Общество

Клиенты МТС в Псковской области смогут увидеть, куда утекли их персональные данные

Узнать, куда именно утекли персональные данные, теперь смогут бесплатно все абоненты МТС в Псковской области с помощью новой функции сервиса «Защитник». Также пользователи будут получать рекомендации о том, как необходимо действовать для сохранности данных. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в МТС.

Скриншот: МТС

Мошенники могут воспользоваться персональными данными клиентов, чтобы оформить кредит или украсть деньги. По данным МТС, за полгода у 83 млн пользователей интернет-сервисов данные утекали хотя бы один раз, а у почти у 20 миллионов – два раза. Среди утекших данных могут быть пароли, паспортные данные и другая конфиденциальная информация.

Решение от МТС уведомит об утечках из сервисов, которыми пользуются абоненты, покажет историю утечек, укажет источник, характер данных и подскажет, что делать, чтобы обезопасить себя. Сервис доступен всем абонентам МТС. Воспользоваться им можно в приложении «Мой МТС» в разделе «Защитник».