс. В сложностях практического применения новых полномочий разбиралась в своей авторской колонке обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера.

Наливайка - слово есть, а места нет. В законе, во всяком случае. Официально такого понятия не существует. Бар есть, кафе есть, ресторан, буфет. Наливайка может мимикрировать под любую разновидность общепита. Хотя каждый знает, что из себя представляет наливайка: самый настоящий магазин, где продают напитки после наступления часа запрета и в дни, когда торговать ими запрещено вовсе. Иногда отвинчивают пробки - кафе все же, высокая культура обслуживания, понимать надо! Чаще «подают» так, складывай в пакет и неси домой.

Казалось бы, федеральный центр дал регионам в руки инструмент для победы над зеленой гидрой. Дело за малым - на основе федерального документа принять собственные акты. Однако новый закон породил больше вопросов, чем дал ответов.

Велик риск, что под ограничения попадут добросовестные рестораторы. Регионам придется вывернуться наизнанку, написать такой закон, чтобы «придавить гадину», не затронув легальный бизнес.

В Псковской области до сих пор не принят собственный правовой акт, хотя федеральный центр разрешил, а на дворе уже почти май. Например, в соседней по Северо-Западу Вологде свой закон приняли как раз на этой неделе. Там запретили продавать алкоголь в общепите, если точка находится в жилом доме, с 11 вечера до 8 утра. Слабоалкогольными напитками, в частности, пивом, смогут торговать только рестораны, кафе, бары и буфеты - ровно, как и прописано в федеральном законе. Так чего же наши тянут?

В Псковской области собственный законодательный акт готовят по поручению губернатора. Ответственные за разработку документа заявляют, что сначала придется решить, как быть с туманными местами, неясно прописанными в федеральном документе.

«Здесь тонкий момент в том, что определение типа объекта относится на усмотрение самого инициатора открытия точки общественного питания и подается в уведомительном порядке, - объяснил Андрей Михеев, председатель областного комитета по экономическому развитию, в эфире программы «Дневной дозор» на «ПЛН FM» (102.6 FM). - Соответственно, на данном этапе у нас нет окончательного понимания, кто будет определять, относится уже работающий объект к заявленной категории или нет».

То есть в документах перед регистрацией можно написать всякое. И государство обязано это принять. Тот же убежавший «Макдоналдс» гордо именовал себя рестораном. А что? Законом не запрещено! Как не запрещено и наливайке, какой-нибудь «Пол-литре», взять то же гордое наименование. Другое дело, что контролирующие органы потом должны прийти и проверить, а правда ли тут ресторан? Все-таки подозрительно выглядят шеф-повар на кране и официантка, отвешивающая по пластиковым пакетам стружку кальмара и арахис в острой глазури. Пока что такие проверки не предусмотрены.

Второе полномочие, которым не до конца ясно, как пользоваться, связано со временем продажи спиртного. Ограничивать его можно для общепита в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, исключение составляют рестораны. Предположим, будет введена норма, с привязкой к «комендантскому часу». Напомню, сейчас в Псковской области в магазинах алкоголь не продают с десяти вечера до десяти утра. Предположим, что такой же запрет установят для общепита в жилых домах. Но пивнуха запросто назовет себя рестораном, и спокойно будет торговать в доме дольше - все, запрет ее уже не коснется. Или переедет на метр дальше «прилегающей территории», обоснуется в ларьке - тоже привет.

В общем, опять все невнятно и в стиле «выгребайте сами». Регионам непонятно, что со всем этим делать. Уже состоялись консультации в Совете Федерации, субъекты ждут дополнительных разъяснений.

Пока что действующие запреты приводят к одному: у легального бизнеса в колесах палки, а страждущие промочить горло будто специально поставлены в условия, когда неволей встанешь в очередь за бормотухой.

О том, что наливайки - порождение антиалкогольных полумер я подробно писала в прошлом году, когда Поволжье потравилось «Мистером Сидром» с метиловым спиртом.

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В той истории сошлись два фактора. Во-первых, производство слабого алкоголя не лицензируется. В сопроводительной бумаге к поставке в псевдо-кафе можно написать, что угодно. Точка совсем не заморачивается вопросами качества, было бы дешево. В продаже оказываются напитки, которые никогда не взяли бы на реализацию федеральные сети супермаркетов. У тех на полках стоит обычный алкоголь. Да, после ухода западных компаний число сортов сильно уменьшилось, а то, что продается под прежними названиями, превратилось в пойло класса известной физиологической жидкости. Однако эта жидкость все еще безопасна для жизни. Но у обычного покупателя, который ищет, куда бы в пятницу пристроить сто пятьдесят рублей, чтобы получить чуть анестезии после трудовой недели, часто не остается выбора. Поздним вечером супермаркеты закрываются - четко после наступления «комендантского часа», а в отдельные дни проход к алкогольным полкам и вовсе перекрывают. Такое бывает несколько раз в году: в день Последнего звонка и на выпускные, в День знаний, в День защиты детей и в День молодежи.

В эти дни торговать не может только легальная розница. А наливайки делают месячную кассу! Они же сплошь рестораны да кафе. При том, что те же выпускники прекрасно проявляют смекалку, затариваясь пораньше. Зато в день «Икс» прочая публика не имеет другого выхода, кроме входа в наливайку.

Есть у медали другая сторона. В программе «Гайд-парк» на «ПЛН FM» вице-спикер областного Собрания Александр Братчиков заметил опасность тотального запрета наливаек: «Если не будет тех же наливаек, у нас будет, как раньше, когда таксисты из-под полы продавали, и самогоноварение расцвело. Очень важно к этому назад не вернуться».

Конечно, так и случится, если наливайки будут вырублены под корень, а «комендантский час» и «заповедные дни» сохранятся. Найдутся еще более серые схемы продажи алкоголя, вспомним еще наливайки добрым словом. Пить-то все равно не перестанем. Так, может, хотя бы исключить из меню откровенно опасные позиции, то есть усилить контроль за качеством поступающей на рынок продукции. И убрать из дворов точки напряжения (тот же Александр Братчиков выступил как категорический противник пивнушек в жилых домах - без регулировки времени работы, что предлагает регионам федеральный закон, а просто, быть их не должно вовсе). Из-за них страшно возвращаться вечером домой, а утром лучше не принюхиваться к странным пятнам на асфальте. Заодно прекратить иезуитство с «заповедными днями». Пример, в Псковской области, уже есть. В прошлом году фестиваль отечественного виноделия «Виноград» совпал с Днем молодежи, и региональные власти отдельным постановлением отменили запрет. Ценители вина культурно провели время, а владельцы наливаек не досчитались выручки. То есть ослабление вожжей привело ровно к тому эффекту, ради которого их натягивают: пили легальное и умеренно.

Государство крайне неохотно включает заднюю, хотя всем очевидно, что нынешние антиалкогольные меры носят косметический характер и от них больше вреда, чем толка. Давно понятно, что для реальной борьбы с употреблением нужны не запреты, а условия, в которых алкогольному досугу не будет места: спокойная жизнь вокруг и альтернативные способы растраты свободного времени. А наливайки - это зло, которое «должно быть наказано». Но вот будет ли?

Юлия Магера

Иллюстрации созданы с помощью нейросети Kandinsky