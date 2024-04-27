Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
топ-5 рецептов пасхи
Изысканный чай в «Лавке купца»
Кабельный потенциал
тендер от ПЭМЗ
Онлайн-викторина про Псковскую область
ENERGY кешбэк-игра
взгляд в будущее ИТ в образовании
Проезд дешевле
Господин Рейтингомер
«Метражи» Кадастровые работы
ФКГС поселок Панино
ответы на все вопросы
места для выпускного
топ заведений для выпускников
Меняют жизнь к лучшему ТОСы
Матросовы не узнанные нами...
Юлия Магера Публикаций: 111
27.04.2024 11:593 Наливайка - ничего Незнайка 03.04.2024 14:562 Под видом мошенников 19.03.2024 16:360 И о погоде 13.03.2024 16:106 Новые богатые 06.03.2024 17:511 Домомучители Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 21.04.2024 13:342 Два беспилотника сбили над Псковской областью ночью 25.04.2024 14:310 С семью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области 25.04.2024 16:300 В Пскове найдена погибшей 39-летняя женщина 22.04.2024 11:540 Мужчина умер около детской поликлиники в Пскове 27.04.2024 10:003 Названа дата завершения отопительного сезона в Пскове
Блоги / Юлия Магера

Наливайка - ничего Незнайка

27.04.2024 11:59|ПсковКомментариев: 3

В феврале на федеральном уровне был принят закон, получивший в народе название «О наливайках». Казалось бы, состоялось давно ожидаемое событие: регионам дали право на самостоятельное регулирование продажи алкоголя в общепите. Радуйтесь и пользуйтесь. Но, как говорится, есть один нюанс. В сложностях практического применения новых полномочий разбиралась в своей авторской колонке обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера.

 

Наливайка - слово есть, а места нет. В законе, во всяком случае. Официально такого понятия не существует. Бар есть, кафе есть, ресторан, буфет. Наливайка может мимикрировать под любую разновидность общепита. Хотя каждый знает, что из себя представляет наливайка: самый настоящий магазин, где продают напитки после наступления часа запрета и в дни, когда торговать ими запрещено вовсе. Иногда отвинчивают пробки - кафе все же, высокая культура обслуживания, понимать надо! Чаще «подают» так, складывай в пакет и неси домой.

Казалось бы, федеральный центр дал регионам в руки инструмент для победы над зеленой гидрой. Дело за малым - на основе федерального документа принять собственные акты. Однако новый закон породил больше вопросов, чем дал ответов.

Велик риск, что под ограничения попадут добросовестные рестораторы. Регионам придется вывернуться наизнанку, написать такой закон, чтобы «придавить гадину», не затронув легальный бизнес.

В Псковской области до сих пор не принят собственный правовой акт, хотя федеральный центр разрешил, а на дворе уже почти май. Например, в соседней по Северо-Западу Вологде свой закон приняли как раз на этой неделе. Там запретили продавать алкоголь в общепите, если точка находится в жилом доме, с 11 вечера до 8 утра. Слабоалкогольными напитками, в частности, пивом, смогут торговать только рестораны, кафе, бары и буфеты - ровно, как и прописано в федеральном законе. Так чего же наши тянут?

В Псковской области собственный законодательный акт готовят по поручению губернатора. Ответственные за разработку документа заявляют, что сначала придется решить, как быть с туманными местами, неясно прописанными в федеральном документе.

«Здесь тонкий момент в том, что определение типа объекта относится на усмотрение самого инициатора открытия точки общественного питания и подается в уведомительном порядке, - объяснил Андрей Михеев, председатель областного комитета по экономическому развитию, в эфире программы «Дневной дозор» на «ПЛН FM» (102.6 FM). - Соответственно, на данном этапе у нас нет окончательного понимания, кто будет определять, относится уже работающий объект к заявленной категории или нет».

То есть в документах перед регистрацией можно написать всякое. И государство обязано это принять. Тот же убежавший «Макдоналдс» гордо именовал себя рестораном. А что? Законом не запрещено! Как не запрещено и наливайке, какой-нибудь «Пол-литре», взять то же гордое наименование. Другое дело, что контролирующие органы потом должны прийти и проверить, а правда ли тут ресторан? Все-таки подозрительно выглядят шеф-повар на кране и официантка, отвешивающая по пластиковым пакетам стружку кальмара и арахис в острой глазури. Пока что такие проверки не предусмотрены.

Второе полномочие, которым не до конца ясно, как пользоваться, связано со временем продажи спиртного. Ограничивать его можно для общепита в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, исключение составляют рестораны. Предположим, будет введена норма, с привязкой к «комендантскому часу». Напомню, сейчас в Псковской области в магазинах алкоголь не продают с десяти вечера до десяти утра. Предположим, что такой же запрет установят для общепита в жилых домах. Но пивнуха запросто назовет себя рестораном, и спокойно будет торговать в доме дольше - все, запрет ее уже не коснется. Или переедет на метр дальше «прилегающей территории», обоснуется в ларьке - тоже привет.

В общем, опять все невнятно и в стиле «выгребайте сами». Регионам непонятно, что со всем этим делать. Уже состоялись консультации в Совете Федерации, субъекты ждут дополнительных разъяснений.

Пока что действующие запреты приводят к одному: у легального бизнеса в колесах палки, а страждущие промочить горло будто специально поставлены в условия, когда неволей встанешь в очередь за бормотухой.

О том, что наливайки - порождение антиалкогольных полумер я подробно писала в прошлом году, когда Поволжье потравилось «Мистером Сидром» с метиловым спиртом.

В той истории сошлись два фактора. Во-первых, производство слабого алкоголя не лицензируется. В сопроводительной бумаге к поставке в псевдо-кафе можно написать, что угодно. Точка совсем не заморачивается вопросами качества, было бы дешево. В продаже оказываются напитки, которые никогда не взяли бы на реализацию федеральные сети супермаркетов. У тех на полках стоит обычный алкоголь. Да, после ухода западных компаний число сортов сильно уменьшилось, а то, что продается под прежними названиями, превратилось в пойло класса известной физиологической жидкости. Однако эта жидкость все еще безопасна для жизни. Но у обычного покупателя, который ищет, куда бы в пятницу пристроить сто пятьдесят рублей, чтобы получить чуть анестезии после трудовой недели, часто не остается выбора. Поздним вечером супермаркеты закрываются - четко после наступления «комендантского часа», а в отдельные дни проход к алкогольным полкам и вовсе перекрывают. Такое бывает несколько раз в году: в день Последнего звонка и на выпускные, в День знаний, в День защиты детей и в День молодежи.

В эти дни торговать не может только легальная розница. А наливайки делают месячную кассу! Они же сплошь рестораны да кафе. При том, что те же выпускники прекрасно проявляют смекалку, затариваясь пораньше. Зато в день «Икс» прочая публика не имеет другого выхода, кроме входа в наливайку.

Есть у медали другая сторона. В программе «Гайд-парк» на «ПЛН FM» вице-спикер областного Собрания Александр Братчиков заметил опасность тотального запрета наливаек: «Если не будет тех же наливаек, у нас будет, как раньше, когда таксисты из-под полы продавали, и самогоноварение расцвело. Очень важно к этому назад не вернуться».

Конечно, так и случится, если наливайки будут вырублены под корень, а «комендантский час» и «заповедные дни» сохранятся. Найдутся еще более серые схемы продажи алкоголя, вспомним еще наливайки добрым словом. Пить-то все равно не перестанем. Так, может, хотя бы исключить из меню откровенно опасные позиции, то есть усилить контроль за качеством поступающей на рынок продукции. И убрать из дворов точки напряжения (тот же Александр Братчиков выступил как категорический противник пивнушек в жилых домах - без регулировки времени работы, что предлагает регионам федеральный закон, а просто, быть их не должно вовсе). Из-за них страшно возвращаться вечером домой, а утром лучше не принюхиваться к странным пятнам на асфальте. Заодно прекратить иезуитство с «заповедными днями». Пример, в Псковской области, уже есть. В прошлом году фестиваль отечественного виноделия «Виноград» совпал с Днем молодежи, и региональные власти отдельным постановлением отменили запрет. Ценители вина культурно провели время, а владельцы наливаек не досчитались выручки. То есть ослабление вожжей привело ровно к тому эффекту, ради которого их натягивают: пили легальное и умеренно.

Государство крайне неохотно включает заднюю, хотя всем очевидно, что нынешние антиалкогольные меры носят косметический характер и от них больше вреда, чем толка. Давно понятно, что для реальной борьбы с употреблением нужны не запреты, а условия, в которых алкогольному досугу не будет места: спокойная жизнь вокруг и альтернативные способы растраты свободного времени. А наливайки - это зло, которое «должно быть наказано». Но вот будет ли?

Юлия Магера

Иллюстрации созданы с помощью нейросети Kandinsky

Теги: #алкоголь #наливайки #законодательство
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 3Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Где будете отдыхать на майских праздниках?
В опросе приняло участие 241 человек
27.04.2024, 22:000 Итоги работы за первый квартал 2024 года подвели в псковском УФСИН 27.04.2024, 21:520 Лучших учителей истории и обществознания Псковской области наградили благодарностями 27.04.2024, 21:401 Выдача ипотеки на новостройки в РФ выросла на 60% в марте 27.04.2024, 21:322 Вице-губернатор Псковской области Александр Серавин оставил свой пост
27.04.2024, 21:230 Ребенок госпитализирован в результате наезда автомобиля в Великолукском районе 27.04.2024, 21:200 Финал регионального этапа игры «Зарница 2.0» в Великих Луках соберет более 35 команд 27.04.2024, 21:000 «Культурные выходные» провел колледж искусств в Пыталово 27.04.2024, 20:570 Мать троих детей просила в долг у знакомых и была избита мужем
27.04.2024, 20:461 Около 50 мешков мусора собрали общественники в ходе партийного субботника в Пскове 27.04.2024, 20:400 Ежегодная конференция «Мой край в годы Великой Отечественной войны» пройдет в Пскове 27.04.2024, 20:370 Пскович может лишиться свободы на четыре года за похищение велосипеда 27.04.2024, 20:360 Будущих кандидатов на службу судебных приставов по Псковской области научили собирать автоматы
27.04.2024, 20:200 В пенсионной системе накоплено свыше 7,5 трлн рублей — Центробанк  27.04.2024, 20:010 АО «Транснефть-Верхняя Волга» отмечено наградой за содействие развитию регионов России 27.04.2024, 20:000 Стартовал пятый сезон конкурса «Большая перемена» для студентов колледжей 27.04.2024, 19:550 Систему водоснабжения заменили в многоквартирном доме на улице Карбышева в Пскове
27.04.2024, 19:401 «Правильное кино» покажут в краеведческом музее города Великие Луки 27.04.2024, 19:240 Житель Псковской области задолжал более 700 тысяч по алиментам и лишился автомобиля 27.04.2024, 19:200 Собака из Эстонии не прошла ветеринарный контроль на границе РФ в Псковской области 27.04.2024, 19:150 Великолукский автоинспектор спас женщину с приступом эпилепсии в свой день рождения
27.04.2024, 19:000 Использовать маткапитал на жилье предлагают разрешить сразу после рождения ребенка 27.04.2024, 18:500 Дни Псковской области в Совете Федерации пройдут с 20 по 22 мая 27.04.2024, 18:450 Сотрудники администрации провели субботник на острове Дятлинка в Великих Луках 27.04.2024, 18:370 Краеведческий фестиваль состоялся в Красногородской коррекционной школе-интернате
27.04.2024, 18:300 Россиянам рассказали о правилах начисления доплат за работу в праздники 27.04.2024, 18:250 Около двух тысяч человек приняли участие в субботниках в Псковской области 27.04.2024, 18:150 Перекрытие проезда на Завеличье из-за ремонта канализации продлили до 16 мая 27.04.2024, 18:011 Культурные памятники из фонда музея можно найти в спектакле «Псков – город-воин»
27.04.2024, 17:530 64 участника собрал в Пскове турнир по боксу памяти Алексея Ильина 27.04.2024, 17:370 На границе в Псковской области за неделю изъяли более 22 тысяч пачек нелегальных сигарет 27.04.2024, 17:270 В Госдуму внесли законопроект о новом режиме высылки нелегальных мигрантов 27.04.2024, 17:160 Не запускать воздушных змеев вблизи ЛЭП призвали псковичей 
27.04.2024, 17:062 Мотоциклист сбил ребенка на самокате на улице Леона Поземского в Пскове 27.04.2024, 16:520 Мужчину будут судить в Гдове за случайное убийство рыбака на Чудском озере 27.04.2024, 16:490 Своим примером депутаты призвали жителей области присоединиться к всероссийскому субботнику 27.04.2024, 16:380 Псковичка избила соседку по коммуналке из-за духов с цветочным ароматом
27.04.2024, 16:250 «Главного по добру» выберут в Пскове 27.04.2024, 16:200 Систему подготовки медработников усовершенствуют в России 27.04.2024, 16:040 Пскович приобрел почти два грамма наркотиков и получил условный срок 27.04.2024, 15:550 «Пастырь»: о Страстной седмице
27.04.2024, 15:461 Михаил Ведерников: Окажем всю необходимую поддержку строительству экотехнопарка 27.04.2024, 15:370 Псковские курсанты высадили деревья на территории университета 27.04.2024, 15:270 Стала известна программа XIII Молодёжного пасхального фестиваля в Пскове 27.04.2024, 15:170 Минцифры предложило обязать иностранцев сдавать биометрию для получения сим-карт
27.04.2024, 15:140 Оборудование для строительства корпуса сортировки ТКО в Палкинском районе поставят до конца осени  27.04.2024, 14:580 Подозреваемого в угоне УАЗа задержали в Новосокольническом районе 27.04.2024, 14:500 Новые нацпроекты в России должны утвердить до конца года 27.04.2024, 14:400 «Пруд моего детства»: зачем жители деревни под Изборском спасают старый водоем
27.04.2024, 14:270 От клещей в Пскове обработают 56 общественных территорий 27.04.2024, 14:220 По волнам истории: Круиз от Валаама до Кижи на теплоходе 27.04.2024, 14:130 До +21 градуса прогреется воздух в Псковской области 28 апреля 27.04.2024, 14:090 Почти 30 млн рублей выделено на устройство подъездов к экотехнопарку в Палкинском районе
27.04.2024, 13:521 Нового и. о. главврача представили коллективу Печорской районной больницы 27.04.2024, 13:450 Коллектив «Горводоканала» вышел на сезонный субботник в Пскове 27.04.2024, 13:320 Мошенники получили от псковичей более 4,5 миллиона рублей 27.04.2024, 13:220 Ежегодную выплату ко Дню Победы в Псковской области получили 92 ветерана
27.04.2024, 13:130 «Диктант Победы» написали в 61 стране мира 27.04.2024, 13:013 Популярная радиостанция ENERGY запустила кешбэк-игру 27.04.2024, 12:591 Строительство нового асфальтобетонного завода завершают в Псковской области 27.04.2024, 12:450 Аттестующие иностранцев вузы расторгли договоры с частными партнерами
27.04.2024, 12:360 Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» донастроят под запросы бизнеса 27.04.2024, 12:270 Изысканный чай по выгодной цене: в Пскове открылась оптовая база «Лавка купца» 27.04.2024, 12:220 Дмитрий Белюков: Шестой год подряд мы делаем общее дело по сохранению исторической памяти 27.04.2024, 12:140 Нюансы использования мощных беспроводных зарядок раскрыл эксперт 
27.04.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 27 апреля 27.04.2024, 11:590 Заслуженных пожарных наградили в Псковской области 27.04.2024, 11:593 Наливайка - ничего Незнайка 27.04.2024, 11:410 Жительницу Стругокрасненского округа наказали за дискредитацию ВС РФ в магазине 
27.04.2024, 11:360 Кандидатуру Игоря Романова рассмотрят на пост руководителя реготделения «Новых людей» 27.04.2024, 11:260 СОБЫТИЕ: Премьера мультимедийного спектакля «Псков - город-воин» 27.04.2024, 11:120 Опубликован список должников среди крупных потребителей газа в Псковской области 27.04.2024, 11:040 В Пскове чаще всего о шашлыках на майских праздниках мечтают женатые мужчины – опрос
27.04.2024, 10:490 Четыре человека пострадали в результате ДТП на Завеличье 27.04.2024, 10:400 «Изборские истории» с Александром Донецким: Афиша «Ночи музеев» в Изборске, «архивный» Пушкин и битва с борщевиком   27.04.2024, 10:380 Навигация пассажирских катеров на Талабские острова началась в Псковском районе 27.04.2024, 10:350 Псковича будут судить за кражу ноутбука стоимостью 116 тысяч рублей
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru