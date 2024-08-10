Общество

Хвост, крылья и двигатель затонувшего самолета извлекли из озера в Новосокольническом районе

Поисковики планируют восстановить двигатель из двух самолётов, поднятых с водоемов Максимовец и Смертное в Новосокольническом районе. Об этом сообщил глава района Виталий Соловьёв в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал главы Новосокольнического района Виталия Соловьёва

С 1 августа на озере Максимовец ведутся работы по поднятию самолёта, который потерпел крушение во время Великой Отечественной войны. За это время уже удалось извлечь хвост, крылья и двигатель. На месте работают группа водолазов аварийно-спасательной службы Тверской области, поисковики отряда «След "Пантеры"», а также новосокольнический отряд «Поиск».

По номеру поднятого двигателя самолёта планируют определить фамилию лётчика.

Восстановленный двигатель намереваются передать в районный краеведческий музей.

Напомним, работы ведутся на глубине шести метров, они продлятся до 14 августа.