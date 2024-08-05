Общество

Срочный сбор гуманитарной помощи для жителей Курска стартовал в Псковской области

Срочный сбор гуманитарной помощи для жителей Курска стартовал в Псковской области. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня вся страна следит за новостями из Курской области. ВСУ напали на наши территории, атакуют гражданские объекты, есть погибшие и раненые. Выражаю искренние соболезнования и сочувствие всем, кто погиб и пострадал от действий киевского режима. Каждый неравнодушный может помочь нашим соотечественникам», - рассказал Михаил Ведерников.

Региональный штаб #мывместе уже начал срочный сбор гуманитарной помощи для жителей Курска. Список необходимых вещей и куда их можно передать в соцсетях Ресурсного Центра поддержки добровольчества: Telegram-канале и сообществе «ВКонтакте».

«Сил жителям Курской области, удачи нашим бойцам на передовой», - добавил губернатор.