Общество

Из Пскова в Курск отправили 24 тонны гуманитарной помощи

Гуманитарный груз отправили из Пскова в Курск. За пять дней неравнодушные жители Псковской области вместе с предпринимателями и региональными госведомствами собрали 24 тонны вещей. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области

«Отдельно хочу отметить предприятия сельского хозяйства, Псковский облпотребсоюз, ГК "Мегахолод", компанию "Водаком" и завод "Авар". Также из Печор передали большое количество новых вещей, оставшихся после закрытия магазина. Люди приносили даже переносные душевые кабинки, инвалидное кресло – всё это будет доставлено жителям Курской области. Спасибо всем, кто принял участие и проявил свое неравнодушие», - написал губернатор.

Сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области продолжается.