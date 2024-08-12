Общество

Избирком и Общественная палата Псковской области обновили соглашение о взаимодействии

Избирательная комиссия Псковской области и Общественная палата региона обновили соглашение о взаимодействии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облизбиркома.

Фото: Избирательная комиссия Псковской области

14 июня Александр Седунов был избран председателем Общественной палаты Псковской области, обновленное соглашение учитывает смену руководителя.

Документом предусмотрено сотрудничество и взаимодействие сторон в организации общественного контроля за соблюдением избирательных прав граждан, развитии правовой культуры и электоральной активности избирателей, обучения наблюдателей. За дистанционным электронным голосованием также будут вести наблюдение обученные наблюдатели.

«У нас с Общественной палатой давно сложились конструктивные и эффективные взаимоотношения. Независимый контроль является важной составляющей в обеспечении легитимности выборов», — подчеркнул председатель облизбиркома Игорь Сопов.