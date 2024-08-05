Общество

Фрагменты советского самолёта достают из озера в Новосокольническом районе

Фрагменты советского самолёта поднимают спасательные службы в Новосокольническом районе. Об этом сообщается в Telegram-канале Псковской областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След «Пантеры»».

Фото здесь и далее: Telegram-канал Псковской областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След «Пантеры»»

С 1 августа сотрудники спасательных служб и поисковых отрядов ведут работы по извлечению фрагментов советского самолёта из озера Максимовец.

В работах принимают участие водолазы аварийно-спасательной службы города Твери, поисковики из организации «След "Пантеры"» и поисковый отряд «Поиск».

Работы проводятся на глубине более шести метров. Известно, что самолёт потерпел крушение в годы Великой Отечественной войны.